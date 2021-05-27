https://ria.ru/20210527/avtobus-1734380286.html

Опубликовано видео столкновения автобуса со столбом в Санкт-Петербурге

Опубликовано видео столкновения автобуса со столбом в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 27.05.2021

Опубликовано видео столкновения автобуса со столбом в Санкт-Петербурге

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварии с участием автобуса на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T11:21

2021-05-27T11:21

2021-05-27T13:12

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварии с участием автобуса на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге.На кадрах видно, как движущийся по дороге автобус врезается в фонарный столб и остается в приподнятом положении.По данным местных властей, травмы получили шесть пассажиров.На месте работают сотрудники оперативных служб. Они пытаются поднять автобус.

https://ria.ru/20210525/dtp-1733883785.html

санкт-петербург

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2021

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Автобус в Петербурге наехал на фонарный столб и завис на нем. Кадры ДТП Автобус в Петербурге наехал на фонарный столб и завис на нем. Кадры ДТП 2021-05-27T11:21 true PT1M03S

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия