https://ria.ru/20210527/avtobus-1734380286.html
Опубликовано видео столкновения автобуса со столбом в Санкт-Петербурге
Опубликовано видео столкновения автобуса со столбом в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 27.05.2021
Опубликовано видео столкновения автобуса со столбом в Санкт-Петербурге
В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварии с участием автобуса на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T11:21
2021-05-27T11:21
2021-05-27T13:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент аварии с участием автобуса на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге.На кадрах видно, как движущийся по дороге автобус врезается в фонарный столб и остается в приподнятом положении.По данным местных властей, травмы получили шесть пассажиров.На месте работают сотрудники оперативных служб. Они пытаются поднять автобус.
https://ria.ru/20210525/dtp-1733883785.html
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Автобус в Петербурге наехал на фонарный столб и завис на нем. Кадры ДТП
Автобус в Петербурге наехал на фонарный столб и завис на нем. Кадры ДТП
2021-05-27T11:21
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PT1M03S
РИА Новости
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия