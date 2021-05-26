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В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 26.05.2021
В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в среду на юге Красноярского края в горах Западного Саяна, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:01
2021-05-26T20:28
россия
российская академия наук
красноярский край
кызыл
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 26 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в среду на юге Красноярского края в горах Западного Саяна, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение зафиксировано в 10:29 (мск). Его эпицентр находился в 172 километрах к западу от столицы Тувы Кызыла.Интенсивность сотрясений в эпицентре оценивается в 6,5 балла по шкале MSK64.
https://ria.ru/20210516/zemletryasenie-1732492771.html
россия
красноярский край
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россия, российская академия наук, красноярский край, кызыл, происшествия

В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1

12:01 26.05.2021 (обновлено: 20:28 26.05.2021)
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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НОВОСИБИРСК, 26 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в среду на юге Красноярского края в горах Западного Саяна, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение зафиксировано в 10:29 (мск). Его эпицентр находился в 172 километрах к западу от столицы Тувы Кызыла.
Интенсивность сотрясений в эпицентре оценивается в 6,5 балла по шкале MSK64.
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РоссияРоссийская академия наукКрасноярский крайКызылПроисшествия
 
 
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