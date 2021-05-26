https://ria.ru/20210526/zemletryasenie-1733949331.html

В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1

В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1 - РИА Новости, 26.05.2021

В Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в среду на юге Красноярского края в горах Западного Саяна, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:01

2021-05-26T12:01

2021-05-26T20:28

россия

российская академия наук

красноярский край

кызыл

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 26 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в среду на юге Красноярского края в горах Западного Саяна, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, землетрясение зафиксировано в 10:29 (мск). Его эпицентр находился в 172 километрах к западу от столицы Тувы Кызыла.Интенсивность сотрясений в эпицентре оценивается в 6,5 балла по шкале MSK64.

https://ria.ru/20210516/zemletryasenie-1732492771.html

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2021

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россия, российская академия наук, красноярский край, кызыл, происшествия