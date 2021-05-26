https://ria.ru/20210526/zakon-1733978160.html
Путин подписал закон о поддержке семей с детьми
Путин подписал закон о поддержке семей с детьми - РИА Новости, 26.05.2021
Путин подписал закон о поддержке семей с детьми
Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, которые он поручил разработать в послании Федеральному собранию. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T14:01
2021-05-26T14:01
2021-05-26T18:32
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общество
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, которые он поручил разработать в послании Федеральному собранию.Документ опубликовали на портале правовой информации.Так, с 1 июля неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, назначат ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе — в среднем по стране это 5,6 тысячи рублей.С этой же даты женщинам, вставшим на учет в медицинской организации по беременности до 12 недель, начнут ежемесячно выплачивать 50% от прожиточного минимума. Помимо этого, с 1 сентября больничные по уходу за детьми до восьми лет будут оплачиваться в размере 100% от среднего заработка.Закон вступил в силу в день опубликования.Как поясняла накануне председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, для получения указанных выплат и пособий вовремя и в полном объеме необходимо подать заявление на портале госуслуг.
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РИА Новости
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россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин
подписал закон о мерах поддержки семей с детьми и беременных женщин, которые он поручил разработать в послании Федеральному собранию.
Документ опубликовали
на портале правовой информации.
Так, с 1 июля неполным семьям, в которых есть дети от восьми до 17 лет, назначат ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе — в среднем по стране это 5,6 тысячи рублей.
С этой же даты женщинам, вставшим на учет в медицинской организации по беременности до 12 недель, начнут ежемесячно выплачивать 50% от прожиточного минимума.
Помимо этого, с 1 сентября больничные по уходу за детьми до восьми лет будут оплачиваться в размере 100% от среднего заработка.
Закон вступил в силу в день опубликования.
Как поясняла
накануне председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, для получения указанных выплат и пособий вовремя и в полном объеме необходимо подать заявление на портале госуслуг.