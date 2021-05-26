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Путин ратифицировал договор с Казахстаном о военном сотрудничестве
Путин ратифицировал договор с Казахстаном о военном сотрудничестве - РИА Новости, 26.05.2021
Путин ратифицировал договор с Казахстаном о военном сотрудничестве
Президент РФ Владимир Путин ратифицировал договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, который был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:21
2021-05-26T12:21
2021-05-26T12:21
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нур-султан
владимир путин
казахстан
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, который был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как уточнялось ранее, договор подписан в связи с утратой актуальности отдельных положений аналогичного документа от 28 марта 1994 года.В документе прописываются "международно-правовые основы, регулирующие выполнение мероприятий военного сотрудничества между Россией и Казахстаном, и формы их реализации".
https://ria.ru/20210317/kazakhstan-1601608504.html
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