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Путин ратифицировал договор с Казахстаном о военном сотрудничестве
Путин ратифицировал договор с Казахстаном о военном сотрудничестве - РИА Новости, 26.05.2021
Путин ратифицировал договор с Казахстаном о военном сотрудничестве
Президент РФ Владимир Путин ратифицировал договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, который был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:21
2021-05-26T12:21
россия
нур-султан
владимир путин
казахстан
безопасность
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, который был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Как уточнялось ранее, договор подписан в связи с утратой актуальности отдельных положений аналогичного документа от 28 марта 1994 года.В документе прописываются "международно-правовые основы, регулирующие выполнение мероприятий военного сотрудничества между Россией и Казахстаном, и формы их реализации".
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россия, нур-султан, владимир путин, казахстан, безопасность

Путин ратифицировал договор с Казахстаном о военном сотрудничестве

12:21 26.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ратифицировал договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве, который был подписан в Нур-Султане 16 октября 2020 года.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Как уточнялось ранее, договор подписан в связи с утратой актуальности отдельных положений аналогичного документа от 28 марта 1994 года.
В документе прописываются "международно-правовые основы, регулирующие выполнение мероприятий военного сотрудничества между Россией и Казахстаном, и формы их реализации".
"Уполномоченными органами сторон по реализации договора являются министерство обороны Российской Федерации и министерство обороны Республики Казахстан", - уточнялось ранее в пояснительной записке к документу.
 
РоссияНур-СултанВладимир ПутинКазахстанБезопасность
 
 
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