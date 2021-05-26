Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/vulkan-1734299966.html
В ООН назвали число жертв и пострадавших от извержения вулкана в ДР Конго
В ООН назвали число жертв и пострадавших от извержения вулкана в ДР Конго - РИА Новости, 26.05.2021
В ООН назвали число жертв и пострадавших от извержения вулкана в ДР Конго
Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН сообщает, что в результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго (ДРК)... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T17:36
2021-05-26T17:37
демократическая республика конго
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733599468_0:421:2730:1957_1920x0_80_0_0_35fcfca43b2bca775e4eac8e2bf38656.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН сообщает, что в результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго (ДРК) около 20 тысяч местных жителей остались без крова, 40 человек считаются пропавшими без вести.Ранее замглавы делегации Международного комитета Красного Креста Рафаэль Тенауда сообщал, что из-за извержения вулкана разрушены около 2,5 тысячи домов. По его словам, что по меньшей мере 5 тысяч конголезцев были вынуждены покинуть свои дома.СМИ со ссылкой на местных жителей 22 мая сообщали об извержении вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома в провинции Северное Киву. По данным властей, извержение началось в 19.00 по местному времени (21.00 мск). Как передавало агентство Франс Пресс, в городе Гома, расположенном в 20 километрах от вулкана, была отключена подача электроэнергии, местные жители стали покидать свои дома и направляться к границе с Руандой. Очевидцы сообщали о запахе серы. Силы гражданской обороны провинции Северное Киву сообщали о начале эвакуации населения.Как отмечало издание Actualite, 23 мая люди начали постепенно возвращаться в свои дома. По словам официального представителя правительства, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений.Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без крова.
демократическая республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733599468_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_242b5e901d2817ff3e3406d9018e5113.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
демократическая республика конго, в мире

В ООН назвали число жертв и пострадавших от извержения вулкана в ДР Конго

17:36 26.05.2021 (обновлено: 17:37 26.05.2021)
 
© AP Photo / Clarice ButsapuПоследствия извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
Последствия извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© AP Photo / Clarice Butsapu
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН сообщает, что в результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго (ДРК) около 20 тысяч местных жителей остались без крова, 40 человек считаются пропавшими без вести.
"Сообщается о 31 погибшем, включая 13 человек во время эвакуации из города … 40 совершеннолетних, как сообщается, пропали без вести, несколько человек госпитализированы. Жители более 4,5 тысячи домохозяйств (около 20 тысяч конголезцев) остались без крова", - говорится в сообщении УКГВ.
Ранее замглавы делегации Международного комитета Красного Креста Рафаэль Тенауда сообщал, что из-за извержения вулкана разрушены около 2,5 тысячи домов. По его словам, что по меньшей мере 5 тысяч конголезцев были вынуждены покинуть свои дома.
СМИ со ссылкой на местных жителей 22 мая сообщали об извержении вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома в провинции Северное Киву. По данным властей, извержение началось в 19.00 по местному времени (21.00 мск). Как передавало агентство Франс Пресс, в городе Гома, расположенном в 20 километрах от вулкана, была отключена подача электроэнергии, местные жители стали покидать свои дома и направляться к границе с Руандой. Очевидцы сообщали о запахе серы. Силы гражданской обороны провинции Северное Киву сообщали о начале эвакуации населения.
Как отмечало издание Actualite, 23 мая люди начали постепенно возвращаться в свои дома. По словам официального представителя правительства, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений.
Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без крова.
Огонь и потоки лавы: извержение вулкана Ньирагонго
© AP Photo / Justin Kabumba

Извержение вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома, началось вечером в субботу.

Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
1 из 12

Извержение вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома, началось вечером в субботу.

© AP Photo / Justin Kabumba
© REUTERS / Alex Miles

Вслед за извержением было зафиксировано больше десяти землетрясений.

Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
2 из 12

Вслед за извержением было зафиксировано больше десяти землетрясений.

© REUTERS / Alex Miles
© REUTERS / Olivia Acland

Около трех тысяч человек бежали из Гомы в соседнюю Руанду.

Миротворцы MONUSCO с жителями Демократической республики Конго во время извержения вулкана Ньирагонго
3 из 12

Около трех тысяч человек бежали из Гомы в соседнюю Руанду.

© REUTERS / Olivia Acland
© REUTERS / Olivia Acland

Силы гражданской обороны начали эвакуацию людей в безопасные районы.

Жители со своими вещами во время извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
4 из 12

Силы гражданской обороны начали эвакуацию людей в безопасные районы.

© REUTERS / Olivia Acland
© REUTERS / MONUSCO

Извержение вулкана Ньирагонго.

Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
5 из 12

Извержение вулкана Ньирагонго.

© REUTERS / MONUSCO
© REUTERS / ENOCH DAVID

Людей призвали соблюдать рекомендации местного управления гражданской обороны и сохранять спокойствие.

Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
6 из 12

Людей призвали соблюдать рекомендации местного управления гражданской обороны и сохранять спокойствие.

© REUTERS / ENOCH DAVID
© REUTERS / Enoch David

По предварительным данным, в результате извержения вулкана погибли 15 человек.

Пожар, вызванный извержением вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго. Кадр из видео
7 из 12

По предварительным данным, в результате извержения вулкана погибли 15 человек.

© REUTERS / Enoch David
© REUTERS / Olivia Acland

Несколько домов к северу от Гомы разрушены лавой, до самого же города и аэропорта раскаленная масса не дошла.

Последствия извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
8 из 12

Несколько домов к северу от Гомы разрушены лавой, до самого же города и аэропорта раскаленная масса не дошла.

© REUTERS / Olivia Acland
© AP Photo / Clarice Butsapu

В воскресенье извержение прекратилось, люди начали возвращаться в город.

Последствия извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
9 из 12

В воскресенье извержение прекратилось, люди начали возвращаться в город.

© AP Photo / Clarice Butsapu
© AFP 2021 / JUSTIN KATUMWA

Африканский вулкан Ньирагонго известен необычайно жидкой и текучей лавой.

Последствия извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
10 из 12

Африканский вулкан Ньирагонго известен необычайно жидкой и текучей лавой.

© AFP 2021 / JUSTIN KATUMWA
© AFP 2021 / MOSES SAWASAWA

Во время извержения бурлящая масса может стекать по склонам со скоростью до ста километров в час.

Последствия извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
11 из 12

Во время извержения бурлящая масса может стекать по склонам со скоростью до ста километров в час.

© AFP 2021 / MOSES SAWASAWA
© AFP 2021 / Guerchom Ndebo

В последний раз крупное извержение вулкана происходило в 2002 году, тогда погибли около 250 человек.

Мужчины идут мимо дымящейся лава после извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
12 из 12

В последний раз крупное извержение вулкана происходило в 2002 году, тогда погибли около 250 человек.

© AFP 2021 / Guerchom Ndebo
1 из 12

Извержение вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома, началось вечером в субботу.

© AP Photo / Justin Kabumba
2 из 12

Вслед за извержением было зафиксировано больше десяти землетрясений.

© REUTERS / Alex Miles
3 из 12

Около трех тысяч человек бежали из Гомы в соседнюю Руанду.

© REUTERS / Olivia Acland
4 из 12

Силы гражданской обороны начали эвакуацию людей в безопасные районы.

© REUTERS / Olivia Acland
5 из 12

Извержение вулкана Ньирагонго.

© REUTERS / MONUSCO
6 из 12

Людей призвали соблюдать рекомендации местного управления гражданской обороны и сохранять спокойствие.

© REUTERS / ENOCH DAVID
7 из 12

По предварительным данным, в результате извержения вулкана погибли 15 человек.

© REUTERS / Enoch David
8 из 12

Несколько домов к северу от Гомы разрушены лавой, до самого же города и аэропорта раскаленная масса не дошла.

© REUTERS / Olivia Acland
9 из 12

В воскресенье извержение прекратилось, люди начали возвращаться в город.

© AP Photo / Clarice Butsapu
10 из 12

Африканский вулкан Ньирагонго известен необычайно жидкой и текучей лавой.

© AFP 2021 / JUSTIN KATUMWA
11 из 12

Во время извержения бурлящая масса может стекать по склонам со скоростью до ста километров в час.

© AFP 2021 / MOSES SAWASAWA
12 из 12

В последний раз крупное извержение вулкана происходило в 2002 году, тогда погибли около 250 человек.

© AFP 2021 / Guerchom Ndebo
 
Демократическая Республика КонгоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Адвокат объяснил, почему Фургалу не грозит пожизненный срок
03:00Российская разработка позволит в разы снизить употребление антибиотиков
02:48Госдеп прокомментировал заявление МИД России насчет действий США по ДСНВ
02:43ФСИН сообщила о зарплате в 224 тысяч рублей на принудительных работах
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
Лента новостейМолния