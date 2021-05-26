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В ООН назвали число жертв и пострадавших от извержения вулкана в ДР Конго

В ООН назвали число жертв и пострадавших от извержения вулкана в ДР Конго - РИА Новости, 26.05.2021

В ООН назвали число жертв и пострадавших от извержения вулкана в ДР Конго

Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН сообщает, что в результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго (ДРК)... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T17:36

2021-05-26T17:36

2021-05-26T17:37

демократическая республика конго

в мире

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН сообщает, что в результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго (ДРК) около 20 тысяч местных жителей остались без крова, 40 человек считаются пропавшими без вести.Ранее замглавы делегации Международного комитета Красного Креста Рафаэль Тенауда сообщал, что из-за извержения вулкана разрушены около 2,5 тысячи домов. По его словам, что по меньшей мере 5 тысяч конголезцев были вынуждены покинуть свои дома.СМИ со ссылкой на местных жителей 22 мая сообщали об извержении вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома в провинции Северное Киву. По данным властей, извержение началось в 19.00 по местному времени (21.00 мск). Как передавало агентство Франс Пресс, в городе Гома, расположенном в 20 километрах от вулкана, была отключена подача электроэнергии, местные жители стали покидать свои дома и направляться к границе с Руандой. Очевидцы сообщали о запахе серы. Силы гражданской обороны провинции Северное Киву сообщали о начале эвакуации населения.Как отмечало издание Actualite, 23 мая люди начали постепенно возвращаться в свои дома. По словам официального представителя правительства, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений.Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без крова.

демократическая республика конго

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

демократическая республика конго, в мире