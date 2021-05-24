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Огонь и потоки лавы: извержение вулкана Ньирагонго
Огонь и потоки лавы: извержение вулкана Ньирагонго - РИА Новости, 24.05.2021
Огонь и потоки лавы: извержение вулкана Ньирагонго
В Демократической Республике Конго проснулся один из самых активных африканских вулканов. Погибли люди, разрушены дома. Огненная стихия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.05.2021
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республика конго
вулкан
фото
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В Демократической Республике Конго проснулся один из самых активных африканских вулканов. Погибли люди, разрушены дома. Огненная стихия — в фотоленте Ria.ru.
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республика конго, вулкан, фото, фото

Огонь и потоки лавы: извержение вулкана Ньирагонго

12:45 24.05.2021 (обновлено: 14:26 24.05.2021)
 
Читать ria.ru в
В Демократической Республике Конго проснулся один из самых активных африканских вулканов. Погибли люди, разрушены дома. Огненная стихия — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Justin Kabumba

Извержение вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома, началось вечером в субботу.

Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
1 из 12

Извержение вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома, началось вечером в субботу.

© AP Photo / Justin Kabumba
© REUTERS / Alex Miles

Вслед за извержением было зафиксировано больше десяти землетрясений.

Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
2 из 12

Вслед за извержением было зафиксировано больше десяти землетрясений.

© REUTERS / Alex Miles
© REUTERS / Olivia Acland

Около трех тысяч человек бежали из Гомы в соседнюю Руанду.

Миротворцы MONUSCO с жителями Демократической республики Конго во время извержения вулкана Ньирагонго
3 из 12

Около трех тысяч человек бежали из Гомы в соседнюю Руанду.

© REUTERS / Olivia Acland
© REUTERS / Olivia Acland

Силы гражданской обороны начали эвакуацию людей в безопасные районы.

Жители со своими вещами во время извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
4 из 12

Силы гражданской обороны начали эвакуацию людей в безопасные районы.

© REUTERS / Olivia Acland
© REUTERS / MONUSCO

Извержение вулкана Ньирагонго.

Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
5 из 12

Извержение вулкана Ньирагонго.

© REUTERS / MONUSCO
© REUTERS / ENOCH DAVID

Людей призвали соблюдать рекомендации местного управления гражданской обороны и сохранять спокойствие.

Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
6 из 12

Людей призвали соблюдать рекомендации местного управления гражданской обороны и сохранять спокойствие.

© REUTERS / ENOCH DAVID
© REUTERS / Enoch David

По предварительным данным, в результате извержения вулкана погибли 15 человек.

Пожар, вызванный извержением вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго. Кадр из видео
7 из 12

По предварительным данным, в результате извержения вулкана погибли 15 человек.

© REUTERS / Enoch David
© REUTERS / Olivia Acland

Несколько домов к северу от Гомы разрушены лавой, до самого же города и аэропорта раскаленная масса не дошла.

Последствия извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
8 из 12

Несколько домов к северу от Гомы разрушены лавой, до самого же города и аэропорта раскаленная масса не дошла.

© REUTERS / Olivia Acland
© AP Photo / Clarice Butsapu

В воскресенье извержение прекратилось, люди начали возвращаться в город.

Последствия извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
9 из 12

В воскресенье извержение прекратилось, люди начали возвращаться в город.

© AP Photo / Clarice Butsapu
© AFP 2021 / JUSTIN KATUMWA

Африканский вулкан Ньирагонго известен необычайно жидкой и текучей лавой.

Последствия извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
10 из 12

Африканский вулкан Ньирагонго известен необычайно жидкой и текучей лавой.

© AFP 2021 / JUSTIN KATUMWA
© AFP 2021 / MOSES SAWASAWA

Во время извержения бурлящая масса может стекать по склонам со скоростью до ста километров в час.

Последствия извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
11 из 12

Во время извержения бурлящая масса может стекать по склонам со скоростью до ста километров в час.

© AFP 2021 / MOSES SAWASAWA
© AFP 2021 / Guerchom Ndebo

В последний раз крупное извержение вулкана происходило в 2002 году, тогда погибли около 250 человек.

Мужчины идут мимо дымящейся лава после извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
12 из 12

В последний раз крупное извержение вулкана происходило в 2002 году, тогда погибли около 250 человек.

© AFP 2021 / Guerchom Ndebo
 
Республика КонгоВулканФото
 
 
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