Огонь и потоки лавы: извержение вулкана Ньирагонго
Извержение вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома, началось вечером в субботу.
Извержение вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома, началось вечером в субботу.
Вслед за извержением было зафиксировано больше десяти землетрясений.
Около трех тысяч человек бежали из Гомы в соседнюю Руанду.
Силы гражданской обороны начали эвакуацию людей в безопасные районы.
Извержение вулкана Ньирагонго.
Людей призвали соблюдать рекомендации местного управления гражданской обороны и сохранять спокойствие.
Людей призвали соблюдать рекомендации местного управления гражданской обороны и сохранять спокойствие.
По предварительным данным, в результате извержения вулкана погибли 15 человек.
По предварительным данным, в результате извержения вулкана погибли 15 человек.
Несколько домов к северу от Гомы разрушены лавой, до самого же города и аэропорта раскаленная масса не дошла.
Несколько домов к северу от Гомы разрушены лавой, до самого же города и аэропорта раскаленная масса не дошла.
В воскресенье извержение прекратилось, люди начали возвращаться в город.
В воскресенье извержение прекратилось, люди начали возвращаться в город.
Африканский вулкан Ньирагонго известен необычайно жидкой и текучей лавой.
Африканский вулкан Ньирагонго известен необычайно жидкой и текучей лавой.
Во время извержения бурлящая масса может стекать по склонам со скоростью до ста километров в час.
Во время извержения бурлящая масса может стекать по склонам со скоростью до ста километров в час.
В последний раз крупное извержение вулкана происходило в 2002 году, тогда погибли около 250 человек.
В последний раз крупное извержение вулкана происходило в 2002 году, тогда погибли около 250 человек.