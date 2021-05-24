https://ria.ru/20210524/vulkan-1733601838.html

Огонь и потоки лавы: извержение вулкана Ньирагонго

Огонь и потоки лавы: извержение вулкана Ньирагонго - РИА Новости, 24.05.2021

Огонь и потоки лавы: извержение вулкана Ньирагонго

В Демократической Республике Конго проснулся один из самых активных африканских вулканов. Погибли люди, разрушены дома. Огненная стихия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 24.05.2021

2021-05-24T12:45

2021-05-24T12:45

2021-05-24T14:26

республика конго

вулкан

фото

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В Демократической Республике Конго проснулся один из самых активных африканских вулканов. Погибли люди, разрушены дома. Огненная стихия — в фотоленте Ria.ru.

республика конго

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика конго, вулкан, фото, фото