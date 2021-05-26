https://ria.ru/20210526/volchek-1733976954.html

Суд вынес приговор экс-депутату Госдумы Волчеку по делу о мошенничестве

Суд вынес приговор экс-депутату Госдумы Волчеку по делу о мошенничестве - РИА Новости, 26.05.2021

Суд вынес приговор экс-депутату Госдумы Волчеку по делу о мошенничестве

Пресненский суд Москвы назначил 3 года в колонии общего режима бывшему депутату Госдумы Денису Волчеку, обвиняемому в попытке мошенничества в особо крупном... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:58

2021-05-26T13:58

2021-05-26T14:00

госдума рф

происшествия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил 3 года в колонии общего режима бывшему депутату Госдумы Денису Волчеку, обвиняемому в попытке мошенничества в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суд Лела Кокая."Волчек Денис Геннадьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, ему назначено наказание сроком 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.Волчек и другой фигурант, бизнесмен Зураб Плиев, признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, из-за чего уголовные дела находились в разных производствах.По данным следствия, с января по апрель 2020 года Волчек и Плиев склоняли потерпевшего отдать им 300 тысяч евро и часы стоимостью более 7 миллионов рублей. Обвиняемые обещали передать деньги и часы сотрудникам МВД по Юго-Восточному округу Москвы за непривлечение потерпевшего к уголовной ответственности по делу, которое находилось в их производстве, по которому мужчина проверялся на причастность. При этом Волчек и Плиев заведомо знали, что это невозможно и собирались оставить деньги и часы себе.Потерпевший обратился в правоохранительные органы, было решено провести передачу денег в рамках оперативных мероприятий. В одном из офисов центре Москвы представитель потерпевшего передал доверенному лицу Волчека и Плиева 20 тысяч долларов США и муляжи иностранных купюр, имитирующие более 305 тысяч долларов США, а также ненастоящую коробку от часов. После это фигурантов задержали в их домах в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20210525/deputat-1733777135.html

https://ria.ru/20210524/galyamina-1733741554.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, происшествия