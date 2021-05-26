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Суд вынес приговор экс-депутату Госдумы Волчеку по делу о мошенничестве
Суд вынес приговор экс-депутату Госдумы Волчеку по делу о мошенничестве - РИА Новости, 26.05.2021
Суд вынес приговор экс-депутату Госдумы Волчеку по делу о мошенничестве
Пресненский суд Москвы назначил 3 года в колонии общего режима бывшему депутату Госдумы Денису Волчеку, обвиняемому в попытке мошенничества в особо крупном... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:58
2021-05-26T14:00
госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил 3 года в колонии общего режима бывшему депутату Госдумы Денису Волчеку, обвиняемому в попытке мошенничества в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суд Лела Кокая."Волчек Денис Геннадьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, ему назначено наказание сроком 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.Волчек и другой фигурант, бизнесмен Зураб Плиев, признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, из-за чего уголовные дела находились в разных производствах.По данным следствия, с января по апрель 2020 года Волчек и Плиев склоняли потерпевшего отдать им 300 тысяч евро и часы стоимостью более 7 миллионов рублей. Обвиняемые обещали передать деньги и часы сотрудникам МВД по Юго-Восточному округу Москвы за непривлечение потерпевшего к уголовной ответственности по делу, которое находилось в их производстве, по которому мужчина проверялся на причастность. При этом Волчек и Плиев заведомо знали, что это невозможно и собирались оставить деньги и часы себе.Потерпевший обратился в правоохранительные органы, было решено провести передачу денег в рамках оперативных мероприятий. В одном из офисов центре Москвы представитель потерпевшего передал доверенному лицу Волчека и Плиева 20 тысяч долларов США и муляжи иностранных купюр, имитирующие более 305 тысяч долларов США, а также ненастоящую коробку от часов. После это фигурантов задержали в их домах в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20210525/deputat-1733777135.html
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госдума рф, происшествия

Суд вынес приговор экс-депутату Госдумы Волчеку по делу о мошенничестве

13:58 26.05.2021 (обновлено: 14:00 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкЭкс-депутат Госдумы РФ Денис Волчек на судебном заседании в Пресненском суде Москвы
Экс-депутат Госдумы РФ Денис Волчек на судебном заседании в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Пресненский суд Москвы назначил 3 года в колонии общего режима бывшему депутату Госдумы Денису Волчеку, обвиняемому в попытке мошенничества в особо крупном размере, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суд Лела Кокая.
"Волчек Денис Геннадьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, ему назначено наказание сроком 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала собеседница агентства.
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Волчек и другой фигурант, бизнесмен Зураб Плиев, признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, из-за чего уголовные дела находились в разных производствах.
По данным следствия, с января по апрель 2020 года Волчек и Плиев склоняли потерпевшего отдать им 300 тысяч евро и часы стоимостью более 7 миллионов рублей. Обвиняемые обещали передать деньги и часы сотрудникам МВД по Юго-Восточному округу Москвы за непривлечение потерпевшего к уголовной ответственности по делу, которое находилось в их производстве, по которому мужчина проверялся на причастность. При этом Волчек и Плиев заведомо знали, что это невозможно и собирались оставить деньги и часы себе.
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Потерпевший обратился в правоохранительные органы, было решено провести передачу денег в рамках оперативных мероприятий. В одном из офисов центре Москвы представитель потерпевшего передал доверенному лицу Волчека и Плиева 20 тысяч долларов США и муляжи иностранных купюр, имитирующие более 305 тысяч долларов США, а также ненастоящую коробку от часов. После это фигурантов задержали в их домах в Санкт-Петербурге.
 
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