Луна подошла к Земле на минимальное расстояние
"Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а моменты прохождения перигея (ближайшей к Земле точки орбиты. — Прим. ред.) и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния. — Прим. ред.) бывают довольно редко", — рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.
Луна подошла к Земле максимально близко.
Луна подошла к Земле максимально близко.
Расстояние между планетами составило порядка 357 тысяч километров.
Первыми огромную розовую Луну увидели жители Турции, Ирана и Германии.
Апрельское, например, считается розовым — и даже не из-за окраски диска, а в честь весенних цветов флоксов.
Апрельское, например, считается розовым — и даже не из-за окраски диска, а в честь весенних цветов флоксов.
Модой на поэтичные названия мы обязаны американским индейцам, которые таким образом отмечали смену сезонов.
Модой на поэтичные названия мы обязаны американским индейцам, которые таким образом отмечали смену сезонов.
Для европейских переселенцев, подхвативших это начинание, оно стало красивой традицией.
Для европейских переселенцев, подхвативших это начинание, оно стало красивой традицией.
Розовую Луну можно будет наблюдать три дня.
Розовую Луну можно будет наблюдать три дня.
Луна подошла к Земле максимально близко.
Расстояние между планетами составило порядка 357 тысяч километров.
Первыми огромную розовую Луну увидели жители Турции, Ирана и Германии.
Апрельское, например, считается розовым — и даже не из-за окраски диска, а в честь весенних цветов флоксов.
Модой на поэтичные названия мы обязаны американским индейцам, которые таким образом отмечали смену сезонов.
Для европейских переселенцев, подхвативших это начинание, оно стало красивой традицией.
Розовую Луну можно будет наблюдать три дня.