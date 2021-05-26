https://ria.ru/20210526/superlunie-1733912108.html

Луна подошла к Земле на минимальное расстояние

Луна подошла к Земле на минимальное расстояние - РИА Новости, 26.05.2021

Луна подошла к Земле на минимальное расстояние

Луна подошла к Земле на самое близкое в 2021 году расстояние, данное явление называют суперлунием. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T04:56

2021-05-26T04:56

2021-05-26T14:39

наука

лунное затмение

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владимир сурдин

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космос - риа наука

институт космических исследований

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москва

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Луна подошла к Земле на самое близкое в 2021 году расстояние, данное явление называют суперлунием.На минимальное расстояние к Земле Луна подошла в 04:52 мск.Как ранее рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников, само понятие "суперлуние" не считается крупным астрономическим событием, а относится к "журналистским мемам", поскольку размер Луны в такой момент лишь на пять-шесть процентов больше обычного.Через десять часов после суперлуния (в 14:19 мск) произойдет полное лунное затмение. Его можно будет увидеть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии. В России его смогут наблюдать жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока, поскольку для западной части страны лунное затмение придется на дневное время. Соответственно, на широте Москвы затмение Луны наблюдаться не будет. Перед максимальной фазой Луна поменяет цвет.Как пояснил ранее Угольников, ожидается, что из-за преломления солнечного света земной атмосферой Луна будет выглядеть красной, а ее северная граница получит голубую кайму.Такие события бывают раз в 12 лет для жителей каждого из полушарий Земли, прокомментировал ранее это явление российский астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.

https://ria.ru/20210524/zatmenie-1733589515.html

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лунное затмение, россия, владимир сурдин, луна, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, москва