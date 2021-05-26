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Наука
https://ria.ru/20210526/superlunie-1733912108.html
Луна подошла к Земле на минимальное расстояние
Луна подошла к Земле на минимальное расстояние - РИА Новости, 26.05.2021
Луна подошла к Земле на минимальное расстояние
Луна подошла к Земле на самое близкое в 2021 году расстояние, данное явление называют суперлунием. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T04:56
2021-05-26T14:39
наука
лунное затмение
россия
владимир сурдин
луна
космос - риа наука
институт космических исследований
российская академия наук
москва
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Луна подошла к Земле на самое близкое в 2021 году расстояние, данное явление называют суперлунием.На минимальное расстояние к Земле Луна подошла в 04:52 мск.Как ранее рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников, само понятие "суперлуние" не считается крупным астрономическим событием, а относится к "журналистским мемам", поскольку размер Луны в такой момент лишь на пять-шесть процентов больше обычного.Через десять часов после суперлуния (в 14:19 мск) произойдет полное лунное затмение. Его можно будет увидеть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии. В России его смогут наблюдать жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока, поскольку для западной части страны лунное затмение придется на дневное время. Соответственно, на широте Москвы затмение Луны наблюдаться не будет. Перед максимальной фазой Луна поменяет цвет.Как пояснил ранее Угольников, ожидается, что из-за преломления солнечного света земной атмосферой Луна будет выглядеть красной, а ее северная граница получит голубую кайму.Такие события бывают раз в 12 лет для жителей каждого из полушарий Земли, прокомментировал ранее это явление российский астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
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лунное затмение, россия, владимир сурдин, луна, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, москва

Луна подошла к Земле на минимальное расстояние

04:56 26.05.2021 (обновлено: 14:39 26.05.2021)
 
© AP Photo / Dmitri LovetskyЛуна над Санкт-Петербургом. 25 мая 2021
Луна над Санкт-Петербургом. 25 мая 2021 - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Луна над Санкт-Петербургом. 25 мая 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Луна подошла к Земле на самое близкое в 2021 году расстояние, данное явление называют суперлунием.

"Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, а моменты прохождения перигея (ближайшей к Земле точки орбиты. — Прим. ред.) и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния. — Прим. ред.) бывают довольно редко", — рассказали РИА Новости в пресс-службе Московского планетария.

На минимальное расстояние к Земле Луна подошла в 04:52 мск.
Как ранее рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников, само понятие "суперлуние" не считается крупным астрономическим событием, а относится к "журналистским мемам", поскольку размер Луны в такой момент лишь на пять-шесть процентов больше обычного.
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Ученый рассказал об особенностях полного лунного затмения 26 мая
Через десять часов после суперлуния (в 14:19 мск) произойдет полное лунное затмение. Его можно будет увидеть на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии. В России его смогут наблюдать жители юго-востока Сибири и Дальнего Востока, поскольку для западной части страны лунное затмение придется на дневное время. Соответственно, на широте Москвы затмение Луны наблюдаться не будет. Перед максимальной фазой Луна поменяет цвет.
Как пояснил ранее Угольников, ожидается, что из-за преломления солнечного света земной атмосферой Луна будет выглядеть красной, а ее северная граница получит голубую кайму.
Такие события бывают раз в 12 лет для жителей каждого из полушарий Земли, прокомментировал ранее это явление российский астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
Близкая, яркая, колдовская: розовая Луна в небе
© REUTERS / Toby Melville

Нынешнее суперлуние стало первым в этом году.

Розовая Суперлуна на Стоунхенджем
1 из 12

Нынешнее суперлуние стало первым в этом году.

© REUTERS / Toby Melville
© AP Photo / Charlie Riedel

Луна подошла к Земле максимально близко.

Розовая Суперлуна в Луисвилле, штат Кентукки
2 из 12

Луна подошла к Земле максимально близко.

© AP Photo / Charlie Riedel
© AFP 2021 / Chandan Khanna

Расстояние между планетами составило порядка 357 тысяч километров.

Розовая Суперлуна в Майами-Бич
3 из 12

Расстояние между планетами составило порядка 357 тысяч километров.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
© REUTERS / Murad Sezer

При суперлунии спутник Земли выглядит на треть ярче, чем обычно.

Розовая Суперлуна над мечетью Чамлыджа в Стамбуле, Турция
4 из 12

При суперлунии спутник Земли выглядит на треть ярче, чем обычно.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Edgar Su

Суперлуние совпало с полнолунием.

Розовая Суперлуна в Садах у Залива в Сингапуре
5 из 12

Суперлуние совпало с полнолунием.

© REUTERS / Edgar Su
© REUTERS / Hannah McKay

В момент, когда это происходит, Луна приобретает необычный оттенок.

Розовая Суперлуна в Лондоне
6 из 12

В момент, когда это происходит, Луна приобретает необычный оттенок.

© REUTERS / Hannah McKay
© AFP 2021 / Angela Weiss

Первыми огромную розовую Луну увидели жители Турции, Ирана и Германии.

Розовая Суперлуна над Манхэттеном
7 из 12

Первыми огромную розовую Луну увидели жители Турции, Ирана и Германии.

© AFP 2021 / Angela Weiss
© REUTERS / Jonathan Ernst

Полнолуния нередко награждают романтическими названиями.

Розовая Суперлуна в Вашингтоне, США
8 из 12

Полнолуния нередко награждают романтическими названиями.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© REUTERS / Eduardo Munoz

Апрельское, например, считается розовым — и даже не из-за окраски диска, а в честь весенних цветов флоксов.

Розовая Суперлуна в Нью-Йорке
9 из 12

Апрельское, например, считается розовым — и даже не из-за окраски диска, а в честь весенних цветов флоксов.

© REUTERS / Eduardo Munoz
© AFP 2021 / Juan Mabromata

Модой на поэтичные названия мы обязаны американским индейцам, которые таким образом отмечали смену сезонов.

Розовая Суперлуна
10 из 12

Модой на поэтичные названия мы обязаны американским индейцам, которые таким образом отмечали смену сезонов.

© AFP 2021 / Juan Mabromata
© AP Photo / Alastair Grant

Для европейских переселенцев, подхвативших это начинание, оно стало красивой традицией.

Розовая Суперлуна в Лондоне
11 из 12

Для европейских переселенцев, подхвативших это начинание, оно стало красивой традицией.

© AP Photo / Alastair Grant
© AP Photo / Emrah Gurel

Розовую Луну можно будет наблюдать три дня.

Розовая Суперлуна в Стамбуле
12 из 12

Розовую Луну можно будет наблюдать три дня.

© AP Photo / Emrah Gurel
1 из 12

Нынешнее суперлуние стало первым в этом году.

© REUTERS / Toby Melville
2 из 12

Луна подошла к Земле максимально близко.

© AP Photo / Charlie Riedel
3 из 12

Расстояние между планетами составило порядка 357 тысяч километров.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
4 из 12

При суперлунии спутник Земли выглядит на треть ярче, чем обычно.

© REUTERS / Murad Sezer
5 из 12

Суперлуние совпало с полнолунием.

© REUTERS / Edgar Su
6 из 12

В момент, когда это происходит, Луна приобретает необычный оттенок.

© REUTERS / Hannah McKay
7 из 12

Первыми огромную розовую Луну увидели жители Турции, Ирана и Германии.

© AFP 2021 / Angela Weiss
8 из 12

Полнолуния нередко награждают романтическими названиями.

© REUTERS / Jonathan Ernst
9 из 12

Апрельское, например, считается розовым — и даже не из-за окраски диска, а в честь весенних цветов флоксов.

© REUTERS / Eduardo Munoz
10 из 12

Модой на поэтичные названия мы обязаны американским индейцам, которые таким образом отмечали смену сезонов.

© AFP 2021 / Juan Mabromata
11 из 12

Для европейских переселенцев, подхвативших это начинание, оно стало красивой традицией.

© AP Photo / Alastair Grant
12 из 12

Розовую Луну можно будет наблюдать три дня.

© AP Photo / Emrah Gurel
 
Наукалунное затмениеРоссияВладимир СурдинЛунаКосмос - РИА НаукаИнститут космических исследованийРоссийская академия наукМосква
 
 
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