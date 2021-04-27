Близкая, яркая, колдовская: розовая Луна в небе
Нынешнее суперлуние стало первым в этом году.
Луна подошла к Земле максимально близко.
Луна подошла к Земле максимально близко.
Расстояние между планетами составило порядка 357 тысяч километров.
При суперлунии спутник Земли выглядит на треть ярче, чем обычно.
Суперлуние совпало с полнолунием.
В момент, когда это происходит, Луна приобретает необычный оттенок.
Первыми огромную розовую Луну увидели жители Турции, Ирана и Германии.
Полнолуния нередко награждают романтическими названиями.
Апрельское, например, считается розовым — и даже не из-за окраски диска, а в честь весенних цветов флоксов.
Апрельское, например, считается розовым — и даже не из-за окраски диска, а в честь весенних цветов флоксов.
Модой на поэтичные названия мы обязаны американским индейцам, которые таким образом отмечали смену сезонов.
Модой на поэтичные названия мы обязаны американским индейцам, которые таким образом отмечали смену сезонов.
Для европейских переселенцев, подхвативших это начинание, оно стало красивой традицией.
Для европейских переселенцев, подхвативших это начинание, оно стало красивой традицией.
Розовую Луну можно будет наблюдать три дня.
Розовую Луну можно будет наблюдать три дня.