https://ria.ru/20210427/superluna-1730100691.html

Близкая, яркая, колдовская: розовая Луна в небе

Близкая, яркая, колдовская: розовая Луна в небе

В ночь на 27 апреля над Землей взошла огромная Луна, окрашенная в розоватый цвет. Завораживающее астрономическое явление — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:21

2021-04-27T14:21

2021-04-27T18:04

суперлуние

вашингтон

луна

лондон

стамбул

буэнос-айрес (город)

фото

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В ночь на 27 апреля над Землей взошла огромная Луна, окрашенная в розоватый цвет. Завораживающее астрономическое явление — в фотоленте Ria.ru.

вашингтон

луна

лондон

стамбул

буэнос-айрес (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суперлуние, вашингтон, луна, лондон, стамбул, буэнос-айрес (город), фото, фото