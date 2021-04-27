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Близкая, яркая, колдовская: розовая Луна в небе
Близкая, яркая, колдовская: розовая Луна в небе
В ночь на 27 апреля над Землей взошла огромная Луна, окрашенная в розоватый цвет. Завораживающее астрономическое явление — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 27.04.2021
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В ночь на 27 апреля над Землей взошла огромная Луна, окрашенная в розоватый цвет. Завораживающее астрономическое явление — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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суперлуние, вашингтон, луна, лондон, стамбул, буэнос-айрес (город), фото, фото

Близкая, яркая, колдовская: розовая Луна в небе

14:21 27.04.2021 (обновлено: 18:04 27.04.2021)
 
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В ночь на 27 апреля над Землей взошла огромная Луна, окрашенная в розоватый цвет. Завораживающее астрономическое явление — в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / Toby Melville

Нынешнее суперлуние стало первым в этом году.

Розовая Суперлуна на Стоунхенджем
1 из 12

Нынешнее суперлуние стало первым в этом году.

© REUTERS / Toby Melville
© AP Photo / Charlie Riedel

Луна подошла к Земле максимально близко.

Розовая Суперлуна в Луисвилле, штат Кентукки
2 из 12

Луна подошла к Земле максимально близко.

© AP Photo / Charlie Riedel
© AFP 2021 / Chandan Khanna

Расстояние между планетами составило порядка 357 тысяч километров.

Розовая Суперлуна в Майами-Бич
3 из 12

Расстояние между планетами составило порядка 357 тысяч километров.

© AFP 2021 / Chandan Khanna
© REUTERS / Murad Sezer

При суперлунии спутник Земли выглядит на треть ярче, чем обычно.

Розовая Суперлуна над мечетью Чамлыджа в Стамбуле, Турция
4 из 12

При суперлунии спутник Земли выглядит на треть ярче, чем обычно.

© REUTERS / Murad Sezer
© REUTERS / Edgar Su

Суперлуние совпало с полнолунием.

Розовая Суперлуна в Садах у Залива в Сингапуре
5 из 12

Суперлуние совпало с полнолунием.

© REUTERS / Edgar Su
© REUTERS / Hannah McKay

В момент, когда это происходит, Луна приобретает необычный оттенок.

Розовая Суперлуна в Лондоне
6 из 12

В момент, когда это происходит, Луна приобретает необычный оттенок.

© REUTERS / Hannah McKay
© AFP 2021 / Angela Weiss

Первыми огромную розовую Луну увидели жители Турции, Ирана и Германии.

Розовая Суперлуна над Манхэттеном
7 из 12

Первыми огромную розовую Луну увидели жители Турции, Ирана и Германии.

© AFP 2021 / Angela Weiss
© REUTERS / Jonathan Ernst

Полнолуния нередко награждают романтическими названиями.

Розовая Суперлуна в Вашингтоне, США
8 из 12

Полнолуния нередко награждают романтическими названиями.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© REUTERS / Eduardo Munoz

Апрельское, например, считается розовым — и даже не из-за окраски диска, а в честь весенних цветов флоксов.

Розовая Суперлуна в Нью-Йорке
9 из 12

Апрельское, например, считается розовым — и даже не из-за окраски диска, а в честь весенних цветов флоксов.

© REUTERS / Eduardo Munoz
© AFP 2021 / Juan Mabromata

Модой на поэтичные названия мы обязаны американским индейцам, которые таким образом отмечали смену сезонов.

Розовая Суперлуна
10 из 12

Модой на поэтичные названия мы обязаны американским индейцам, которые таким образом отмечали смену сезонов.

© AFP 2021 / Juan Mabromata
© AP Photo / Alastair Grant

Для европейских переселенцев, подхвативших это начинание, оно стало красивой традицией.

Розовая Суперлуна в Лондоне
11 из 12

Для европейских переселенцев, подхвативших это начинание, оно стало красивой традицией.

© AP Photo / Alastair Grant
© AP Photo / Emrah Gurel

Розовую Луну можно будет наблюдать три дня.

Розовая Суперлуна в Стамбуле
12 из 12

Розовую Луну можно будет наблюдать три дня.

© AP Photo / Emrah Gurel
 
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