https://ria.ru/20210526/strelba-1734325215.html

Девять человек погибли при стрельбе в Калифорнии

Девять человек погибли при стрельбе в Калифорнии - РИА Новости, 26.05.2021

Девять человек погибли при стрельбе в Калифорнии

Девять человек, включая подозреваемого, погибли в результате стрельбы в Сан Хосе в Калифорнии, заявил представитель местной полиции Рассел Дэвис. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T20:01

2021-05-26T20:01

2021-05-26T23:57

санта-клара

сан-хосе (город)

сша

в мире

калифорния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734324662_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_4d7e51574fb6fedd6fbf661b69742ceb.jpg

ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Девять человек, включая подозреваемого, погибли в результате стрельбы в Сан Хосе в Калифорнии, заявил представитель местной полиции Рассел Дэвис.Он добавил, что также есть "многочисленные раненые".Телеканал CNN со ссылкой на источник в полиции сообщил, что личность стрелка установили, его зовут Сэм Кэссиди.ЧП произошло в среду рано утром на территории депо в центре города. Стрелявший работал в железнодорожной компании VTA.Рассел добавил, что также поступила информация о возможных бомбах на месте преступления. В свою очередь, окружной шериф Лори Смит рассказала, что специально обученные собаки помогли обнаружить подозрительное устройство, но подробностей пока нет.По данным источников газеты LATimes в силовых структурах, подозреваемый поджег свой дом и отправился на встречу членов профсоюза VTA, где открыл стрельбу по собравшимся.Чрезвычайную ситуацию прокомментировали в Белом доме. Как заявила представитель президентской администрации Карин Жан-Пьер, там следят за ходом расследования.Сообщения о стрельбе приходят из США практически ежедневно. Так, накануне не менее трех человек погибли в перестрелке в Огайо, в полиции не исключили, что это была попытка ограбления. Двадцать третьего мая 14-летняя девочка скончалась и еще 14 человек получили ранения в результате стрельбы на несанкционированном концерте в Северной Каролине.

https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html

санта-клара

сан-хосе (город)

сша

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санта-клара, сан-хосе (город), сша, в мире, калифорния