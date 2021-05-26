Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210526/strelba-1734325215.html
Девять человек погибли при стрельбе в Калифорнии
Девять человек погибли при стрельбе в Калифорнии - РИА Новости, 26.05.2021
Девять человек погибли при стрельбе в Калифорнии
Девять человек, включая подозреваемого, погибли в результате стрельбы в Сан Хосе в Калифорнии, заявил представитель местной полиции Рассел Дэвис. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T20:01
2021-05-26T23:57
санта-клара
сан-хосе (город)
сша
в мире
калифорния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734324662_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_4d7e51574fb6fedd6fbf661b69742ceb.jpg
ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Девять человек, включая подозреваемого, погибли в результате стрельбы в Сан Хосе в Калифорнии, заявил представитель местной полиции Рассел Дэвис.Он добавил, что также есть "многочисленные раненые".Телеканал CNN со ссылкой на источник в полиции сообщил, что личность стрелка установили, его зовут Сэм Кэссиди.ЧП произошло в среду рано утром на территории депо в центре города. Стрелявший работал в железнодорожной компании VTA.Рассел добавил, что также поступила информация о возможных бомбах на месте преступления. В свою очередь, окружной шериф Лори Смит рассказала, что специально обученные собаки помогли обнаружить подозрительное устройство, но подробностей пока нет.По данным источников газеты LATimes в силовых структурах, подозреваемый поджег свой дом и отправился на встречу членов профсоюза VTA, где открыл стрельбу по собравшимся.Чрезвычайную ситуацию прокомментировали в Белом доме. Как заявила представитель президентской администрации Карин Жан-Пьер, там следят за ходом расследования.Сообщения о стрельбе приходят из США практически ежедневно. Так, накануне не менее трех человек погибли в перестрелке в Огайо, в полиции не исключили, что это была попытка ограбления. Двадцать третьего мая 14-летняя девочка скончалась и еще 14 человек получили ранения в результате стрельбы на несанкционированном концерте в Северной Каролине.
https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html
санта-клара
сан-хосе (город)
сша
калифорния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734324662_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bdd7a39d85ff6a0e9144aaa8fcbed4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санта-клара, сан-хосе (город), сша, в мире, калифорния

Девять человек погибли при стрельбе в Калифорнии

20:01 26.05.2021 (обновлено: 23:57 26.05.2021)
 
© AP Photo / Noah BergerСотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в Сан-Хосе, США
Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в Сан-Хосе, США - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© AP Photo / Noah Berger
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Девять человек, включая подозреваемого, погибли в результате стрельбы в Сан Хосе в Калифорнии, заявил представитель местной полиции Рассел Дэвис.
Он добавил, что также есть "многочисленные раненые".
Телеканал CNN со ссылкой на источник в полиции сообщил, что личность стрелка установили, его зовут Сэм Кэссиди.
ЧП произошло в среду рано утром на территории депо в центре города. Стрелявший работал в железнодорожной компании VTA.
Рассел добавил, что также поступила информация о возможных бомбах на месте преступления. В свою очередь, окружной шериф Лори Смит рассказала, что специально обученные собаки помогли обнаружить подозрительное устройство, но подробностей пока нет.
По данным источников газеты LATimes в силовых структурах, подозреваемый поджег свой дом и отправился на встречу членов профсоюза VTA, где открыл стрельбу по собравшимся.
Чрезвычайную ситуацию прокомментировали в Белом доме. Как заявила представитель президентской администрации Карин Жан-Пьер, там следят за ходом расследования.
"Наши мысли в данный момент — с погибшими и их семьями. Я знаю, что официальные лица выступили с публичным заявлением по данному вопросу. <...> Мы продолжим поддерживать тесные контакты с ними и оказывать любую необходимую помощь", — добавила она.
Сообщения о стрельбе приходят из США практически ежедневно. Так, накануне не менее трех человек погибли в перестрелке в Огайо, в полиции не исключили, что это была попытка ограбления. Двадцать третьего мая 14-летняя девочка скончалась и еще 14 человек получили ранения в результате стрельбы на несанкционированном концерте в Северной Каролине.
Полицейские на протесте сторонников Дональда Трампа у Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 11:01
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2021 году
 
Санта-КлараСан-Хосе (город)СШАВ миреКалифорния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Российская разработка позволит в разы снизить употребление антибиотиков
02:48Госдеп прокомментировал заявление МИД России насчет действий США по ДСНВ
02:43ФСИН сообщила о зарплате в 224 тысяч рублей на принудительных работах
02:35Popular Mechanics назвал способ нанести ядерный удар по России из космоса
02:15Финансист назвал способ спасения от грядущего кризиса
02:12"Хочет как с Ельциным": Пушков оценил планы Байдена на встречу с Путиным
02:10Россиянам дали совет, чем нельзя делиться в соцсетях
01:15Пентагон отказался вешать на Россию ярлык "врага"
01:15Специалист рассказал, кто и как следит за нами в Instagram
00:46Счетная палата сообщила о рекордно низком уровне приватизации
00:23В Совфеде заявили о разочаровании Польши из-за "Северного потока — 2"
00:15Западные соцсети вышли на связь с Роскомнадзором после замедления Twitter
00:13В России могут ввести наказание за пользование незаконными данными
00:03Роскомнадзор оценил необходимость замедления трафика Google
23:55Лукашенко поддержал введение ответственности за призывы к санкциям
23:55Словакия закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов
23:45В аэропорт Каира прибыли более 60 россиян, эвакуированных из сектора Газа
23:44В Германии отреагировали на запрет трех НКО в России
23:34Актрису Пересильд начали обучать управлению космическим кораблем "Союз"
23:29В Чебоксарах двухлетний ребенок погиб, упав с десятого этажа
Лента новостейМолния