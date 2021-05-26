Девять человек погибли при стрельбе в Калифорнии
20:01 26.05.2021 (обновлено: 23:57 26.05.2021)
© AP Photo / Noah BergerСотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в Сан-Хосе, США
© AP Photo / Noah Berger
ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Девять человек, включая подозреваемого, погибли в результате стрельбы в Сан Хосе в Калифорнии, заявил представитель местной полиции Рассел Дэвис.
Он добавил, что также есть "многочисленные раненые".
Телеканал CNN со ссылкой на источник в полиции сообщил, что личность стрелка установили, его зовут Сэм Кэссиди.
ЧП произошло в среду рано утром на территории депо в центре города. Стрелявший работал в железнодорожной компании VTA.
Рассел добавил, что также поступила информация о возможных бомбах на месте преступления. В свою очередь, окружной шериф Лори Смит рассказала, что специально обученные собаки помогли обнаружить подозрительное устройство, но подробностей пока нет.
По данным источников газеты LATimes в силовых структурах, подозреваемый поджег свой дом и отправился на встречу членов профсоюза VTA, где открыл стрельбу по собравшимся.
Чрезвычайную ситуацию прокомментировали в Белом доме. Как заявила представитель президентской администрации Карин Жан-Пьер, там следят за ходом расследования.
"Наши мысли в данный момент — с погибшими и их семьями. Я знаю, что официальные лица выступили с публичным заявлением по данному вопросу. <...> Мы продолжим поддерживать тесные контакты с ними и оказывать любую необходимую помощь", — добавила она.
Сообщения о стрельбе приходят из США практически ежедневно. Так, накануне не менее трех человек погибли в перестрелке в Огайо, в полиции не исключили, что это была попытка ограбления. Двадцать третьего мая 14-летняя девочка скончалась и еще 14 человек получили ранения в результате стрельбы на несанкционированном концерте в Северной Каролине.
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