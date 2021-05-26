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Житель Волгограда получил три года колонии за нападение на полицейского
Житель Волгограда получил три года колонии за нападение на полицейского - РИА Новости, 26.05.2021
Житель Волгограда получил три года колонии за нападение на полицейского
Суд приговорил к 3 годам колонии жителя Волгограда за то, что он ударил полицейского бутылкой по голове и порезал осколком ему лицо, сообщила журналистам в... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:29
2021-05-26T12:29
россия
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 26 мая – РИА Новости. Суд приговорил к 3 годам колонии жителя Волгограда за то, что он ударил полицейского бутылкой по голове и порезал осколком ему лицо, сообщила журналистам в среду старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.По информации Чередининой, в марте 2020 года в Волгограде оперуполномоченный уголовного розыска увидел, как пьяный мужчина садится за руль и уезжает. Полицейским поехал за ним, а когда остановил автомобиль, водитель бросился на него с бутылкой пива. По данным прокуратуры, мужчина ударил бутылкой сотрудника полиции по голове и осколком порезал ему лицо.Суд в среду признал жителя Волгограда виновным в применение насилия в отношении представителя власти и в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Отмечается, что мужчина вину свою не признал.Отмечается, что прокуратура намерена обжаловать приговор из-за мягкости наказания.
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россия, волгоград, волгоградская область, происшествия

Житель Волгограда получил три года колонии за нападение на полицейского

12:29 26.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВОЛГОГРАД, 26 мая – РИА Новости. Суд приговорил к 3 годам колонии жителя Волгограда за то, что он ударил полицейского бутылкой по голове и порезал осколком ему лицо, сообщила журналистам в среду старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.
По информации Чередининой, в марте 2020 года в Волгограде оперуполномоченный уголовного розыска увидел, как пьяный мужчина садится за руль и уезжает. Полицейским поехал за ним, а когда остановил автомобиль, водитель бросился на него с бутылкой пива. По данным прокуратуры, мужчина ударил бутылкой сотрудника полиции по голове и осколком порезал ему лицо.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
11:10
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Суд в среду признал жителя Волгограда виновным в применение насилия в отношении представителя власти и в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Отмечается, что мужчина вину свою не признал.
"Советский районный суд Волгограда назначил мужчине наказание в виде 3 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщила Черединина. Приговор в силу не вступил.
Отмечается, что прокуратура намерена обжаловать приговор из-за мягкости наказания.
 
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