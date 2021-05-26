https://ria.ru/20210526/srok-1733956845.html

Житель Волгограда получил три года колонии за нападение на полицейского

Житель Волгограда получил три года колонии за нападение на полицейского - РИА Новости, 26.05.2021

Житель Волгограда получил три года колонии за нападение на полицейского

Суд приговорил к 3 годам колонии жителя Волгограда за то, что он ударил полицейского бутылкой по голове и порезал осколком ему лицо, сообщила журналистам в... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T12:29

2021-05-26T12:29

2021-05-26T12:29

россия

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 26 мая – РИА Новости. Суд приговорил к 3 годам колонии жителя Волгограда за то, что он ударил полицейского бутылкой по голове и порезал осколком ему лицо, сообщила журналистам в среду старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.По информации Чередининой, в марте 2020 года в Волгограде оперуполномоченный уголовного розыска увидел, как пьяный мужчина садится за руль и уезжает. Полицейским поехал за ним, а когда остановил автомобиль, водитель бросился на него с бутылкой пива. По данным прокуратуры, мужчина ударил бутылкой сотрудника полиции по голове и осколком порезал ему лицо.Суд в среду признал жителя Волгограда виновным в применение насилия в отношении представителя власти и в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Отмечается, что мужчина вину свою не признал.Отмечается, что прокуратура намерена обжаловать приговор из-за мягкости наказания.

https://ria.ru/20210526/voronezh-1733936887.html

россия

волгоград

волгоградская область

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россия, волгоград, волгоградская область, происшествия