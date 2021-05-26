https://ria.ru/20210526/soglasheniya-1734061843.html
Новикомбанк на ПМЭФ планирует подписать соглашения на 80 млрд рублей
Новикомбанк на ПМЭФ планирует подписать соглашения на 80 млрд рублей - РИА Новости, 26.05.2021
Новикомбанк на ПМЭФ планирует подписать соглашения на 80 млрд рублей
Новикомбанк на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) планирует заключить соглашения на сумму порядка 80 миллиардов рублей, говорится... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T15:38
2021-05-26T15:38
2021-05-26T15:41
петербургский международный экономический форум
петербургский международный экономический форум (фонд)
новикомбанк
ростех
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пмэф
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Новикомбанк на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) планирует заключить соглашения на сумму порядка 80 миллиардов рублей, говорится в сообщении госкорпорации "Ростех"."В рамках ПМЭФ-2021 Новикомбанк планирует подписание ряда соглашений на общую сумму порядка 80 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Уточняется, что соглашения будут подписаны с холдингом "Вертолеты России", концерном "Швабе", "Нацимбио", Объединенной приборостроительной корпорацией и другими лидерами отечественной промышленности.ПМЭФ в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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петербургский международный экономический форум (фонд), новикомбанк, ростех, санкт-петербург, пмэф, новости компаний - экономика