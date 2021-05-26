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Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений против Белоруссии
Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений против Белоруссии - РИА Новости, 26.05.2021
Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений против Белоруссии
Французская авиакомпания Air France перенесла дневной рейс из Парижа в Москву из-за ситуации с Белоруссией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T21:32
2021-05-26T23:42
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Французская авиакомпания Air France перенесла дневной рейс из Парижа в Москву из-за ситуации с Белоруссией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы перевозчика.Он добавил, что рейс состоится 27 мая.В пресс-службе подчеркнули, что это единичный случай и проблем с другими рейсами не было.Из-за сложившейся ситуации в Париж для участия в "Ролан Гаррос" не смогла вылететь российская теннисистка Елена Веснина. Она отметила в Instagram, что четверг — это "последний день въезда для участников турнира".Накануне Air France приостановила полеты в воздушном пространстве Белоруссии из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Евросоюз призвал авиаперевозчиков отказаться от использования воздушного пространства республики.Наряду с французской компанией в небо над Белоруссией решили не заходить латвийская airBaltic, нидерландская KLM, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS, немецкая Lufthansa. Запрет на авиасообщение ввела Литва и собирается ввести Украина. Европейские аэропорты начали отказываться принимать самолеты Belavia.Двадцать третьего мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. В республике против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем задержали также гражданку России Софию Сапегу. По информации российского МИД, ее подозревают в совершении уголовных преступлений в Белоруссии в августе-сентябре 2020 года.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.В Белоруссии ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта, а командир экипажа сам принял решение совершить посадку.
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wizz air, airbaltic, вена, в мире

Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений против Белоруссии

21:32 26.05.2021 (обновлено: 23:42 26.05.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Aleksander Markin / "Air France" A-319 Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
CC BY-SA 2.0 / Aleksander Markin / "Air France" A-319
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Французская авиакомпания Air France перенесла дневной рейс из Парижа в Москву из-за ситуации с Белоруссией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы перевозчика.
"Air France подтверждает, что 26 мая пришлось отложить рейс AF1154 Париж — Москва по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию", — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что рейс состоится 27 мая.
В пресс-службе подчеркнули, что это единичный случай и проблем с другими рейсами не было.
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Накануне Air France приостановила полеты в воздушном пространстве Белоруссии из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Евросоюз призвал авиаперевозчиков отказаться от использования воздушного пространства республики.
Наряду с французской компанией в небо над Белоруссией решили не заходить латвийская airBaltic, нидерландская KLM, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS, немецкая Lufthansa. Запрет на авиасообщение ввела Литва и собирается ввести Украина. Европейские аэропорты начали отказываться принимать самолеты Belavia.
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На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. В республике против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем задержали также гражданку России Софию Сапегу. По информации российского МИД, ее подозревают в совершении уголовных преступлений в Белоруссии в августе-сентябре 2020 года.
Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.
В Белоруссии ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта, а командир экипажа сам принял решение совершить посадку.
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