https://ria.ru/20210526/samolet-1734333772.html

Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений против Белоруссии

Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений против Белоруссии - РИА Новости, 26.05.2021

Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений против Белоруссии

Французская авиакомпания Air France перенесла дневной рейс из Парижа в Москву из-за ситуации с Белоруссией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T21:32

2021-05-26T21:32

2021-05-26T23:42

wizz air

airbaltic

вена

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155766/73/1557667355_0:61:1200:736_1920x0_80_0_0_b139108dc84eabc0003e88d01a957a39.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Французская авиакомпания Air France перенесла дневной рейс из Парижа в Москву из-за ситуации с Белоруссией, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы перевозчика.Он добавил, что рейс состоится 27 мая.В пресс-службе подчеркнули, что это единичный случай и проблем с другими рейсами не было.Из-за сложившейся ситуации в Париж для участия в "Ролан Гаррос" не смогла вылететь российская теннисистка Елена Веснина. Она отметила в Instagram, что четверг — это "последний день въезда для участников турнира".Накануне Air France приостановила полеты в воздушном пространстве Белоруссии из-за инцидента с самолетом компании Ryanair. Евросоюз призвал авиаперевозчиков отказаться от использования воздушного пространства республики.Наряду с французской компанией в небо над Белоруссией решили не заходить латвийская airBaltic, нидерландская KLM, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS, немецкая Lufthansa. Запрет на авиасообщение ввела Литва и собирается ввести Украина. Европейские аэропорты начали отказываться принимать самолеты Belavia.Двадцать третьего мая летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали при проверке документов. В республике против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем задержали также гражданку России Софию Сапегу. По информации российского МИД, ее подозревают в совершении уголовных преступлений в Белоруссии в августе-сентябре 2020 года.Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом.В Белоруссии ответили, что сообщение о минировании поступило на электронную почту аэропорта, а командир экипажа сам принял решение совершить посадку.

https://ria.ru/20210526/lukashenko-1734301877.html

https://ria.ru/20210523/lukashenko-1733570963.html

https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733853876.html

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

wizz air, airbaltic, вена, в мире