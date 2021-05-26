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Путин подписал закон о беззаявительном получении пенсий для инвалидов
Путин подписал закон о беззаявительном получении пенсий для инвалидов - РИА Новости, 26.05.2021
Путин подписал закон о беззаявительном получении пенсий для инвалидов
Президент России Владимир Путин подписал закон о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности, соответствующий документ... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T14:08
2021-05-26T23:48
россия
единая россия
андрей турчак
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общество
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Авторами инициативы стали первый вице-спикер СФ Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и сенаторы Мария Львова-Белова и Инна Святенко.Согласно документу, вводится беззаявительный порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма вводится в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения.Страховые пенсии по инвалидности и социальные пенсии по инвалидности лицам, признанным инвалидами, будут назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе сведений, содержащихся в федеральном реестре инвалидов. Решение о назначении соответствующей пенсии будет вынесено в сокращенные сроки — не позднее пяти рабочих дней.Отмечается, что выплата гражданину страховой пенсии по инвалидности будет осуществляться путем зачисления сумм страховой пенсии на его банковский счет, информация о реквизитах которого размещена в Единой государственной информационной системе социального обеспечения на основании поданного гражданином через портал "Госуслуги" согласия.Также Пенсионный фонд РФ раз в три года должен информировать граждан через портал "Госуслуги" о суммах средств пенсионных накоплений с 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.
https://radiosputnik.ria.ru/20210515/pensii-1732459382.html
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россия, единая россия, андрей турчак, владимир путин, общество

Путин подписал закон о беззаявительном получении пенсий для инвалидов

14:08 26.05.2021 (обновлено: 23:48 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Авторами инициативы стали первый вице-спикер СФ Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и сенаторы Мария Львова-Белова и Инна Святенко.
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Согласно документу, вводится беззаявительный порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма вводится в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения.
Страховые пенсии по инвалидности и социальные пенсии по инвалидности лицам, признанным инвалидами, будут назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе сведений, содержащихся в федеральном реестре инвалидов. Решение о назначении соответствующей пенсии будет вынесено в сокращенные сроки — не позднее пяти рабочих дней.
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Отмечается, что выплата гражданину страховой пенсии по инвалидности будет осуществляться путем зачисления сумм страховой пенсии на его банковский счет, информация о реквизитах которого размещена в Единой государственной информационной системе социального обеспечения на основании поданного гражданином через портал "Госуслуги" согласия.
Также Пенсионный фонд РФ раз в три года должен информировать граждан через портал "Госуслуги" о суммах средств пенсионных накоплений с 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.
 
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