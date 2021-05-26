https://ria.ru/20210526/putin-1733970415.html
Путин освободил ряд призывников от обязательной медкомиссии
Путин освободил ряд призывников от обязательной медкомиссии - РИА Новости, 26.05.2021
Путин освободил ряд призывников от обязательной медкомиссии
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий не проходить обязательную медкомиссию тем призывникам, у кого есть основания для... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:22
2021-05-26T13:22
2021-05-26T13:22
россия
владимир путин
армия
безопасность
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий не проходить обязательную медкомиссию тем призывникам, у кого есть основания для отсрочки или освобождения от призыва на военную службу, не связанные с состоянием здоровья.Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Прежде граждане при призыве на военную службу проходили медицинское освидетельствование для определения их годности к армии.Данный закон исключил обязанность пройти медкомиссию для тех, у кого есть отсрочка от армии не по состоянию здоровья. Вместе с тем такой призывник сможет пройти медкомиссию по собственному желанию.
https://ria.ru/20210405/armiya-1604214906.html
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россия, владимир путин, армия, безопасность, общество