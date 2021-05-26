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Хорошие новости
https://ria.ru/20210526/nerpa-1734326074.html
В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы
В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы - РИА Новости, 26.05.2021
В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы
Детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает Фонд друзей РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T20:08
2021-05-26T20:29
хорошие новости
россия
фонд друзей балтийской нерпы
центр изучения и сохранения морских млекопитающих
нева (река)
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы."Вчера к нам прибыл ладожский нерпенок, найденный людьми, отдыхавшими на берегу Невы в поселке имени Свердлова. Нерпенок весит 7,4 килограмма и не может нормально охотиться", — сообщает фонд на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года. Всего с 2013 года специалистами были спасены и возвращены в дикую природу более сотни нерп и тюленей.В Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы (балтийская и ладожская). Все они внесены в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения.
https://ria.ru/20210525/kot-1733897888.html
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россия
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россия, фонд друзей балтийской нерпы, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, нева (река), ленинградская область

В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы

20:08 26.05.2021 (обновлено: 20:29 26.05.2021)
 
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпыДетеныш ладожской нерпы, найденный на берегу Невы в посёлке им. Свердлова
Детеныш ладожской нерпы, найденный на берегу Невы в посёлке им. Свердлова - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Фото : Фонд друзей балтийской нерпы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Детеныша ладожской нерпы спасли в Ленинградской области и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы.
"Вчера к нам прибыл ладожский нерпенок, найденный людьми, отдыхавшими на берегу Невы в поселке имени Свердлова. Нерпенок весит 7,4 килограмма и не может нормально охотиться", — сообщает фонд на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
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В Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы (балтийская и ладожская). Все они внесены в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения.
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Хорошие новостиРоссияФонд друзей балтийской нерпыЦентр изучения и сохранения морских млекопитающихНева (река)Ленинградская область
 
 
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