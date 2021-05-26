ИК объяснила, почему Навального поставили на учет как склонного к побегу
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Бабушкинского суда Москвы
ПЕТУШКИ (Владимирская область), 26 мая - РИА Новости. Алексея Навального поставили на учет в колонии как склонного к побегу автоматически - после получения этого статуса в СИЗО, заявила на суде представитель колонии №2 Владимирской области.
"Лиц, склонных к совершению побега, автоматически ставят на учет, если уже есть постановка на учет", - сказала представитель колонии. По ее словам, блогера поставили на учет в СИЗО 18 февраля, а 11 марта он прибыл в СИЗО.
Что именно стало поводом для признания Навального склонным к побегу, представительнице колонии №2 неизвестно: по ее словам, личное дело блогера находится в колонии №3, куда его перевели в стационар после голодовки.
Проверка осужденного с таким статусом в колонии, как отметила представитель учреждения, проходит исходя из приказа Минюста России.
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"Каждые два часа дежурный должен проверять состоящих на профучете... При проверке использована видеорегистрация... Видеорегистратор включался, спрашивалась цель проверки, и производилась видеозапись", - добавила она.
Навальный, отбывающий 3,5-летний срок по делу "Ив Роше", ранее подал к колонии №2 три иска: о цензуре газет, об отказе выдавать книги и признании склонным к побегу – из-за этого статуса, по словам оппозиционера, его регулярно будят по ночам в ходе проверок.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.