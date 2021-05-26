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"Пусть скажет это Путину". Французов смутил "поход" Макрона на Кремль
"Пусть скажет это Путину". Французов смутил "поход" Макрона на Кремль - РИА Новости, 26.05.2021
"Пусть скажет это Путину". Французов смутил "поход" Макрона на Кремль
Читатели Le Figaro отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о России. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T14:58
2021-05-26T16:30
россия
эммануэль макрон
брюссель
евросоюз
владимир путин
москва
франция
в мире
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели Le Figaro отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о России.Так, на пресс-конференции по итогам саммита ЕС он заявил о необходимости пересмотреть отношения с Москвой, так как политика санкций, по его мнению, оказалась неэффективной."Все, что он говорит в ЕС, он никогда не осмелится сказать в глаза Путину, никакие санкции или война не сдвинут Россию с места, потому что она никогда не согласится оказаться под контролем", — заметил один из читателей газеты."Макрон идет на штурм Кремля. Что ж, его Березина уже совсем близко", — сыронизировали в комментариях."Почти десять лет потрачены впустую, и ясно, что ничто не будет таким же, как прежде, для ЕС, который потерял привилегию своих отношений с Россией", — возмутился один из пользователей."Макрон явно вне игры, это смешно; но настоящая проблема в том, что он выставляет на посмешище свою страну", — посетовал другой."Но что он хочет сделать? Воссоздать холодную войну?" — задумались в комментариях.Евросоюз ввел индивидуальные санкции против российских физических и юридических лиц в марте 2014 года и продлевает их каждые полгода. Помимо персональных санкций, действует также ряд секторальных экономических ограничений.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210525/evrosoyuz-1733751376.html
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россия, эммануэль макрон, брюссель, евросоюз, владимир путин, москва, франция, в мире

"Пусть скажет это Путину". Французов смутил "поход" Макрона на Кремль

14:58 26.05.2021 (обновлено: 16:30 26.05.2021)
 
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© AP Photo / Francois Mori
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели Le Figaro отреагировали на слова президента Франции Эммануэля Макрона о России.
Так, на пресс-конференции по итогам саммита ЕС он заявил о необходимости пересмотреть отношения с Москвой, так как политика санкций, по его мнению, оказалась неэффективной.
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
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"Все, что он говорит в ЕС, он никогда не осмелится сказать в глаза Путину, никакие санкции или война не сдвинут Россию с места, потому что она никогда не согласится оказаться под контролем", — заметил один из читателей газеты.
"Макрон идет на штурм Кремля. Что ж, его Березина уже совсем близко", — сыронизировали в комментариях.
"Почти десять лет потрачены впустую, и ясно, что ничто не будет таким же, как прежде, для ЕС, который потерял привилегию своих отношений с Россией", — возмутился один из пользователей.
"Макрон явно вне игры, это смешно; но настоящая проблема в том, что он выставляет на посмешище свою страну", — посетовал другой.
"Но что он хочет сделать? Воссоздать холодную войну?" — задумались в комментариях.
Евросоюз ввел индивидуальные санкции против российских физических и юридических лиц в марте 2014 года и продлевает их каждые полгода. Помимо персональных санкций, действует также ряд секторальных экономических ограничений.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Ветроэлектростанция - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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РоссияЭммануэль МакронБрюссельЕвросоюзВладимир ПутинМоскваФранцияВ мире
 
 
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