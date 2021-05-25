Санкции против России больше не эффективны, заявил Макрон
18:02 25.05.2021 (обновлено: 21:33 25.05.2021)
© AP Photo / Francois MoriПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Francois Mori
ПАРИЖ, 25 мая — РИА Новости. Политика западных санкций против России по "замороженным" конфликтам перестала быть эффективной, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран ЕС.
"Поэтому мы попросили пересмотра (политики в отношении России. — Прим. ред.) к июню, который, по моему мнению, должен привести пониманию того, какова стратегия России в регионе и каков будет эффективный ответ Европы на это", — подчеркнул французский лидер.
Он отметил, что к следующему саммиту будет подготовлен доклад по отношениям европейский стран с Москвой, так как их рамки необходимо пересмотреть.
"Мы должны <...> определить стратегию на среднесрочную и долгосрочную перспективу, учитывая тот факт, что безопасность в Европе проходит через требовательный диалог с Россией. И также учитывая факт относительной эффективности тех мер, которые мы смогли принять в последние годы", — заключил Макрон.
В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, несмотря на разные точки зрения, стороны должны встречаться и разговаривать.
"Я делаю это с российским президентом. Вчера на дискуссии о России я также призвала к тому, чтобы мы делали это — как ЕС в целом. Поскольку наши европейские интересы мы можем представить в разговоре с российским президентом лучше, чем это сделает американский президент", — добавила она, уточнив, что будет рада, если американо-российский саммит состоится.
Евросоюз ввел индивидуальные санкции против российских физических и юридических лиц в марте 2014 года с формулировкой "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". С тех пор их регулярно продлевают каждые полгода.
Сейчас в черном списке 177 граждан и 48 организаций.
Помимо персональных санкций, действуют также секторальные экономические ограничения, которые увязаны с выполнением Минских соглашений.