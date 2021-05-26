https://ria.ru/20210526/kirienko-1733959671.html
Кириенко рассказал об уязвимости детей в интернете
Кириенко рассказал об уязвимости детей в интернете - РИА Новости, 26.05.2021
Кириенко рассказал об уязвимости детей в интернете
Задачи перед Роскомнадзором будут только увеличиваться, потому что влияние интернета в современной жизни растет и появляются новые риски, заявил первый замглавы РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T12:38
2021-05-26T12:38
2021-05-26T12:38
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сергей кириенко
технологии
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Задачи перед Роскомнадзором будут только увеличиваться, потому что влияние интернета в современной жизни растет и появляются новые риски, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко."Хочу вас всех поблагодарить за огромную работу, которую вы делаете, и задачи перед ведомством будут только увеличиваться. Роль и влияние интернета и информационных технологий в современной жизни, и в мире и в России, будет только расти, появляются новые возможности использования. Такие вызовы, как пандемия, ускорили переход даже тех процессов в образовании или в медицине, которые всегда были офлайн. Они тоже перемещаются в интернет-пространство. И с одной стороны - это открывает новые, уникальные возможности, с другой стороны, вместе с возможностями в интернет из реальной жизни перебираются и угрозы. И традиционные угрозы с обманом, хищением данных, с угрозой жизни и безопасности людей", - сообщил Кириенко на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора.Кроме того, по его словам, с новыми технологиями возникают и новые типы угроз.Это, в свою очередь, требует постоянного совершенствования работы ведомства и с точки зрения технологии, и с точки зрения законодательства, потому что, по словам Кириенко, технологии в интернете постоянно развиваются и требуют совершенствования нормативно-правовых баз. Так, Роскомнадзор должен "догонять и идти на шаг впереди", становясь инициаторами этой работы."Полномочия Роскомнадзора увеличиваются добавляется и новый функционал, и новые численности, и новое финансирование. Это говорит о высокой значимости вашей работы, и о той роли вашей важной, которую понимает руководство страны", - заключил Кириенко. Дети очень уязвимы в интернете из-за попыток провоцировать их на опасные поступки и различной пропаганды, поэтому нужна быстрая и эффективная реакция Роскомнадзора, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.Он подчеркнул, что в работе Роскомнадзора имеют значение не только наказание и неотвратимость принимаемых решений. По его словам, в работе ведомства гораздо более важной является скорость, с которой предотвращается сама возможность попадания опасной для жизни и здоровья информации к человеку."Потому что эта безопасность должна обеспечиваться для всех – похищение данных, распространение злонамеренных фейков, оскорбление чувств верующих, к сожалению, примеров того достаточно", - заключил Кириенко.Уже 125 миллионов пользователей интернета насчитывается в России на сегодняшний день, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что аудитория Рунета составляет около 97,5 миллиона человек, или 79,5% от всего населения РФ старше 12 лет."С учетом увеличения объема информации... в России уже 125 миллионов пользователей интернета, и (возросло) количество компаний, которые здесь работают", - сообщил Кириенко на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора.
https://ria.ru/20200111/1563278256.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сергей кириенко, технологии, общество
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости.
Задачи перед Роскомнадзором
будут только увеличиваться, потому что влияние интернета в современной жизни растет и появляются новые риски, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко
.
"Хочу вас всех поблагодарить за огромную работу, которую вы делаете, и задачи перед ведомством будут только увеличиваться. Роль и влияние интернета и информационных технологий в современной жизни, и в мире и в России
, будет только расти, появляются новые возможности использования. Такие вызовы, как пандемия, ускорили переход даже тех процессов в образовании или в медицине, которые всегда были офлайн. Они тоже перемещаются в интернет-пространство. И с одной стороны - это открывает новые, уникальные возможности, с другой стороны, вместе с возможностями в интернет из реальной жизни перебираются и угрозы. И традиционные угрозы с обманом, хищением данных, с угрозой жизни и безопасности людей", - сообщил Кириенко на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора.
Кроме того, по его словам, с новыми технологиями возникают и новые типы угроз.
Это, в свою очередь, требует постоянного совершенствования работы ведомства и с точки зрения технологии, и с точки зрения законодательства, потому что, по словам Кириенко, технологии в интернете постоянно развиваются и требуют совершенствования нормативно-правовых баз. Так, Роскомнадзор должен "догонять и идти на шаг впереди", становясь инициаторами этой работы.
"Полномочия Роскомнадзора увеличиваются добавляется и новый функционал, и новые численности, и новое финансирование. Это говорит о высокой значимости вашей работы, и о той роли вашей важной, которую понимает руководство страны", - заключил Кириенко.
Дети очень уязвимы в интернете из-за попыток провоцировать их на опасные поступки и различной пропаганды, поэтому нужна быстрая и эффективная реакция Роскомнадзора, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Роль и задача Роскомнадзора очень важная и благородная. Это задача обеспечения безопасности жизни людей, в первую очередь детей. Конечно, самыми уязвимыми с точки зрения нарушения законодательства в интернете являются именно дети. И это относится и к попыткам провоцировать детей на опасные для их жизни или для жизни окружающих людей поступки, попытка пропаганды наркотиков. В интернете, к сожалению, это происходит достаточно часто. И здесь требуется не просто реакция, а очень быстрая и эффективная реакция. Потому что пауза даже в несколько дней уже приводит к тому, что злоумышленники, которые это делают, добиваются результата", - сказал Кириенко на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора.
Он подчеркнул, что в работе Роскомнадзора имеют значение не только наказание и неотвратимость принимаемых решений. По его словам, в работе ведомства гораздо более важной является скорость, с которой предотвращается сама возможность попадания опасной для жизни и здоровья информации к человеку.
"Потому что эта безопасность должна обеспечиваться для всех – похищение данных, распространение злонамеренных фейков, оскорбление чувств верующих, к сожалению, примеров того достаточно", - заключил Кириенко.
Уже 125 миллионов пользователей интернета насчитывается в России на сегодняшний день, заявил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Ранее глава комитета Госдумы
по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн
заявил, что аудитория Рунета составляет около 97,5 миллиона человек, или 79,5% от всего населения РФ старше 12 лет.
"С учетом увеличения объема информации... в России уже 125 миллионов пользователей интернета, и (возросло) количество компаний, которые здесь работают", - сообщил Кириенко на итоговом заседании коллегии Роскомнадзора.