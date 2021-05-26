https://ria.ru/20210526/keshbek-1733910143.html
Названа опасность заработка на кешбэке
Названа опасность заработка на кешбэке - РИА Новости, 26.05.2021
Названа опасность заработка на кешбэке
Потребителям свойственно забывать, что за высоким кешбэком как правило стоят высокие траты, заявил руководитель академии финансовых советников QBF Григорий... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T02:24
2021-05-26T02:24
2021-05-26T02:24
григорий пахомов
qbf
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148680/91/1486809115_0:250:4800:2950_1920x0_80_0_0_b46015054775a5b9f5f62ece46113211.jpg
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Потребителям свойственно забывать, что за высоким кешбэком как правило стоят высокие траты, заявил руководитель академии финансовых советников QBF Григорий Пахомов в беседе с агентством "Прайм".По его словам, эта программа работает как "мотивационная приманка" для жлающего заработать как можно больше на кешбэке.Кроме того, чаще всего кешбэк предоставляется с тех товаров и услуг, где уже заложена более высокая маржинальность или спрос "сильно мал", предупредил Пахомов."Кешбэк интересен в тех случаях, когда он предоставляется на те товары или услуги, которыми клиент пользуется часто", — продолжил он.В других случаях следует помнить, что кешбэк — это лишь скидка, однако при этом покупатель все равно тратит лично заработанные деньги.
https://ria.ru/20210506/moshenniki-1731277376.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148680/91/1486809115_267:0:4534:3200_1920x0_80_0_0_83d1bbcbd1f028cbaed0791610819bb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
григорий пахомов, qbf, россия, общество
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости.
Потребителям свойственно забывать, что за высоким кешбэком как правило стоят высокие траты, заявил руководитель академии финансовых советников QBF
Григорий Пахомов в беседе с агентством "Прайм
".
По его словам, эта программа работает как "мотивационная приманка" для жлающего заработать как можно больше на кешбэке.
"Покупатель начинает тратить все больше денег, забывая, что за высоким кешбэком стоят высокие траты, и чем больше кешбэк, тем больше было потрачено изначально на покупки", — подчеркнул эксперт.
Кроме того, чаще всего кешбэк предоставляется с тех товаров и услуг, где уже заложена более высокая маржинальность или спрос "сильно мал", предупредил Пахомов.
"Кешбэк интересен в тех случаях, когда он предоставляется на те товары или услуги, которыми клиент пользуется часто", — продолжил он.
В других случаях следует помнить, что кешбэк — это лишь скидка, однако при этом покупатель все равно тратит лично заработанные деньги.