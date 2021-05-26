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Названа опасность заработка на кешбэке
Названа опасность заработка на кешбэке - РИА Новости, 26.05.2021
Названа опасность заработка на кешбэке
Потребителям свойственно забывать, что за высоким кешбэком как правило стоят высокие траты, заявил руководитель академии финансовых советников QBF Григорий... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T02:24
2021-05-26T02:24
григорий пахомов
qbf
россия
общество
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Потребителям свойственно забывать, что за высоким кешбэком как правило стоят высокие траты, заявил руководитель академии финансовых советников QBF Григорий Пахомов в беседе с агентством "Прайм".По его словам, эта программа работает как "мотивационная приманка" для жлающего заработать как можно больше на кешбэке.Кроме того, чаще всего кешбэк предоставляется с тех товаров и услуг, где уже заложена более высокая маржинальность или спрос "сильно мал", предупредил Пахомов."Кешбэк интересен в тех случаях, когда он предоставляется на те товары или услуги, которыми клиент пользуется часто", — продолжил он.В других случаях следует помнить, что кешбэк — это лишь скидка, однако при этом покупатель все равно тратит лично заработанные деньги.
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григорий пахомов, qbf, россия, общество

Названа опасность заработка на кешбэке

02:24 26.05.2021
 
© Fotolia / leungchopanОплата банковской картой
Оплата банковской картой - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© Fotolia / leungchopan
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Потребителям свойственно забывать, что за высоким кешбэком как правило стоят высокие траты, заявил руководитель академии финансовых советников QBF Григорий Пахомов в беседе с агентством "Прайм".
По его словам, эта программа работает как "мотивационная приманка" для жлающего заработать как можно больше на кешбэке.
"Покупатель начинает тратить все больше денег, забывая, что за высоким кешбэком стоят высокие траты, и чем больше кешбэк, тем больше было потрачено изначально на покупки", — подчеркнул эксперт.
Кроме того, чаще всего кешбэк предоставляется с тех товаров и услуг, где уже заложена более высокая маржинальность или спрос "сильно мал", предупредил Пахомов.
"Кешбэк интересен в тех случаях, когда он предоставляется на те товары или услуги, которыми клиент пользуется часто", — продолжил он.
В других случаях следует помнить, что кешбэк — это лишь скидка, однако при этом покупатель все равно тратит лично заработанные деньги.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 11:05
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Григорий ПахомовQBFРоссияОбщество
 
 
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