https://ria.ru/20210526/keshbek-1733910143.html

Названа опасность заработка на кешбэке

Названа опасность заработка на кешбэке - РИА Новости, 26.05.2021

Названа опасность заработка на кешбэке

Потребителям свойственно забывать, что за высоким кешбэком как правило стоят высокие траты, заявил руководитель академии финансовых советников QBF Григорий... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T02:24

2021-05-26T02:24

2021-05-26T02:24

григорий пахомов

qbf

россия

общество

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Потребителям свойственно забывать, что за высоким кешбэком как правило стоят высокие траты, заявил руководитель академии финансовых советников QBF Григорий Пахомов в беседе с агентством "Прайм".По его словам, эта программа работает как "мотивационная приманка" для жлающего заработать как можно больше на кешбэке.Кроме того, чаще всего кешбэк предоставляется с тех товаров и услуг, где уже заложена более высокая маржинальность или спрос "сильно мал", предупредил Пахомов."Кешбэк интересен в тех случаях, когда он предоставляется на те товары или услуги, которыми клиент пользуется часто", — продолжил он.В других случаях следует помнить, что кешбэк — это лишь скидка, однако при этом покупатель все равно тратит лично заработанные деньги.

https://ria.ru/20210506/moshenniki-1731277376.html

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григорий пахомов, qbf, россия, общество