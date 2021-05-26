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В Кремле заявили о необходимости регулировать "все и вся" в интернете

В Кремле заявили о необходимости регулировать "все и вся" в интернете - РИА Новости, 26.05.2021

В Кремле заявили о необходимости регулировать "все и вся" в интернете

Интернет – это уже параллельный мир, как и в обычном там должно быть законодательство для регулирования всех вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T13:32

2021-05-26T13:32

2021-05-26T13:32

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

сергей кириенко

дмитрий песков

технологии

общество

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Интернет – это уже параллельный мир, как и в обычном там должно быть законодательство для регулирования всех вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что стоящие перед Роскомнадзором задачи будут только увеличиваться, потому что влияние интернета в современной жизни растет и появляются новые риски, а также будут расширяться полномочия ведомства в этой связи.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сергей кириенко, дмитрий песков, технологии, общество