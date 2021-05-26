В Кремле заявили о необходимости регулировать "все и вся" в интернете
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Интернет – это уже параллельный мир, как и в обычном там должно быть законодательство для регулирования всех вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что стоящие перед Роскомнадзором задачи будут только увеличиваться, потому что влияние интернета в современной жизни растет и появляются новые риски, а также будут расширяться полномочия ведомства в этой связи.
"Роскомнадзор должен регулировать законность в интернете. Дело в том, что интернет затрагивает уже все области жизни абсолютно, не просто большую часть, а все. Интернет - это просто уже параллельный мир. И если в нашем с вами мире существует законодательство действующее, которое регулирует все и вся, то точно также должно быть законодательство, которое регулирует все и вся в интернете. И вот как раз это и есть функция Роскомнадзора", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, в какую сторону будут расширяться полномочия Роскомнадзора.