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В Кремле заявили о необходимости регулировать "все и вся" в интернете
В Кремле заявили о необходимости регулировать "все и вся" в интернете - РИА Новости, 26.05.2021
В Кремле заявили о необходимости регулировать "все и вся" в интернете
Интернет – это уже параллельный мир, как и в обычном там должно быть законодательство для регулирования всех вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T13:32
2021-05-26T13:32
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
сергей кириенко
дмитрий песков
технологии
общество
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Интернет – это уже параллельный мир, как и в обычном там должно быть законодательство для регулирования всех вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что стоящие перед Роскомнадзором задачи будут только увеличиваться, потому что влияние интернета в современной жизни растет и появляются новые риски, а также будут расширяться полномочия ведомства в этой связи.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), сергей кириенко, дмитрий песков, технологии, общество

В Кремле заявили о необходимости регулировать "все и вся" в интернете

13:32 26.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Интернет – это уже параллельный мир, как и в обычном там должно быть законодательство для регулирования всех вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что стоящие перед Роскомнадзором задачи будут только увеличиваться, потому что влияние интернета в современной жизни растет и появляются новые риски, а также будут расширяться полномочия ведомства в этой связи.
"Роскомнадзор должен регулировать законность в интернете. Дело в том, что интернет затрагивает уже все области жизни абсолютно, не просто большую часть, а все. Интернет - это просто уже параллельный мир. И если в нашем с вами мире существует законодательство действующее, которое регулирует все и вся, то точно также должно быть законодательство, которое регулирует все и вся в интернете. И вот как раз это и есть функция Роскомнадзора", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, в какую сторону будут расширяться полномочия Роскомнадзора.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Сергей КириенкоДмитрий ПесковТехнологииОбщество
 
 
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