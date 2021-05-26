https://ria.ru/20210526/immunitet-1733913116.html

Врач рассказала о подводных камнях врожденного иммунитета к коронавирусу

Врач рассказала о подводных камнях врожденного иммунитета к коронавирусу - РИА Новости, 26.05.2021

Врач рассказала о подводных камнях врожденного иммунитета к коронавирусу

Теоретически возможно, что у человека есть врожденный иммунитет к одному штамму коронавируса, а к другому - нет, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T06:05

2021-05-26T06:05

2021-05-26T06:05

распространение коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

николай малышев

здоровье

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588274368_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_0f73f1f720826ab31c0a2d750bc4b5de.jpg

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Теоретически возможно, что у человека есть врожденный иммунитет к одному штамму коронавируса, а к другому - нет, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что повторных случаев коронавируса, вызванных одним штаммом, в РФ не зарегистрировано.

https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733907578.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николай малышев, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество