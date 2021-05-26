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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210526/immunitet-1733913116.html
Врач рассказала о подводных камнях врожденного иммунитета к коронавирусу
Врач рассказала о подводных камнях врожденного иммунитета к коронавирусу - РИА Новости, 26.05.2021
Врач рассказала о подводных камнях врожденного иммунитета к коронавирусу
Теоретически возможно, что у человека есть врожденный иммунитет к одному штамму коронавируса, а к другому - нет, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T06:05
2021-05-26T06:05
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
николай малышев
здоровье
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Теоретически возможно, что у человека есть врожденный иммунитет к одному штамму коронавируса, а к другому - нет, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что повторных случаев коронавируса, вызванных одним штаммом, в РФ не зарегистрировано.
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николай малышев, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Врач рассказала о подводных камнях врожденного иммунитета к коронавирусу

06:05 26.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский сотрудник в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Теоретически возможно, что у человека есть врожденный иммунитет к одному штамму коронавируса, а к другому - нет, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.
"Врожденный иммунитет существует не только к коронавирусу, а ко многим инфекциям. Даже чума примерно у 4% не вызывает заболевания. Индивидуально это всё возможно, теоретически все возможно", - сказал Малышев, отвечая на вопрос, возможно ли такое, что у человека есть врожденный иммунитет к одному штамму коронавируса, а к другому - нет.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что повторных случаев коронавируса, вызванных одним штаммом, в РФ не зарегистрировано.
Медицинский работник в госпитале Ленэкспо в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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