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Врач рассказала о подводных камнях врожденного иммунитета к коронавирусу
Врач рассказала о подводных камнях врожденного иммунитета к коронавирусу - РИА Новости, 26.05.2021
Врач рассказала о подводных камнях врожденного иммунитета к коронавирусу
Теоретически возможно, что у человека есть врожденный иммунитет к одному штамму коронавируса, а к другому - нет, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T06:05
2021-05-26T06:05
2021-05-26T06:05
распространение коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
николай малышев
здоровье
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Теоретически возможно, что у человека есть врожденный иммунитет к одному штамму коронавируса, а к другому - нет, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Николай Малышев.Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что повторных случаев коронавируса, вызванных одним штаммом, в РФ не зарегистрировано.
https://ria.ru/20210526/koronavirus-1733907578.html
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, николай малышев, здоровье, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество