В литовском городе вывесили флаг белорусской оппозиции
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастник акции протеста оппозиции "Народный ультиматум" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
ВИЛЬНЮС, 26 мая - РИА Новости. Используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг подняли на муниципальном здании в литовском Паневежисе, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу местного самоуправления.
"Паневежис, выражая поддержку и солидарность с белорусским народом и городом-партнером Витебском, на центральной площади города, на здании муниципалитета, вывесил исторический флаг Белоруссии", - цитирует Sputnik сообщение пресс-службы местного самоуправления.
Во вторник МИД Литвы сообщил РИА Новости, что мэрия Вильнюса вывесила используемый белорусской оппозицией бело-красно-белый флаг у своего здания вместо флага литовской столицы.
В понедельник мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что среди флагов стран, которые представляют команды, участвующие в чемпионате мира по хоккею, проходящем в латвийской столице, вместо государственного флага Белоруссии подняли бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.
Посол Латвии в Минске после инцидента с флагом в Риге был вызван в белорусский МИД, ему вручена нота протеста. Послу было предложено покинуть Белоруссию в течение 24 часов, всему дипломатическому и административно-техническому составу - в течение 48 часов, а также оставить в столице Белоруссии одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием. В МИД Латвии заявили, что страна высылает посла Белоруссии и всех дипломатов в ответ на аналогичные действия Минска.
Во вторник мэр Риги решил снять флаг Международной хоккейной федерации (IIHF) в городе после того, как получил письмо с недовольством от руководителя IIHF Рене Фазеля из-за замены государственного флага Белоруссии на бело-красно-белый, используемый белорусской оппозицией, на площади в центре латвийской столицы.