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Мясников назвал смертельно опасный продукт, популярный у россиян
Мясников назвал смертельно опасный продукт, популярный у россиян - РИА Новости, 26.05.2021
Мясников назвал смертельно опасный продукт, популярный у россиян
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о смертельной опасности колбасных изделий. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T04:38
2021-05-26T14:36
александр мясников (врач)
россия
здоровье
еда
колбаса
общество
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Есть на каждом столе. Мясников назвал смертельно опасный продукт
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о смертельной опасности колбасных изделий.Медик подчеркнул, что, по его мнению, реклама колбасных изделий должна быть под запретом, также как и реклама табака.Кроме того, медик отметил, что потребление большого количества колбасы может пагубно отразиться на мужском здоровье.
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александр мясников (врач), россия, здоровье, еда, колбаса, общество

Мясников назвал смертельно опасный продукт, популярный у россиян

04:38 26.05.2021 (обновлено: 14:36 26.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о смертельной опасности колбасных изделий.

"Нитрит натрия из колбасы повышает риск развития рака. <…> Колбаса, колбасные изделия, не только из-за нитрита натрия, а из-за содержащихся там трансжиров, сахаров и прочего в 2015 году официально Всемирной организацией здравоохранения отнесены к канцерогенам", — сказал Мясников.

Медик подчеркнул, что, по его мнению, реклама колбасных изделий должна быть под запретом, также как и реклама табака.

"Потому что сколько унесло вот это вот жизней и уносит, я думаю, табаку не сравниться", — объяснил Мясников.

Кроме того, медик отметил, что потребление большого количества колбасы может пагубно отразиться на мужском здоровье.
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Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровьеЕдаколбасаОбщество
 
 
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