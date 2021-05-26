https://ria.ru/20210526/eda-1733911858.html

Мясников назвал смертельно опасный продукт, популярный у россиян

Мясников назвал смертельно опасный продукт, популярный у россиян - РИА Новости, 26.05.2021

Мясников назвал смертельно опасный продукт, популярный у россиян

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о смертельной опасности колбасных изделий. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T04:38

2021-05-26T04:38

2021-05-26T14:36

александр мясников (врач)

россия

здоровье

еда

колбаса

общество

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Есть на каждом столе. Мясников назвал смертельно опасный продукт

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о смертельной опасности колбасных изделий.Медик подчеркнул, что, по его мнению, реклама колбасных изделий должна быть под запретом, также как и реклама табака.Кроме того, медик отметил, что потребление большого количества колбасы может пагубно отразиться на мужском здоровье.

https://ria.ru/20201107/kuritsa-1583480953.html

россия

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2021

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александр мясников (врач), россия, здоровье, еда, колбаса, общество