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Мясников назвал смертельно опасный продукт, популярный у россиян
Мясников назвал смертельно опасный продукт, популярный у россиян - РИА Новости, 26.05.2021
Мясников назвал смертельно опасный продукт, популярный у россиян
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о смертельной опасности колбасных изделий. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T04:38
2021-05-26T04:38
2021-05-26T14:36
александр мясников (врач)
россия
здоровье
еда
колбаса
общество
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Есть на каждом столе. Мясников назвал смертельно опасный продукт
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о смертельной опасности колбасных изделий.Медик подчеркнул, что, по его мнению, реклама колбасных изделий должна быть под запретом, также как и реклама табака.Кроме того, медик отметил, что потребление большого количества колбасы может пагубно отразиться на мужском здоровье.
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александр мясников (врач), россия, здоровье, еда, колбаса, общество