https://ria.ru/20210526/buran-1733927276.html

Космический корабль "Буран" на Байконуре разрисовали граффити

Космический корабль "Буран" на Байконуре разрисовали граффити - РИА Новости, 26.05.2021

Космический корабль "Буран" на Байконуре разрисовали граффити

Уличные художники проникли в монтажно-заправочный комплекс Байконура и разрисовали граффити недостроенный космический челнок "Буран", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T10:18

2021-05-26T10:18

2021-05-26T13:05

космос - риа наука

ркк "энергия"

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москва

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Уличные художники проникли в монтажно-заправочный комплекс Байконура и разрисовали граффити недостроенный космический челнок "Буран", рассказал РИА Новости источник на космодроме.На корабле написали "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле". Под этим авторы граффити оставили, судя по всему, четыре собственные подписи.Один из авторов рассказал в инстаграме, как им удалось проникнуть на космодром."Могу сказать, что, как и Юра, я стал первым", — написал он.Автор выложил фото и видео, но сами граффити на них не показаны, а только вид на корабли и здание. Свои лица художники скрывают. По словам автора, чтобы попасть на Байконур, они с друзьями два дня шли по степи. При этом блогер в одном случае утверждает, что их группу сопровождал проводник, в другом — что проводников не было. "В любой момент тебя может поймать патрульная машина с полицией, которых там очень много. Мы шли ночью, нас не раз замечали прожекторы, к которым мы подходили очень близко — если тебя заметил прожектор, он начинает мигать и светить на тебя. Тут остается только залечь и лежать не двигаясь и надеяться на удачу. После того как тебя заметил прожектор, выезжает патрульная машина и ищет тебя в зоне, где ты был обнаружен", — пишет автор.На инцидент отреагировали в "Роскосмосе". Глава корпорации Дмитрий Рогозин поручил взять под охрану монтажно-заправочный корпус, где хранится "Буран". Сотрудники НТЦ "Охрана" уже выдвинулись на место.Орбитальный космический корабль многоразового использования "Буран", разработанный в СССР, совершил единственный полет в 1988 году. После этого он находился на Байконуре, но был уничтожен при обвале крыши в монтажно-испытательном корпусе в 2002 году. Челнок, который разрисовали граффити, — это второй из достроенных "Буранов", он до сих пор хранится на космодроме. В прошлом году Дмитрий Рогозин заявлял, что "Роскосмос" готов помочь выкупить корабль и передать его в музей, но он до сих пор остается предметом судебных разбирательств. Вместе с "Бураном" на Байконуре хранится и макет корабля.Третий, недостроенный экземпляр "Бурана" находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями — в Германии. Еще один макет долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК "Энергия", другой ныне находится на ВДНХ в Москве.

https://ria.ru/20210510/monastyr-1731690545.html

москва

германия

байконур (город)

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космос - риа наука, ркк "энергия", роскосмос, дмитрий рогозин, москва, германия, байконур (город)