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Космический корабль "Буран" на Байконуре разрисовали граффити
Космический корабль "Буран" на Байконуре разрисовали граффити - РИА Новости, 26.05.2021
Космический корабль "Буран" на Байконуре разрисовали граффити
Уличные художники проникли в монтажно-заправочный комплекс Байконура и разрисовали граффити недостроенный космический челнок "Буран", рассказал РИА Новости... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T10:18
2021-05-26T13:05
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Уличные художники проникли в монтажно-заправочный комплекс Байконура и разрисовали граффити недостроенный космический челнок "Буран", рассказал РИА Новости источник на космодроме.На корабле написали "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле". Под этим авторы граффити оставили, судя по всему, четыре собственные подписи.Один из авторов рассказал в инстаграме, как им удалось проникнуть на космодром."Могу сказать, что, как и Юра, я стал первым", — написал он.Автор выложил фото и видео, но сами граффити на них не показаны, а только вид на корабли и здание. Свои лица художники скрывают. По словам автора, чтобы попасть на Байконур, они с друзьями два дня шли по степи. При этом блогер в одном случае утверждает, что их группу сопровождал проводник, в другом — что проводников не было. "В любой момент тебя может поймать патрульная машина с полицией, которых там очень много. Мы шли ночью, нас не раз замечали прожекторы, к которым мы подходили очень близко — если тебя заметил прожектор, он начинает мигать и светить на тебя. Тут остается только залечь и лежать не двигаясь и надеяться на удачу. После того как тебя заметил прожектор, выезжает патрульная машина и ищет тебя в зоне, где ты был обнаружен", — пишет автор.На инцидент отреагировали в "Роскосмосе". Глава корпорации Дмитрий Рогозин поручил взять под охрану монтажно-заправочный корпус, где хранится "Буран". Сотрудники НТЦ "Охрана" уже выдвинулись на место.Орбитальный космический корабль многоразового использования "Буран", разработанный в СССР, совершил единственный полет в 1988 году. После этого он находился на Байконуре, но был уничтожен при обвале крыши в монтажно-испытательном корпусе в 2002 году. Челнок, который разрисовали граффити, — это второй из достроенных "Буранов", он до сих пор хранится на космодроме. В прошлом году Дмитрий Рогозин заявлял, что "Роскосмос" готов помочь выкупить корабль и передать его в музей, но он до сих пор остается предметом судебных разбирательств. Вместе с "Бураном" на Байконуре хранится и макет корабля.Третий, недостроенный экземпляр "Бурана" находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями — в Германии. Еще один макет долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК "Энергия", другой ныне находится на ВДНХ в Москве.
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космос - риа наука, ркк "энергия", роскосмос, дмитрий рогозин, москва, германия, байконур (город)

Космический корабль "Буран" на Байконуре разрисовали граффити

10:18 26.05.2021 (обновлено: 13:05 26.05.2021)
 
Разрисованный вандалами космический корабль "Буран" на Байконуре
Разрисованный вандалами космический корабль Буран на Байконуре
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Уличные художники проникли в монтажно-заправочный комплекс Байконура и разрисовали граффити недостроенный космический челнок "Буран", рассказал РИА Новости источник на космодроме.
На корабле написали "Добро", "Юра, мы приехали", "Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле". Под этим авторы граффити оставили, судя по всему, четыре собственные подписи.
Разрисованный вандалами космический корабль "Буран" на Байконуре
Разрисованный вандалами космический корабль Буран на Байконуре
Разрисованный вандалами космический корабль "Буран" на Байконуре
Один из авторов рассказал в инстаграме, как им удалось проникнуть на космодром.
"Могу сказать, что, как и Юра, я стал первым", — написал он.
Автор выложил фото и видео, но сами граффити на них не показаны, а только вид на корабли и здание. Свои лица художники скрывают.

"Это космический корабль "Буран", завершенный на 95 процентов. Еще бы чуть-чуть, и он бы полетел в космос. Фото сделано рядом с космодромом Байконур, в километре от Гагаринского старта. Места, откуда человек впервые отправился в космос", — говорится в подписи к снимку.

По словам автора, чтобы попасть на Байконур, они с друзьями два дня шли по степи. При этом блогер в одном случае утверждает, что их группу сопровождал проводник, в другом — что проводников не было.
"В любой момент тебя может поймать патрульная машина с полицией, которых там очень много. Мы шли ночью, нас не раз замечали прожекторы, к которым мы подходили очень близко — если тебя заметил прожектор, он начинает мигать и светить на тебя. Тут остается только залечь и лежать не двигаясь и надеяться на удачу. После того как тебя заметил прожектор, выезжает патрульная машина и ищет тебя в зоне, где ты был обнаружен", — пишет автор.
На инцидент отреагировали в "Роскосмосе". Глава корпорации Дмитрий Рогозин поручил взять под охрану монтажно-заправочный корпус, где хранится "Буран". Сотрудники НТЦ "Охрана" уже выдвинулись на место.
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Орбитальный космический корабль многоразового использования "Буран", разработанный в СССР, совершил единственный полет в 1988 году. После этого он находился на Байконуре, но был уничтожен при обвале крыши в монтажно-испытательном корпусе в 2002 году.
Челнок, который разрисовали граффити, — это второй из достроенных "Буранов", он до сих пор хранится на космодроме. В прошлом году Дмитрий Рогозин заявлял, что "Роскосмос" готов помочь выкупить корабль и передать его в музей, но он до сих пор остается предметом судебных разбирательств. Вместе с "Бураном" на Байконуре хранится и макет корабля.
Третий, недостроенный экземпляр "Бурана" находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями — в Германии. Еще один макет долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК "Энергия", другой ныне находится на ВДНХ в Москве.
 
Космос - РИА НаукаРКК "Энергия"РоскосмосДмитрий РогозинМоскваГерманияБайконур (город)
 
 
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