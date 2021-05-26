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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20210526/astrazeneca-1734199620.html
СМИ узнали о планах Евросоюза оштрафовать AstraZeneca
СМИ узнали о планах Евросоюза оштрафовать AstraZeneca - РИА Новости, 26.05.2021
СМИ узнали о планах Евросоюза оштрафовать AstraZeneca
Европейский Союз требует от фармацевтической компании AstraZeneca возмещения ущерба, который потенциально может составить несколько миллиардов евро, в том... РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T16:11
2021-05-26T16:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
урсула фон дер ляйен
astrazeneca
брюссель
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Европейский Союз требует от фармацевтической компании AstraZeneca возмещения ущерба, который потенциально может составить несколько миллиардов евро, в том случае, если компания не сможет увеличить поставки своей вакцины против COVID-19 к следующему месяцу, сообщает газета Financial Times со ссылкой на юристов.Европейская комиссия 26 апреля сообщила, что запустила юридическую процедуру против компании AstraZeneca за срыв исполнения контракта на поставки вакцин против коронавируса в Евросоюз. Как сообщил представитель ЕК, ряд положений контрактов не был выполнен, компания не смогла предложить надежную стратегию для гарантии своевременных поставок вакцин.Согласно требованиям Евросоюза, если фармкомпания не сможет поставить к концу июня 20 миллионов дополнительных доз, на AstraZeneca будут наложены штрафы в размере 10 евро в день за дозу.Введение штрафов является частью общего юридического процесса, инициированного Европейской комиссией с целью через суд добиться от фармкомпании поставить 90 миллионов доз, которые ожидались в ЕС в первом триместре. Из заказанных 120 миллионов доз было поставлено только 30 миллионов.Представители AstraZeneca заявили, что изложат свою точку зрения по данному вопросу позже сегодня. Ранее компания утверждала, что она приложила требуемые по контракту "максимально разумные усилия" для выполнения графика поставок в ЕС.В настоящее время в судах в Брюсселе запущено два процесса по конфликту ЕС и фармкомпании. Первый процесс касается нарушений контрактных обязательств. Он может занять длительный период. Еще один касается требования со стороны Еврокомиссии признать это дело срочным и рассмотреть его в особом порядке, так как дозы вакцин нужны Евросоюзу уже сейчас.В первые месяцы этого года ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.Однако в итоге компания Pfizer/BioNTech смогла наладить значительные поставки, что позволило странам Евросоюза в апреле и мае увеличить темпы вакцинации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник, что 70% взрослого населения ЕС будут вакцинированы в Евросоюзе к концу июля.
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коронавирус covid-19, урсула фон дер ляйен, astrazeneca , брюссель, еврокомиссия, евросоюз, в мире

СМИ узнали о планах Евросоюза оштрафовать AstraZeneca

16:11 26.05.2021
 
© AP Photo / Olivier ChassignoleКабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция
Кабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© AP Photo / Olivier Chassignole
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Европейский Союз требует от фармацевтической компании AstraZeneca возмещения ущерба, который потенциально может составить несколько миллиардов евро, в том случае, если компания не сможет увеличить поставки своей вакцины против COVID-19 к следующему месяцу, сообщает газета Financial Times со ссылкой на юристов.
Европейская комиссия 26 апреля сообщила, что запустила юридическую процедуру против компании AstraZeneca за срыв исполнения контракта на поставки вакцин против коронавируса в Евросоюз. Как сообщил представитель ЕК, ряд положений контрактов не был выполнен, компания не смогла предложить надежную стратегию для гарантии своевременных поставок вакцин.
Согласно требованиям Евросоюза, если фармкомпания не сможет поставить к концу июня 20 миллионов дополнительных доз, на AstraZeneca будут наложены штрафы в размере 10 евро в день за дозу.
Введение штрафов является частью общего юридического процесса, инициированного Европейской комиссией с целью через суд добиться от фармкомпании поставить 90 миллионов доз, которые ожидались в ЕС в первом триместре. Из заказанных 120 миллионов доз было поставлено только 30 миллионов.
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
Вчера, 15:53Распространение коронавируса
Житель Ливана умер после прививки AstraZeneca
Представители AstraZeneca заявили, что изложат свою точку зрения по данному вопросу позже сегодня. Ранее компания утверждала, что она приложила требуемые по контракту "максимально разумные усилия" для выполнения графика поставок в ЕС.
В настоящее время в судах в Брюсселе запущено два процесса по конфликту ЕС и фармкомпании. Первый процесс касается нарушений контрактных обязательств. Он может занять длительный период. Еще один касается требования со стороны Еврокомиссии признать это дело срочным и рассмотреть его в особом порядке, так как дозы вакцин нужны Евросоюзу уже сейчас.
В первые месяцы этого года ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.
Однако в итоге компания Pfizer/BioNTech смогла наладить значительные поставки, что позволило странам Евросоюза в апреле и мае увеличить темпы вакцинации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник, что 70% взрослого населения ЕС будут вакцинированы в Евросоюзе к концу июля.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Урсула фон дер ЛяйенAstraZenecaБрюссельЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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