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Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений против Белоруссии
Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений против Белоруссии - РИА Новости, 26.05.2021
Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений против Белоруссии
Французская авиакомпания AirFrance перенесла запланированный на сегодня рейс из Парижа в Москву. РИА Новости, 26.05.2021
2021-05-26T20:49
2021-05-26T21:38
россия
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air france
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Французская авиакомпания AirFrance перенесла запланированный на сегодня рейс из Парижа в Москву. Об отмене рейса AF1154 сообщается на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Борт должен был приземлиться в российской столице в 15:00. Представитель компании подтвердил РИА Новости эту информацию."Пришлось отложить рейс AF1154 (Париж - Москва) по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию", - отметил представитель пресс-службы.Он сообщил, что рейс перенесли на 27 мая. По словам собеседника агентства, это единичный случай и проблем с другими рейсами не было. Накануне Air France сообщила о приостановке полетов в воздушном пространстве Белоруссии после инцидента с самолетом компании Ryanair. Евросоюз призывал авиаперевозчиков отказаться от полетов над республикой и заявил о намерении ввести новые санкции против Минска.Накануне в небо над Белоруссией решили не заходить латвийская airBaltic, нидерландская KLM, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS, немецкая Lufthansa. Запрет на авиасообщение с этой страной ввела Литва и собирается ввести Украина. Европейские аэропорты начали отказываться принимать самолеты Belavia. В ответ белорусская компания закрывает сообщение с Великобританией и Францией до конца октября. Двадцать третьего мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться лайнер президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый американцами в разглашении гостайны.
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россия, шереметьево, air france, франция, общество, в мире

Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений против Белоруссии

20:49 26.05.2021 (обновлено: 21:38 26.05.2021)
 
© AP Photo / Christophe EnaСамолеты Air France
Самолеты Air France - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
© AP Photo / Christophe Ena
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Французская авиакомпания AirFrance перенесла запланированный на сегодня рейс из Парижа в Москву.
Об отмене рейса AF1154 сообщается на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Борт должен был приземлиться в российской столице в 15:00.
Представитель компании подтвердил РИА Новости эту информацию.
"Пришлось отложить рейс AF1154 (Париж - Москва) по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию", - отметил представитель пресс-службы.
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Он сообщил, что рейс перенесли на 27 мая.
По словам собеседника агентства, это единичный случай и проблем с другими рейсами не было.
Накануне Air France сообщила о приостановке полетов в воздушном пространстве Белоруссии после инцидента с самолетом компании Ryanair. Евросоюз призывал авиаперевозчиков отказаться от полетов над республикой и заявил о намерении ввести новые санкции против Минска.
Накануне в небо над Белоруссией решили не заходить латвийская airBaltic, нидерландская KLM, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS, немецкая Lufthansa. Запрет на авиасообщение с этой страной ввела Литва и собирается ввести Украина. Европейские аэропорты начали отказываться принимать самолеты Belavia. В ответ белорусская компания закрывает сообщение с Великобританией и Францией до конца октября.
Двадцать третьего мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться лайнер президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый американцами в разглашении гостайны.
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