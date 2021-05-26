https://ria.ru/20210526/airfrance-1734330094.html

Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений против Белоруссии

Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений против Белоруссии - РИА Новости, 26.05.2021

Air France перенесла рейс в Москву из-за ограничений против Белоруссии

Французская авиакомпания AirFrance перенесла запланированный на сегодня рейс из Парижа в Москву. РИА Новости, 26.05.2021

2021-05-26T20:49

2021-05-26T20:49

2021-05-26T21:38

россия

шереметьево

air france

франция

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564186977_0:326:3059:2047_1920x0_80_0_0_d6f68613ec58353744ea577bbe6d70f5.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Французская авиакомпания AirFrance перенесла запланированный на сегодня рейс из Парижа в Москву. Об отмене рейса AF1154 сообщается на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Борт должен был приземлиться в российской столице в 15:00. Представитель компании подтвердил РИА Новости эту информацию."Пришлось отложить рейс AF1154 (Париж - Москва) по причинам, связанным с обходом воздушного пространства Белоруссии, что потребовало нового разрешения от российских властей на вхождение на их территорию", - отметил представитель пресс-службы.Он сообщил, что рейс перенесли на 27 мая. По словам собеседника агентства, это единичный случай и проблем с другими рейсами не было. Накануне Air France сообщила о приостановке полетов в воздушном пространстве Белоруссии после инцидента с самолетом компании Ryanair. Евросоюз призывал авиаперевозчиков отказаться от полетов над республикой и заявил о намерении ввести новые санкции против Минска.Накануне в небо над Белоруссией решили не заходить латвийская airBaltic, нидерландская KLM, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS, немецкая Lufthansa. Запрет на авиасообщение с этой страной ввела Литва и собирается ввести Украина. Европейские аэропорты начали отказываться принимать самолеты Belavia. В ответ белорусская компания закрывает сообщение с Великобританией и Францией до конца октября. Двадцать третьего мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился проживающий в Польше Роман Протасевич — основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов его задержали. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об организации массовых беспорядков. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.Это уже не первая история с посадкой самолета по принуждению. Так, в июле 2013 года "по просьбе" США в Вене заставили приземлиться лайнер президента Боливии Эво Моралеса. Причиной стали слухи о том, что на борту находится экс-агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый американцами в разглашении гостайны.

https://ria.ru/20210526/lukashenko-1734301877.html

https://ria.ru/20210526/polsha-1734318036.html

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шереметьево, air france, франция, общество, в мире