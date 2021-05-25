https://ria.ru/20210525/yagody-1733884799.html

Эксперты оценили влияние прохладной весны на урожай овощей и ягод

Эксперты оценили влияние прохладной весны на урожай овощей и ягод - РИА Новости, 25.05.2021

Эксперты оценили влияние прохладной весны на урожай овощей и ягод

Прохладная весна в России задержала активный период посевной кампании примерно на две недели, поэтому овощи и ягоды нового урожая поступят на рынок немного... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T19:14

2021-05-25T19:14

2021-05-25T19:14

союз производителей ягод (ягодный союз)

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

европа

экономика

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Прохладная весна в России задержала активный период посевной кампании примерно на две недели, поэтому овощи и ягоды нового урожая поступят на рынок немного позже, чем в среднестатистическом году, но цены на эту продукцию скоро перестанут расти и начнут снижаться, сообщили РИА Новости эксперты отрасли.Середина весны в различных регионах страны в этом году характеризовалась длительными холодными периодами и краткосрочными потеплениями, а в начале мая резко выросло и количество осадков: по словам собеседников агентства, такая погода не способствует прогреву почвы, поэтому активные сельхозработы начались чуть позже."В этом году весна позже началась, значит, сдвинется и сбор урожая, но он должен быть хорошим - как минимум на уровне прошлого года, если не будет катаклизмов", - сказал РИА Новости директор Национального союза производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) Михаил Глушков, комментируя перспективы по так называемому борщевому набору (свекла, морковь, капуста, картофель, репчатый лук)."По посадкам картофеля, овощам открытого грунта идет двухнедельное отставание. Но в некоторой степени это на пользу: по ряду причин задерживались поставки импортного посадочного материалах, сейчас, с учетом хороших температур и осадков, они лягут в хорошую почву", - сообщил РИА Новости исполнительный директор "Картофельного союза" Алексей Красильников.По его словам, в прошлом году нестабильная погода сильно сказалась и на урожае, и на его качестве, но пока рано делать прогнозы: сейчас идут посадки, первые оценки урожая картофеля будут к концу июня.Согласно оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ на 24 мая, которые приводит Минсельхоз РФ, овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах посеяны на площади 124,1 тысячи гектаров (65,3% к прогнозной площади), годом ранее на ту же дату – на площади 127,4 тысячи гектаров (68,7% к прогнозной).Картофель посажен на площади 178,9 тысячи гектаров (61,6% к прогнозной площади), а год назад (на 25 мая) - на площади 215,4 тысячи гектаров (69,7%). Посевами сахарной свеклы занят 1 миллион гектаров (93,7%), год назад – 922,9 тысячи гектаров (97,7%).По прогнозу Минсельхоза, в этом году предполагается засадить картофелем около 290 тысяч гектаров, на 10 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году, напоминает Красильников. Посевы под сахарную свеклу в 2021 году будут увеличены на 14,4%, до 1,05 миллиона гектаров. В целом посевные площади под овощами на 1,5% больше, чем в прошлом году, поэтому виды на урожай неплохие, добавил Глушков.Больше импорта, выше ценыКрасильников обращает внимание на сильный скачок цен по моркови и свекле: запасы практически истощились, а продукция нового урожая на этой неделе пока задерживается. Картофель в опте на протяжении четырех недель стоит порядка 25 рублей, годом ранее – доходил до 28 рублей, но из-за снижения запасов не исключен некоторый, не критичный скачок цены, добавил эксперт.Согласно данным Росстата, за неделю с 12 по 17 мая картофель подорожал на 3%, лук и морковь – на 3,4% и 3,1%, по сравнению с предыдущим отчетным периодом рост цен на эту продукцию ускорился, за исключением капусты (плюс 4,4%). Свекла за апрель подорожала на 20%.В торговых сетях сейчас много импортных овощей, которые примерно в 1,5 раза дороже отечественной продукции, а ее остатки менее конкурентоспособны и дешевле, поэтому крупные сети их не берут, пояснил Глушков. "Наверное, уже в начале-середине июня начнет поступать отечественная продукция из Астрахани и соседних южных регионов, и цены на плодоовощную продукцию будут падать", - добавил он.По оценкам Картофельного союза, за три месяца в РФ ввезена 131 тысяча тонн картофеля, оценка к концу сезона (к 1 июля) - порядка 0,5 миллиона тонн, говорит Красильников: он обратил внимание, что в этом году первые партии поступили непривычно рано - в январе, на фоне сокращения сбора картофеля их-за погоды и ухудшения качества.Прессовка ягодного сезонаС ягодами - схожая история, говорит директор Союза производителей ягод (Ягодный союз) Ирина Козий: период цветения растения прошли хорошо, но из-за длинной весны задержались сельхозработы - нормально они начались только на прошлой неделе. "И по всем регионам такая история", - добавила она.Она вспоминает, что три года назад из-за ранней весны сорта разного периода созревания плодоносили почти одновременно, и это привело к большому выходу ягоды. "В результате цена стала низкой, но ненадолго - на протяжении двух-трех недель. А потом ягоды не стало, и цена выросла", - сказала собеседница агентства, отметив, что в данной ситуации плохо и потребителю, и производителю."Посмотрим, будет ли сейчас такая прессовка сезона, но есть сдвиг по всем культурам. В Европе, судя по всему, такая же ситуация, от них позже поставки идут", - добавила она. Пока клубника дорогая: она поступает из южных регионов, где сильные снегопады в феврале привели к частичной гибели урожая - он ниже, чем в прошлом году, соответственно, цена выше. "Земляника в средней полосе в этом году будет, скорее всего, ближе к концу июня", - заключила Козий.

https://ria.ru/20210225/sovet-1598877047.html

https://ria.ru/20201209/zerno-1588434445.html

https://ria.ru/20201117/yagody-1584821486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

союз производителей ягод (ягодный союз), россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), европа, экономика