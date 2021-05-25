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В Якутии замминистра сельского хозяйства заподозрили в крупной взятке
В Якутии замминистра сельского хозяйства заподозрили в крупной взятке - РИА Новости, 25.05.2021
В Якутии замминистра сельского хозяйства заподозрили в крупной взятке
Замминистра сельского хозяйства Якутии Василий Афанасьев обвиняется в получении крупной взятки и злоупотреблении полномочиями, возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T08:47
2021-05-25T09:56
республика саха (якутия)
происшествия
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ЯКУТСК, 25 мая - РИА Новости. Замминистра сельского хозяйства Якутии Василий Афанасьев обвиняется в получении крупной взятки и злоупотреблении полномочиями, возбуждено уголовное дело, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.Как отметили в управлении, по материалам проверки прокуратуры Якутии и сотрудниками УЭБиПК МВД по региону в отношении замминистра сельского хозяйства возбуждено уголовное дело "о получении взятки в особо крупном размере &lt;…&gt; и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия".Следствием установлено, что в 2018 году обвиняемый узнал об искусственном завышении объемов заготовки молока и получении завышенной субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативом."Как полагает следствие, желая извлечь для себя материальную выгоду, Афанасьев обязал директора кооператива ежегодно перечислять ему денежные средства за общее покровительство и оказание содействия при незаконном получении субсидий. По данным следствия, за период с 2018 по 2021 годы заместитель министра получил от директора предприятия взятку в общей сумме свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей", - рассказала Дворецкая.Кроме того, по данным правоохранителей, являясь председателем комиссии по отбору получателей субсидии на заготовку и сдачу молока, обвиняемый обеспечил незаконное предоставление данному предприятию повышенной субсидии."Преступные действия заместителя министра повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в причинении бюджету Республики Саха (Якутия) материального ущерба в размере свыше 40 миллионов рублей… По месту работы и жительства заместителя министра проведены обыски, осуществляются допросы, осмотры и иные процессуальные мероприятия. Он задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается", - добавили в СУСК.Позже руководитель администрации главы и правительства республики Афанасий Владимиров сообщил об отстранении Василия Афанасьева от должности, "В адрес правительства Якутии поступила информация о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя министра сельского хозяйства республики. Структуры правительства оказывают правоохранительным органам необходимое содействие для установления обстоятельств произошедшего. Он будет отстранен от занимаемой должности", - написал Владимиров в Telegram.
https://ria.ru/20210325/korruptsiya-1602704365.html
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Допрос замминистра сельского хозяйства Республики Саха
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) заместителю министра сельского хозяйства республики Василию Афанасьеву предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Следствием установлено, что в 2018 году заместителю министра стало известно об искусственном завышении объемов заготовки молока и получении завышенной субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативом. Как полагает следствие, желая извлечь для себя материальную выгоду, Афанасьев обязал директора кооператива ежегодно перечислять ему денежные средства за общее покровительство и оказание содействия при незаконном получении субсидий. За период с 2018 по 2021 годы заместитель министра получил от директора предприятия взятку в общей сумме свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей. Кроме того, являясь председателем комиссии по отбору получателей субсидии на заготовку и сдачу молока, он обеспечил незаконное предоставление министерством сельского хозяйства из бюджета республики повышенной субсидии данному сельхозтоваропроизводителю. Преступные действия заместителя министра повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в причинении бюджету Республики Саха (Якутия) материального ущерба в размере свыше 40 миллионов рублей. В настоящее время в рамках расследования проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. По месту работы и жительства заместителя министра проведены обыски, осуществляются допросы, осмотры и иные процессуальные мероприятия. Он задержан, допрошен. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.
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республика саха (якутия), происшествия

В Якутии замминистра сельского хозяйства заподозрили в крупной взятке

08:47 25.05.2021 (обновлено: 09:56 25.05.2021)
 
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ЯКУТСК, 25 мая - РИА Новости. Замминистра сельского хозяйства Якутии Василий Афанасьев обвиняется в получении крупной взятки и злоупотреблении полномочиями, возбуждено уголовное дело, сообщает старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
Как отметили в управлении, по материалам проверки прокуратуры Якутии и сотрудниками УЭБиПК МВД по региону в отношении замминистра сельского хозяйства возбуждено уголовное дело "о получении взятки в особо крупном размере <…> и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия".
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Следствием установлено, что в 2018 году обвиняемый узнал об искусственном завышении объемов заготовки молока и получении завышенной субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативом.
"Как полагает следствие, желая извлечь для себя материальную выгоду, Афанасьев обязал директора кооператива ежегодно перечислять ему денежные средства за общее покровительство и оказание содействия при незаконном получении субсидий. По данным следствия, за период с 2018 по 2021 годы заместитель министра получил от директора предприятия взятку в общей сумме свыше 1 миллиона 100 тысяч рублей", - рассказала Дворецкая.
Кроме того, по данным правоохранителей, являясь председателем комиссии по отбору получателей субсидии на заготовку и сдачу молока, обвиняемый обеспечил незаконное предоставление данному предприятию повышенной субсидии.
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"Преступные действия заместителя министра повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в причинении бюджету Республики Саха (Якутия) материального ущерба в размере свыше 40 миллионов рублей… По месту работы и жительства заместителя министра проведены обыски, осуществляются допросы, осмотры и иные процессуальные мероприятия. Он задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается", - добавили в СУСК.
Позже руководитель администрации главы и правительства республики Афанасий Владимиров сообщил об отстранении Василия Афанасьева от должности,
"В адрес правительства Якутии поступила информация о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя министра сельского хозяйства республики. Структуры правительства оказывают правоохранительным органам необходимое содействие для установления обстоятельств произошедшего. Он будет отстранен от занимаемой должности", - написал Владимиров в Telegram.
 
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