https://ria.ru/20210525/vybory-1733814111.html

Госдума во II чтении одобрила запрет на участие в выборах причастным к экстремизму

Госдума во II чтении одобрила запрет на участие в выборах причастным к экстремизму - РИА Новости, 25.05.2021

Госдума во II чтении одобрила запрет на участие в выборах причастным к экстремизму

Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете на участие в выборах любых уровней тем, кто причастен к деятельности экстремистских организаций. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T13:46

2021-05-25T13:46

2021-05-25T16:27

андрей клишас

совет федерации рф

павел крашенинников

госдума рф

политика

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете на участие в выборах любых уровней тем, кто причастен к деятельности экстремистских организаций.Так, учредители и руководители экстремистских и террористических организаций не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации сообщества, остальные — в течение трех лет.Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли ко второму чтению поправки о выборах всех уровней и поддержке в интернете. Принятый в первом чтении законопроект вводил запрет избираться только в Госдуму.В документе также уточняется, что именно будет считаться причастностью к деятельности подобных организаций:Законопроект не затронет выборы, которые назначили до его вступления в силу.Госдума рассмотрит проект в третьем — окончательном чтении 26 мая.

https://ria.ru/20210521/sud-1733322120.html

https://ria.ru/20210521/popravki-1733331960.html

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андрей клишас, совет федерации рф, павел крашенинников, госдума рф, политика