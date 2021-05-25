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Госдума во II чтении одобрила запрет на участие в выборах причастным к экстремизму
Госдума во II чтении одобрила запрет на участие в выборах причастным к экстремизму - РИА Новости, 25.05.2021
Госдума во II чтении одобрила запрет на участие в выборах причастным к экстремизму
Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете на участие в выборах любых уровней тем, кто причастен к деятельности экстремистских организаций. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:46
2021-05-25T16:27
андрей клишас
совет федерации рф
павел крашенинников
госдума рф
политика
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете на участие в выборах любых уровней тем, кто причастен к деятельности экстремистских организаций.Так, учредители и руководители экстремистских и террористических организаций не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации сообщества, остальные — в течение трех лет.Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли ко второму чтению поправки о выборах всех уровней и поддержке в интернете. Принятый в первом чтении законопроект вводил запрет избираться только в Госдуму.В документе также уточняется, что именно будет считаться причастностью к деятельности подобных организаций:Законопроект не затронет выборы, которые назначили до его вступления в силу.Госдума рассмотрит проект в третьем — окончательном чтении 26 мая.
https://ria.ru/20210521/sud-1733322120.html
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андрей клишас, совет федерации рф, павел крашенинников, госдума рф, политика

Госдума во II чтении одобрила запрет на участие в выборах причастным к экстремизму

13:46 25.05.2021 (обновлено: 16:27 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник полиции с собакой обеспечивает меры безопасности во время голосования на избирательном участке в аэропорту Санкт-Петербурга
Сотрудник полиции с собакой обеспечивает меры безопасности во время голосования на избирательном участке в аэропорту Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете на участие в выборах любых уровней тем, кто причастен к деятельности экстремистских организаций.
Так, учредители и руководители экстремистских и террористических организаций не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации сообщества, остальные — в течение трех лет.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 16:06
Стали известны подробности законопроекта о запрете участия в выборах из-за экстремизма
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли ко второму чтению поправки о выборах всех уровней и поддержке в интернете. Принятый в первом чтении законопроект вводил запрет избираться только в Госдуму.
В документе также уточняется, что именно будет считаться причастностью к деятельности подобных организаций:
  • заявления (в том числе в Сети) в поддержку организации или отдельного ее мероприятия;
  • перечисление денег экстремистской организации или отдельному ее мероприятию;
  • организационно-методическая, имущественная, консультативная или другая помощь экстремистской организации или отдельному ее мероприятию.
Законопроект не затронет выборы, которые назначили до его вступления в силу.
Госдума рассмотрит проект в третьем — окончательном чтении 26 мая.
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 16:35
Клишас разъяснил поправки к законопроекту о запрете участия в выборах из-за экстремизма
 
Андрей КлишасСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФПолитика
 
 
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