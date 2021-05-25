Госдума во II чтении одобрила запрет на участие в выборах причастным к экстремизму
13:46 25.05.2021 (обновлено: 16:27 25.05.2021)
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник полиции с собакой обеспечивает меры безопасности во время голосования на избирательном участке в аэропорту Санкт-Петербурга
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете на участие в выборах любых уровней тем, кто причастен к деятельности экстремистских организаций.
Так, учредители и руководители экстремистских и террористических организаций не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в силу решения суда о запрете или ликвидации сообщества, остальные — в течение трех лет.
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли ко второму чтению поправки о выборах всех уровней и поддержке в интернете. Принятый в первом чтении законопроект вводил запрет избираться только в Госдуму.
В документе также уточняется, что именно будет считаться причастностью к деятельности подобных организаций:
- —заявления (в том числе в Сети) в поддержку организации или отдельного ее мероприятия;
- —перечисление денег экстремистской организации или отдельному ее мероприятию;
- —организационно-методическая, имущественная, консультативная или другая помощь экстремистской организации или отдельному ее мероприятию.
Законопроект не затронет выборы, которые назначили до его вступления в силу.
Госдума рассмотрит проект в третьем — окончательном чтении 26 мая.