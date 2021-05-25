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Число погибших из-за извержения вулкана в ДР Конго возросло до 32
Число погибших из-за извержения вулкана в ДР Конго возросло до 32 - РИА Новости, 25.05.2021
Число погибших из-за извержения вулкана в ДР Конго возросло до 32
Число погибших в результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго (ДРК) увеличилось до 32 человек, передает агентство Синьхуа со... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:19
2021-05-25T11:19
демократическая республика конго
происшествия
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число погибших в результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго (ДРК) увеличилось до 32 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Ранее власти сообщали о 15 погибших.Как сообщается, в понедельник в город Гома прибыла правительственная делегация для оценки ситуации и передачи гуманитарной помощи.Ранее житель города Гома епископ Эли Клод Мбамба Мусанго сообщил РИА Новости, что более 100 человек могли погибнуть от последствий извержения вулкана. По его словам, один из храмов, в котором он является пастором, оказался разрушен из-за сильного огня.В субботу местные СМИ со ссылкой на местных жителей сообщили об извержении вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома в провинции Северное Киву. По данным властей, извержение началось в 19.00 по местному времени (21.00 мск). Как сообщало агентство Франс Пресс, в городе Гома, расположенном в 20 километрах от вулкана, была отключена подача электроэнергии, некоторые местные жители стали покидать свои дома и направляться к границе с Руандой. Очевидцы сообщали о запахе серы. Силы гражданской обороны провинции Северное Киву сообщили о начале эвакуации населения.По данным издания Actualite, в субботу Гома покинули около 5 тысяч человек. Как отмечало издание, в воскресенье люди начали постепенно возвращаться. По словам официального представителя правительства, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений.Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без крова.
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демократическая республика конго, происшествия, в мире

Число погибших из-за извержения вулкана в ДР Конго возросло до 32

11:19 25.05.2021
 
© REUTERS / MONUSCOИзвержение вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© REUTERS / MONUSCO
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число погибших в результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго (ДРК) увеличилось до 32 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Ранее власти сообщали о 15 погибших.
"Среди погибших девять человек сгорели, когда лава дошла до их дома, еще пять погибли, надышавшись дыма или токсичного газа", - заявил глава местного управления гражданской защиты Джозеф Макунди.
Как сообщается, в понедельник в город Гома прибыла правительственная делегация для оценки ситуации и передачи гуманитарной помощи.
Ранее житель города Гома епископ Эли Клод Мбамба Мусанго сообщил РИА Новости, что более 100 человек могли погибнуть от последствий извержения вулкана. По его словам, один из храмов, в котором он является пастором, оказался разрушен из-за сильного огня.
В субботу местные СМИ со ссылкой на местных жителей сообщили об извержении вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома в провинции Северное Киву. По данным властей, извержение началось в 19.00 по местному времени (21.00 мск). Как сообщало агентство Франс Пресс, в городе Гома, расположенном в 20 километрах от вулкана, была отключена подача электроэнергии, некоторые местные жители стали покидать свои дома и направляться к границе с Руандой. Очевидцы сообщали о запахе серы. Силы гражданской обороны провинции Северное Киву сообщили о начале эвакуации населения.
Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго - РИА Новости, 1920, 23.05.2021
23 мая, 14:07
В ДР Конго рассказали о последствиях извержения вулкана
По данным издания Actualite, в субботу Гома покинули около 5 тысяч человек. Как отмечало издание, в воскресенье люди начали постепенно возвращаться. По словам официального представителя правительства, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений.
Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без крова.
Огонь и потоки лавы: извержение вулкана Ньирагонго
© AP Photo / Justin Kabumba

Извержение вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома, началось вечером в субботу.

Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
1 из 12

Извержение вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома, началось вечером в субботу.

© AP Photo / Justin Kabumba
© REUTERS / Alex Miles

Вслед за извержением было зафиксировано больше десяти землетрясений.

Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
2 из 12

Вслед за извержением было зафиксировано больше десяти землетрясений.

© REUTERS / Alex Miles
© REUTERS / Olivia Acland

Около трех тысяч человек бежали из Гомы в соседнюю Руанду.

Миротворцы MONUSCO с жителями Демократической республики Конго во время извержения вулкана Ньирагонго
3 из 12

Около трех тысяч человек бежали из Гомы в соседнюю Руанду.

© REUTERS / Olivia Acland
© REUTERS / Olivia Acland

Силы гражданской обороны начали эвакуацию людей в безопасные районы.

Жители со своими вещами во время извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
4 из 12

Силы гражданской обороны начали эвакуацию людей в безопасные районы.

© REUTERS / Olivia Acland
© REUTERS / MONUSCO

Извержение вулкана Ньирагонго.

Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
5 из 12

Извержение вулкана Ньирагонго.

© REUTERS / MONUSCO
© REUTERS / ENOCH DAVID

Людей призвали соблюдать рекомендации местного управления гражданской обороны и сохранять спокойствие.

Извержение вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
6 из 12

Людей призвали соблюдать рекомендации местного управления гражданской обороны и сохранять спокойствие.

© REUTERS / ENOCH DAVID
© REUTERS / Enoch David

По предварительным данным, в результате извержения вулкана погибли 15 человек.

Пожар, вызванный извержением вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго. Кадр из видео
7 из 12

По предварительным данным, в результате извержения вулкана погибли 15 человек.

© REUTERS / Enoch David
© REUTERS / Olivia Acland

Несколько домов к северу от Гомы разрушены лавой, до самого же города и аэропорта раскаленная масса не дошла.

Последствия извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
8 из 12

Несколько домов к северу от Гомы разрушены лавой, до самого же города и аэропорта раскаленная масса не дошла.

© REUTERS / Olivia Acland
© AP Photo / Clarice Butsapu

В воскресенье извержение прекратилось, люди начали возвращаться в город.

Последствия извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
9 из 12

В воскресенье извержение прекратилось, люди начали возвращаться в город.

© AP Photo / Clarice Butsapu
© AFP 2021 / JUSTIN KATUMWA

Африканский вулкан Ньирагонго известен необычайно жидкой и текучей лавой.

Последствия извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
10 из 12

Африканский вулкан Ньирагонго известен необычайно жидкой и текучей лавой.

© AFP 2021 / JUSTIN KATUMWA
© AFP 2021 / MOSES SAWASAWA

Во время извержения бурлящая масса может стекать по склонам со скоростью до ста километров в час.

Последствия извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
11 из 12

Во время извержения бурлящая масса может стекать по склонам со скоростью до ста километров в час.

© AFP 2021 / MOSES SAWASAWA
© AFP 2021 / Guerchom Ndebo

В последний раз крупное извержение вулкана происходило в 2002 году, тогда погибли около 250 человек.

Мужчины идут мимо дымящейся лава после извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго
12 из 12

В последний раз крупное извержение вулкана происходило в 2002 году, тогда погибли около 250 человек.

© AFP 2021 / Guerchom Ndebo
1 из 12

Извержение вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома, началось вечером в субботу.

© AP Photo / Justin Kabumba
2 из 12

Вслед за извержением было зафиксировано больше десяти землетрясений.

© REUTERS / Alex Miles
3 из 12

Около трех тысяч человек бежали из Гомы в соседнюю Руанду.

© REUTERS / Olivia Acland
4 из 12

Силы гражданской обороны начали эвакуацию людей в безопасные районы.

© REUTERS / Olivia Acland
5 из 12

Извержение вулкана Ньирагонго.

© REUTERS / MONUSCO
6 из 12

Людей призвали соблюдать рекомендации местного управления гражданской обороны и сохранять спокойствие.

© REUTERS / ENOCH DAVID
7 из 12

По предварительным данным, в результате извержения вулкана погибли 15 человек.

© REUTERS / Enoch David
8 из 12

Несколько домов к северу от Гомы разрушены лавой, до самого же города и аэропорта раскаленная масса не дошла.

© REUTERS / Olivia Acland
9 из 12

В воскресенье извержение прекратилось, люди начали возвращаться в город.

© AP Photo / Clarice Butsapu
10 из 12

Африканский вулкан Ньирагонго известен необычайно жидкой и текучей лавой.

© AFP 2021 / JUSTIN KATUMWA
11 из 12

Во время извержения бурлящая масса может стекать по склонам со скоростью до ста километров в час.

© AFP 2021 / MOSES SAWASAWA
12 из 12

В последний раз крупное извержение вулкана происходило в 2002 году, тогда погибли около 250 человек.

© AFP 2021 / Guerchom Ndebo
 
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