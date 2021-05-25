https://ria.ru/20210525/vulkan-1733783285.html

Число погибших из-за извержения вулкана в ДР Конго возросло до 32

Число погибших из-за извержения вулкана в ДР Конго возросло до 32 - РИА Новости, 25.05.2021

Число погибших из-за извержения вулкана в ДР Конго возросло до 32

Число погибших в результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго (ДРК) увеличилось до 32 человек, передает агентство Синьхуа со... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T11:19

2021-05-25T11:19

2021-05-25T11:19

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происшествия

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число погибших в результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго (ДРК) увеличилось до 32 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Ранее власти сообщали о 15 погибших.Как сообщается, в понедельник в город Гома прибыла правительственная делегация для оценки ситуации и передачи гуманитарной помощи.Ранее житель города Гома епископ Эли Клод Мбамба Мусанго сообщил РИА Новости, что более 100 человек могли погибнуть от последствий извержения вулкана. По его словам, один из храмов, в котором он является пастором, оказался разрушен из-за сильного огня.В субботу местные СМИ со ссылкой на местных жителей сообщили об извержении вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома в провинции Северное Киву. По данным властей, извержение началось в 19.00 по местному времени (21.00 мск). Как сообщало агентство Франс Пресс, в городе Гома, расположенном в 20 километрах от вулкана, была отключена подача электроэнергии, некоторые местные жители стали покидать свои дома и направляться к границе с Руандой. Очевидцы сообщали о запахе серы. Силы гражданской обороны провинции Северное Киву сообщили о начале эвакуации населения.По данным издания Actualite, в субботу Гома покинули около 5 тысяч человек. Как отмечало издание, в воскресенье люди начали постепенно возвращаться. По словам официального представителя правительства, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений.Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без крова.

https://ria.ru/20210523/vulkan-1733527326.html

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демократическая республика конго, происшествия, в мире