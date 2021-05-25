Число погибших из-за извержения вулкана в ДР Конго возросло до 32

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число погибших в результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго (ДРК) увеличилось до 32 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.Ранее власти сообщали о 15 погибших.Как сообщается, в понедельник в город Гома прибыла правительственная делегация для оценки ситуации и передачи гуманитарной помощи.Ранее житель города Гома епископ Эли Клод Мбамба Мусанго сообщил РИА Новости, что более 100 человек могли погибнуть от последствий извержения вулкана. По его словам, один из храмов, в котором он является пастором, оказался разрушен из-за сильного огня.В субботу местные СМИ со ссылкой на местных жителей сообщили об извержении вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома в провинции Северное Киву. По данным властей, извержение началось в 19.00 по местному времени (21.00 мск). Как сообщало агентство Франс Пресс, в городе Гома, расположенном в 20 километрах от вулкана, была отключена подача электроэнергии, некоторые местные жители стали покидать свои дома и направляться к границе с Руандой. Очевидцы сообщали о запахе серы. Силы гражданской обороны провинции Северное Киву сообщили о начале эвакуации населения.По данным издания Actualite, в субботу Гома покинули около 5 тысяч человек. Как отмечало издание, в воскресенье люди начали постепенно возвращаться. По словам официального представителя правительства, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений.Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без крова.
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Число погибших в результате извержения вулкана Ньирагонго в Демократической республике Конго (ДРК) увеличилось до 32 человек, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Ранее власти сообщали о 15 погибших.
"Среди погибших девять человек сгорели, когда лава дошла до их дома, еще пять погибли, надышавшись дыма или токсичного газа", - заявил глава местного управления гражданской защиты Джозеф Макунди.
Как сообщается, в понедельник в город Гома прибыла правительственная делегация для оценки ситуации и передачи гуманитарной помощи.
Ранее житель города Гома епископ Эли Клод Мбамба Мусанго сообщил РИА Новости, что более 100 человек могли погибнуть от последствий извержения вулкана. По его словам, один из храмов, в котором он является пастором, оказался разрушен из-за сильного огня.
В субботу местные СМИ со ссылкой на местных жителей сообщили об извержении вулкана Ньирагонго, расположенного близ города Гома в провинции Северное Киву. По данным властей, извержение началось в 19.00 по местному времени (21.00 мск). Как сообщало агентство Франс Пресс, в городе Гома, расположенном в 20 километрах от вулкана, была отключена подача электроэнергии, некоторые местные жители стали покидать свои дома и направляться к границе с Руандой. Очевидцы сообщали о запахе серы. Силы гражданской обороны провинции Северное Киву сообщили о начале эвакуации населения.
По данным издания Actualite, в субботу Гома покинули около 5 тысяч человек. Как отмечало издание, в воскресенье люди начали постепенно возвращаться. По словам официального представителя правительства, вслед за извержением вулкана в районе было зафиксировано более десяти землетрясений.
Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота составляет 3470 метров над уровнем моря. В последний раз крупное извержение вулкана произошло в январе 2002 года. Тогда, по данным местных СМИ, погибли около 250 человек, город Гома был разрушен на 20%, около 120 тысяч человек остались без крова.
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