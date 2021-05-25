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Эксперт назвал возможные темы встречи Путина и Байдена в Женеве
Эксперт назвал возможные темы встречи Путина и Байдена в Женеве - РИА Новости, 25.05.2021
Эксперт назвал возможные темы встречи Путина и Байдена в Женеве
Возможными темами встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут стать контроль над вооружениями, восстановление режима работы дипмиссий... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T19:40
2021-05-25T19:40
россия
андрей кортунов
российский совет по международным делам
джо байден
владимир путин
сирия
иран
сша
в мире
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Возможными темами встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут стать контроль над вооружениями, восстановление режима работы дипмиссий и ситуация на Украине, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.По мнению эксперта, главы государств могут обсудить ряд стратегических тем, в том числе будущее контроля над вооружениями и более общие вопросы стратегической стабильности. "Есть целый набор разных проблем: и космос, и кибер, и гиперзвук, искусственный интеллект", - отметил эксперт."Важно запустить процесс, чтобы подготовиться к тому времени, когда завершится очередное продление договора СНВ-3", - добавил Кортунов.Кроме того, по словам эксперта, есть целый ряд ситуативных тем, например, вывод американских войск из Афганистана или деэскалация и предотвращение возможных инцидентов в Сирии, возможно, Иран и в какой-то мере Северная Корея."Далее вопросы восстановления нормального дипломатического режима работы представительства России и США в столицах и не только в столицах. Условия, при которых могли бы заработать посольства, консульства", - сказал генеральный директор РСМД.Кортунов считает, что также будут подниматься темы, по которым странам непросто договориться, такие как Украина и права человека. "Наверное, американская сторона будет поднимать вопрос Алексея Навального", - добавил эксперт.По его словам, об успехе встречи можно будет судить уже после того, как механизмы диалога будут запущены. "Но в нынешней ситуации все, что не будет явным провалом, можно считать успехом. Если отношения не начнут резко ухудшаться, если не будет какой-то очень жесткой риторики по итогам встречи, то можно будет считать, что встреча прошла неплохо", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html
https://ria.ru/20210520/ssha-1733033427.html
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россия, андрей кортунов, российский совет по международным делам, джо байден, владимир путин, сирия, иран, сша, в мире

Эксперт назвал возможные темы встречи Путина и Байдена в Женеве

19:40 25.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги на одной из улиц Женевы
Флаги на одной из улиц Женевы - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Возможными темами встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут стать контроль над вооружениями, восстановление режима работы дипмиссий и ситуация на Украине, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

"Главное, что будут запущены механизмы диалога... Вот после того, как они встретятся, если встреча пройдет относительно успешно, то это будет означать сигналы для дипломатов, военных, экспертов, что можно начать работу по конкретным направлениям", - заявил Кортунов, отметив, что подписание каких-то судьбоносных документов на встрече маловероятно.

По мнению эксперта, главы государств могут обсудить ряд стратегических тем, в том числе будущее контроля над вооружениями и более общие вопросы стратегической стабильности. "Есть целый набор разных проблем: и космос, и кибер, и гиперзвук, искусственный интеллект", - отметил эксперт.
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"Важно запустить процесс, чтобы подготовиться к тому времени, когда завершится очередное продление договора СНВ-3", - добавил Кортунов.
Кроме того, по словам эксперта, есть целый ряд ситуативных тем, например, вывод американских войск из Афганистана или деэскалация и предотвращение возможных инцидентов в Сирии, возможно, Иран и в какой-то мере Северная Корея.
"Далее вопросы восстановления нормального дипломатического режима работы представительства России и США в столицах и не только в столицах. Условия, при которых могли бы заработать посольства, консульства", - сказал генеральный директор РСМД.
Кортунов считает, что также будут подниматься темы, по которым странам непросто договориться, такие как Украина и права человека. "Наверное, американская сторона будет поднимать вопрос Алексея Навального", - добавил эксперт.
По его словам, об успехе встречи можно будет судить уже после того, как механизмы диалога будут запущены. "Но в нынешней ситуации все, что не будет явным провалом, можно считать успехом. Если отношения не начнут резко ухудшаться, если не будет какой-то очень жесткой риторики по итогам встречи, то можно будет считать, что встреча прошла неплохо", - заключил собеседник агентства.
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РоссияАндрей КортуновРоссийский совет по международным деламДжо БайденВладимир ПутинСирияИранСШАВ мире
 
 
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