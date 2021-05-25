https://ria.ru/20210525/vstrecha-1733888356.html

Эксперт назвал возможные темы встречи Путина и Байдена в Женеве

Эксперт назвал возможные темы встречи Путина и Байдена в Женеве - РИА Новости, 25.05.2021

Эксперт назвал возможные темы встречи Путина и Байдена в Женеве

Возможными темами встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут стать контроль над вооружениями, восстановление режима работы дипмиссий... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T19:40

2021-05-25T19:40

2021-05-25T19:40

россия

андрей кортунов

российский совет по международным делам

джо байден

владимир путин

сирия

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Возможными темами встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена могут стать контроль над вооружениями, восстановление режима работы дипмиссий и ситуация на Украине, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня, сообщила ранее пресс-служба Кремля. Стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.По мнению эксперта, главы государств могут обсудить ряд стратегических тем, в том числе будущее контроля над вооружениями и более общие вопросы стратегической стабильности. "Есть целый набор разных проблем: и космос, и кибер, и гиперзвук, искусственный интеллект", - отметил эксперт."Важно запустить процесс, чтобы подготовиться к тому времени, когда завершится очередное продление договора СНВ-3", - добавил Кортунов.Кроме того, по словам эксперта, есть целый ряд ситуативных тем, например, вывод американских войск из Афганистана или деэскалация и предотвращение возможных инцидентов в Сирии, возможно, Иран и в какой-то мере Северная Корея."Далее вопросы восстановления нормального дипломатического режима работы представительства России и США в столицах и не только в столицах. Условия, при которых могли бы заработать посольства, консульства", - сказал генеральный директор РСМД.Кортунов считает, что также будут подниматься темы, по которым странам непросто договориться, такие как Украина и права человека. "Наверное, американская сторона будет поднимать вопрос Алексея Навального", - добавил эксперт.По его словам, об успехе встречи можно будет судить уже после того, как механизмы диалога будут запущены. "Но в нынешней ситуации все, что не будет явным провалом, можно считать успехом. Если отношения не начнут резко ухудшаться, если не будет какой-то очень жесткой риторики по итогам встречи, то можно будет считать, что встреча прошла неплохо", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210522/diplomatiya-1733372538.html

https://ria.ru/20210520/ssha-1733033427.html

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россия, андрей кортунов, российский совет по международным делам, джо байден, владимир путин, сирия, иран, сша, в мире