https://ria.ru/20210525/svalki-1733859843.html

Для борьбы со свалками в лесах Ленобласти разработают спецсистему

Для борьбы со свалками в лесах Ленобласти разработают спецсистему - РИА Новости, 25.05.2021

Для борьбы со свалками в лесах Ленобласти разработают спецсистему

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение комитету по природным ресурсам использовать опыт Центра управления регионом (ЦУР)... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:19

2021-05-25T17:19

2021-05-25T17:19

ленинградская область

жкх

александр дрозденко

ленинградская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151043/58/1510435847_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_83759edcd98375bed411f02d1b252738.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение комитету по природным ресурсам использовать опыт Центра управления регионом (ЦУР) Ленинградской области в создании системы оперативного реагирования на сообщения о свалках мусора в лесу.Об этом он сообщил на встрече с депутатами Законодательного собрания Ленинградской области, где обсуждался вопрос ликвидации несанкционированных свалок на территории земель лесного фонда.Глава региона подчеркнул, что для эффективной работы нужны упрощенные системы обратной связи, которые позволяли бы оперативно реагировать на появление свалок.Он также уточнил, что совместные действия лесничеств, контролирующих организаций, граждан, которые сообщают информацию, предоставляют данные фото-видеофиксации должны помочь быстро реагировать на появление мусора в лесу.В 2020 году на землях лесного фонда было ликвидировано 18 свалок объемом почти 30 тысяч кубометров. Работы проводились в рамках исполнения 13 судебных решений об уборке несанкционированных мест размещения отходов на свободной от аренды территории лесного фонда. В 2021 году начата подготовка к ликвидации 46 несанкционированных мест отходов объемом 8,6 тысяч кубометров по 12 решениям суда. На рассмотрении в судах находятся еще 49 дел об обязании ликвидации 233 свалок с ориентировочным объемом отходов более 13,1 тысячи кубометров, добавили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации.

https://ria.ru/20210525/investsoglasheniya-1733843741.html

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, александр дрозденко, ленинградская область, общество