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Ленинградская область
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Для борьбы со свалками в лесах Ленобласти разработают спецсистему
Для борьбы со свалками в лесах Ленобласти разработают спецсистему - РИА Новости, 25.05.2021
Для борьбы со свалками в лесах Ленобласти разработают спецсистему
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение комитету по природным ресурсам использовать опыт Центра управления регионом (ЦУР)... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:19
2021-05-25T17:19
ленинградская область
жкх
александр дрозденко
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение комитету по природным ресурсам использовать опыт Центра управления регионом (ЦУР) Ленинградской области в создании системы оперативного реагирования на сообщения о свалках мусора в лесу.Об этом он сообщил на встрече с депутатами Законодательного собрания Ленинградской области, где обсуждался вопрос ликвидации несанкционированных свалок на территории земель лесного фонда.Глава региона подчеркнул, что для эффективной работы нужны упрощенные системы обратной связи, которые позволяли бы оперативно реагировать на появление свалок.Он также уточнил, что совместные действия лесничеств, контролирующих организаций, граждан, которые сообщают информацию, предоставляют данные фото-видеофиксации должны помочь быстро реагировать на появление мусора в лесу.В 2020 году на землях лесного фонда было ликвидировано 18 свалок объемом почти 30 тысяч кубометров. Работы проводились в рамках исполнения 13 судебных решений об уборке несанкционированных мест размещения отходов на свободной от аренды территории лесного фонда. В 2021 году начата подготовка к ликвидации 46 несанкционированных мест отходов объемом 8,6 тысяч кубометров по 12 решениям суда. На рассмотрении в судах находятся еще 49 дел об обязании ликвидации 233 свалок с ориентировочным объемом отходов более 13,1 тысячи кубометров, добавили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации.
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жкх, александр дрозденко, ленинградская область, общество

Для борьбы со свалками в лесах Ленобласти разработают спецсистему

17:19 25.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение комитету по природным ресурсам использовать опыт Центра управления регионом (ЦУР) Ленинградской области в создании системы оперативного реагирования на сообщения о свалках мусора в лесу.
Об этом он сообщил на встрече с депутатами Законодательного собрания Ленинградской области, где обсуждался вопрос ликвидации несанкционированных свалок на территории земель лесного фонда.
Глава региона подчеркнул, что для эффективной работы нужны упрощенные системы обратной связи, которые позволяли бы оперативно реагировать на появление свалок.
"Пока, я понимаю, что есть два места, куда гражданин может направить информацию – это официальная страница губернатора в Инстаграм и ЦУР, который мы создали. Надо, чтобы и другие органы власти разработали действенные формы взаимодействия с гражданами", – подчеркнул Дрозденко.
Он также уточнил, что совместные действия лесничеств, контролирующих организаций, граждан, которые сообщают информацию, предоставляют данные фото-видеофиксации должны помочь быстро реагировать на появление мусора в лесу.
"С 2018 года специалистами управления лесами "Ленобллес" выявлены более двух тысяч фактов загрязнения территории земель лесного фонда с примерным объемом 114 тысяч кубометров, из них уже ликвидированы 1252 нарушений объемом 84,7 тысячи кубометров", — подытожил глава Ленобласти.
В 2020 году на землях лесного фонда было ликвидировано 18 свалок объемом почти 30 тысяч кубометров. Работы проводились в рамках исполнения 13 судебных решений об уборке несанкционированных мест размещения отходов на свободной от аренды территории лесного фонда. В 2021 году начата подготовка к ликвидации 46 несанкционированных мест отходов объемом 8,6 тысяч кубометров по 12 решениям суда. На рассмотрении в судах находятся еще 49 дел об обязании ликвидации 233 свалок с ориентировочным объемом отходов более 13,1 тысячи кубометров, добавили, в свою очередь, в пресс-службе областной администрации.
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