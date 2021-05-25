https://ria.ru/20210525/strelba-1733891257.html

Появилось видео автоматической стрельбы российского робота по мишеням

Появилось видео автоматической стрельбы российского робота по мишеням - РИА Новости, 25.05.2021

Появилось видео автоматической стрельбы российского робота по мишеням

Фонд перспективных исследований (ФПИ) впервые обнародовал видео автоматической стрельбы российской роботизированной платформы "Маркер". РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T20:05

2021-05-25T20:05

2021-05-25T22:43

новое оружие россии

россия

фонд перспективных исследований

сергей шойгу

технологии

безопасность

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) впервые обнародовал видео автоматической стрельбы российской роботизированной платформы "Маркер".Запись выложили на странице ФПИ в YouTube.На видео сначала показаны захват цели и стрельба при управлении оператором, а затем — автоматическая стрельба по ростовым статичным и движущимся целям, автоматическое движение по полигону.В конце робот выстрелами написал на мишени слово "Ура".К июлю 2021 года ФПИ должен завершить испытания пяти образцов "Маркера" на колесной и гусеничной платформах. На них отрабатывают ключевые технологии наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигацию, автономное движение и применение, групповое управление.

https://ria.ru/20210513/robot-1732060286.html

https://ria.ru/20210521/robot-1733352974.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Стрельба роботизированной платформы "Маркер" Стрельба роботизированной платформы "Маркер" 2021-05-25T20:05 true PT1M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд перспективных исследований, сергей шойгу, технологии, безопасность