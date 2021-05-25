https://ria.ru/20210525/strelba-1733891257.html
Появилось видео автоматической стрельбы российского робота по мишеням
Появилось видео автоматической стрельбы российского робота по мишеням - РИА Новости, 25.05.2021
Появилось видео автоматической стрельбы российского робота по мишеням
Фонд перспективных исследований (ФПИ) впервые обнародовал видео автоматической стрельбы российской роботизированной платформы "Маркер". РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T20:05
2021-05-25T20:05
2021-05-25T22:43
новое оружие россии
россия
фонд перспективных исследований
сергей шойгу
технологии
безопасность
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) впервые обнародовал видео автоматической стрельбы российской роботизированной платформы "Маркер".Запись выложили на странице ФПИ в YouTube.На видео сначала показаны захват цели и стрельба при управлении оператором, а затем — автоматическая стрельба по ростовым статичным и движущимся целям, автоматическое движение по полигону.В конце робот выстрелами написал на мишени слово "Ура".К июлю 2021 года ФПИ должен завершить испытания пяти образцов "Маркера" на колесной и гусеничной платформах. На них отрабатывают ключевые технологии наземной робототехники: техническое зрение, связь, навигацию, автономное движение и применение, групповое управление.
https://ria.ru/20210513/robot-1732060286.html
https://ria.ru/20210521/robot-1733352974.html
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Стрельба роботизированной платформы "Маркер"
Стрельба роботизированной платформы "Маркер"
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россия, фонд перспективных исследований, сергей шойгу, технологии, безопасность