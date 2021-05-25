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В Казани выписали шестерых детей, пострадавших при стрельбе в гимназии
В Казани выписали шестерых детей, пострадавших при стрельбе в гимназии - РИА Новости, 25.05.2021
В Казани выписали шестерых детей, пострадавших при стрельбе в гимназии
Врачи выписали из стационара шестерых детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 и проходивших лечение в Детской республиканской клинической... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T13:05
2021-05-25T13:05
ильназ галявиев
стрельба в школе в казани
россия
здоровье - общество
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Врачи выписали из стационара шестерых детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 и проходивших лечение в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.Всего в больницы Казани после ЧП были госпитализированы 24 пострадавших: 21 ребенок и трое взрослых. По данным минздрава, 12 мая пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Четверо пострадавших детей позднее были выписаны из стационара.По его информации, трое взрослых и пятеро детей по-прежнему продолжают лечение в Москве. Состояние всех пострадавших стабильное.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
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РИА Новости
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ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, здоровье - общество, казань, происшествия

В Казани выписали шестерых детей, пострадавших при стрельбе в гимназии

13:05 25.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Врачи выписали из стационара шестерых детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 и проходивших лечение в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.
Всего в больницы Казани после ЧП были госпитализированы 24 пострадавших: 21 ребенок и трое взрослых. По данным минздрава, 12 мая пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Четверо пострадавших детей позднее были выписаны из стационара.
"В ДРКБ остаются шесть детей, шестерых выписали вчера", - сказал собеседник агентства.
По его информации, трое взрослых и пятеро детей по-прежнему продолжают лечение в Москве. Состояние всех пострадавших стабильное.
В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.
Большая беда. Стрельба в школе в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

Стрельба у школы в Казани
1 из 12

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

Стрельба у школы в Казани
2 из 12

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

Стрельба у школы в Казани
3 из 12

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

Люди у школы в Казани, где произошла стрельба
4 из 12

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

Стрельба у школы в Казани
5 из 12

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

С эвакуированными работают психологи.

Сотрудники медико-психологической службы у школы в Казани, где произошла стрельба
6 из 12

С эвакуированными работают психологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

Стрельба у школы в Казани
7 из 12

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

Стрельба у школы в Казани
8 из 12

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов у школы в Казани, где произошла стрельба
9 из 12

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

Стрельба в школе в Казани
10 из 12

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

Стрельба у школы в Казани
11 из 12

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

Стрельба у школы в Казани
12 из 12

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 12

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 12

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 12

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 12

С эвакуированными работают психологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 12

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 12

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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