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В Казани выписали шестерых детей, пострадавших при стрельбе в гимназии

В Казани выписали шестерых детей, пострадавших при стрельбе в гимназии - РИА Новости, 25.05.2021

В Казани выписали шестерых детей, пострадавших при стрельбе в гимназии

Врачи выписали из стационара шестерых детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 и проходивших лечение в Детской республиканской клинической... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T13:05

2021-05-25T13:05

2021-05-25T13:05

ильназ галявиев

стрельба в школе в казани

россия

здоровье - общество

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 25 мая - РИА Новости. Врачи выписали из стационара шестерых детей, пострадавших при стрельбе в казанской гимназии №175 и проходивших лечение в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) Татарстана, сообщил РИА Новости представитель минздрава республики.Всего в больницы Казани после ЧП были госпитализированы 24 пострадавших: 21 ребенок и трое взрослых. По данным минздрава, 12 мая пятерых детей и троих взрослых доставили для продолжения лечения в федеральные клиники в Москву. Четверо пострадавших детей позднее были выписаны из стационара.По его информации, трое взрослых и пятеро детей по-прежнему продолжают лечение в Москве. Состояние всех пострадавших стабильное.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Юноша арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему грозит пожизненное лишение свободы.

россия

казань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильназ галявиев, стрельба в школе в казани, россия, здоровье - общество, казань, происшествия