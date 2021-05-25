https://ria.ru/20210525/sotspomosch-1733780855.html

Сенатор призвал учитывать расходы граждан при определении соцвыплат

Сенатор призвал учитывать расходы граждан при определении соцвыплат - РИА Новости, 25.05.2021

Сенатор призвал учитывать расходы граждан при определении соцвыплат

При определении социальных выплат нужно учитывать расходы граждан и исходить из этого, считает член социального комитета Совфеда Сергей Леонов. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T11:10

2021-05-25T11:10

2021-05-25T11:42

россия

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/94/1559549477_0:389:2057:1546_1920x0_80_0_0_e3a1e663e4284fc6f3020c4c83f78f74.jpg

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. При определении социальных выплат нужно учитывать расходы граждан и исходить из этого, считает член социального комитета Совфеда Сергей Леонов.Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил "Известиям", что при определении социальной помощи гражданину нужно учитывать имущественный ценз. Так, если у человека есть два дома, две машины, то он уже не сможет претендовать на выплаты, полагает Кудрин. По его мнению, эти меры позволят в короткие сроки повысить уровень жизни малообеспеченным людям.Сенатор отметил, что информация по расходам граждан имеется у финансовых организаций. "Должен быть некий индикатор, определенная сумма, которая свидетельствует, что если у человека расходы ниже этого показателя, он может претендовать на социальные выплаты, если выше, то нет", - пояснил законодатель.По его мнению, эту тему нужно еще обсуждать, но сам критерий может быть определен либо распоряжением правительства, либо законодательно, и составлять, например, несколько МРОТ.

https://ria.ru/20210512/rossiya-1731942520.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, общество