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Сенатор призвал учитывать расходы граждан при определении соцвыплат
Сенатор призвал учитывать расходы граждан при определении соцвыплат - РИА Новости, 25.05.2021
Сенатор призвал учитывать расходы граждан при определении соцвыплат
При определении социальных выплат нужно учитывать расходы граждан и исходить из этого, считает член социального комитета Совфеда Сергей Леонов. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T11:10
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. При определении социальных выплат нужно учитывать расходы граждан и исходить из этого, считает член социального комитета Совфеда Сергей Леонов.Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил "Известиям", что при определении социальной помощи гражданину нужно учитывать имущественный ценз. Так, если у человека есть два дома, две машины, то он уже не сможет претендовать на выплаты, полагает Кудрин. По его мнению, эти меры позволят в короткие сроки повысить уровень жизни малообеспеченным людям.Сенатор отметил, что информация по расходам граждан имеется у финансовых организаций. "Должен быть некий индикатор, определенная сумма, которая свидетельствует, что если у человека расходы ниже этого показателя, он может претендовать на социальные выплаты, если выше, то нет", - пояснил законодатель.По его мнению, эту тему нужно еще обсуждать, но сам критерий может быть определен либо распоряжением правительства, либо законодательно, и составлять, например, несколько МРОТ.
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россия, совет федерации рф, общество

Сенатор призвал учитывать расходы граждан при определении соцвыплат

11:10 25.05.2021 (обновлено: 11:42 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. При определении социальных выплат нужно учитывать расходы граждан и исходить из этого, считает член социального комитета Совфеда Сергей Леонов.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил "Известиям", что при определении социальной помощи гражданину нужно учитывать имущественный ценз. Так, если у человека есть два дома, две машины, то он уже не сможет претендовать на выплаты, полагает Кудрин. По его мнению, эти меры позволят в короткие сроки повысить уровень жизни малообеспеченным людям.
"Нужно не имущественный ценз брать, а критерий расходов человека. В нашей стране достаточно много людей, которые получают недекларированные доходы, но расходы свои они скрыть не могут", - сказал Леонов РИА Новости во вторник.
Сенатор отметил, что информация по расходам граждан имеется у финансовых организаций. "Должен быть некий индикатор, определенная сумма, которая свидетельствует, что если у человека расходы ниже этого показателя, он может претендовать на социальные выплаты, если выше, то нет", - пояснил законодатель.
По его мнению, эту тему нужно еще обсуждать, но сам критерий может быть определен либо распоряжением правительства, либо законодательно, и составлять, например, несколько МРОТ.
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