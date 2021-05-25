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Кудрин предложил победить бедность с помощью адресности социальной поддержки
Кудрин предложил победить бедность с помощью адресности социальной поддержки - РИА Новости, 25.05.2021
Кудрин предложил победить бедность с помощью адресности социальной поддержки
Адресность социальной поддержки малообеспеченным гражданам может стать инструментом, который позволит добиться снижения уровня бедности вдвое в течение... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T02:52
2021-05-25T10:11
россия
алексей кудрин
счетная палата рф
владимир путин
общество
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Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Адресность социальной поддержки малообеспеченным гражданам может стать инструментом, который позволит добиться снижения уровня бедности вдвое в течение трех-четырех лет, заявил "Известиям" глава Счетной палаты Алексей Кудрин.Собеседник газеты обратил внимание на важность учета имущественного ценза.Также он назвал допустимым ужесточение правил для выплат на детей от трех до семи лет, согласно которым пособия могут получить люди, у которых есть две квартиры (если они проходят по нормам), дачи, участки земли."Социальные реформы нужно проводить без революций, в том числе с учетом сохранения определенной стабильности. Все-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход", — подчеркнул глава Счетной палаты.Владимир Путин неоднократно называл преодоление бедности основной задачей государства, на решение которой направлены национальные проекты. Президент поставил цель к 2030 году снизить число россиян, живущих за черной бедности, с нынешних 13,5 процента до 6,5.
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россия, алексей кудрин, счетная палата рф, владимир путин, общество

Кудрин предложил победить бедность с помощью адресности социальной поддержки

02:52 25.05.2021 (обновлено: 10:11 25.05.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на открытии VII Общероссийского гражданского форума "Настоящее будущее" в Москве. 30 ноября 2019
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает на открытии VII Общероссийского гражданского форума Настоящее будущее в Москве. 30 ноября 2019 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Адресность социальной поддержки малообеспеченным гражданам может стать инструментом, который позволит добиться снижения уровня бедности вдвое в течение трех-четырех лет, заявил "Известиям" глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Собеседник газеты обратил внимание на важность учета имущественного ценза.
"Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни", — пояснил Кудрин.
Также он назвал допустимым ужесточение правил для выплат на детей от трех до семи лет, согласно которым пособия могут получить люди, у которых есть две квартиры (если они проходят по нормам), дачи, участки земли.
"Социальные реформы нужно проводить без революций, в том числе с учетом сохранения определенной стабильности. Все-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход", — подчеркнул глава Счетной палаты.
Владимир Путин неоднократно называл преодоление бедности основной задачей государства, на решение которой направлены национальные проекты. Президент поставил цель к 2030 году снизить число россиян, живущих за черной бедности, с нынешних 13,5 процента до 6,5.
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РоссияАлексей КудринСчетная палата РФВладимир ПутинОбщество
 
 
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