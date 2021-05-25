https://ria.ru/20210525/bednost-1733753029.html

Кудрин предложил победить бедность с помощью адресности социальной поддержки

Кудрин предложил победить бедность с помощью адресности социальной поддержки - РИА Новости, 25.05.2021

Кудрин предложил победить бедность с помощью адресности социальной поддержки

Адресность социальной поддержки малообеспеченным гражданам может стать инструментом, который позволит добиться снижения уровня бедности вдвое в течение... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T02:52

2021-05-25T02:52

2021-05-25T10:11

россия

алексей кудрин

счетная палата рф

владимир путин

общество

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Кудрин предложил способ победить бедность за три-четыре года

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Адресность социальной поддержки малообеспеченным гражданам может стать инструментом, который позволит добиться снижения уровня бедности вдвое в течение трех-четырех лет, заявил "Известиям" глава Счетной палаты Алексей Кудрин.Собеседник газеты обратил внимание на важность учета имущественного ценза.Также он назвал допустимым ужесточение правил для выплат на детей от трех до семи лет, согласно которым пособия могут получить люди, у которых есть две квартиры (если они проходят по нормам), дачи, участки земли."Социальные реформы нужно проводить без революций, в том числе с учетом сохранения определенной стабильности. Все-таки для начала нужно приучить людей к адресности, что оправдывает более мягкий подход", — подчеркнул глава Счетной палаты.Владимир Путин неоднократно называл преодоление бедности основной задачей государства, на решение которой направлены национальные проекты. Президент поставил цель к 2030 году снизить число россиян, живущих за черной бедности, с нынешних 13,5 процента до 6,5.

https://ria.ru/20210512/rossiya-1731942520.html

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2021

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россия, алексей кудрин, счетная палата рф, владимир путин, общество