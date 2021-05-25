https://ria.ru/20210525/sledstvie-1733898870.html

СК рассказал о расследовании ДТП на Ставрополье, в котором погибли дети

СК рассказал о расследовании ДТП на Ставрополье, в котором погибли дети - РИА Новости, 25.05.2021

СК рассказал о расследовании ДТП на Ставрополье, в котором погибли дети

После крупного ДТП с автобусом на Ставрополье, где погибли пять человек, следователи проверят обстоятельства организации выезда на соревнования и расходование... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T21:36

2021-05-25T21:36

2021-05-25T21:36

дтп с микроавтобусом в ставропольском крае

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

происшествия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. После крупного ДТП с автобусом на Ставрополье, где погибли пять человек, следователи проверят обстоятельства организации выезда на соревнования и расходование денег, в том числе на организацию безопасной перевозки, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В конце апреля на автодороге "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. Сообщалось, что в микроавтобусе ехала юношеская женская команда по баскетболу из волгоградской школы олимпийского резерва №2. По данным МВД, погибли пять человек, еще девять детей и двое взрослых пострадали.Она добавила, что поездка организована руководителем спортучреждения с грубым нарушением правил, без уведомления ДПС, на микроавтобусе, не соответствующем требованиям организованной перевозки детей.Как сообщалось ранее, водитель легкового автомобиля, который, по версии ГИБДД, стал виновником ДТП, арестован, а водитель микроавтобуса и директор спортивной школы Волгограда помещены под домашний арест. Возбуждены дела по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20210514/dtp-1732251408.html

ставропольский край

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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия