СК рассказал о расследовании ДТП на Ставрополье, в котором погибли дети
© Фото : ГУ МЧС ПО по Ставропольскому краюДТП на 535-м километре автодороги "Астрахань - Ставрополь"
© Фото : ГУ МЧС ПО по Ставропольскому краю
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. После крупного ДТП с автобусом на Ставрополье, где погибли пять человек, следователи проверят обстоятельства организации выезда на соревнования и расходование денег, в том числе на организацию безопасной перевозки, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В конце апреля на автодороге "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. Сообщалось, что в микроавтобусе ехала юношеская женская команда по баскетболу из волгоградской школы олимпийского резерва №2. По данным МВД, погибли пять человек, еще девять детей и двое взрослых пострадали.
"Следствием проверяются обстоятельства организации выезда спортсменов на соревнования, достаточность финансирования спортивной школы, расходование денежных средств, в том числе на организацию безопасной перевозки детей. По результатам следственных и иных мероприятий будет дана правовая оценка действиям (бездействию) всех лиц, допустивших нарушения", - сказала Петренко.
Она добавила, что поездка организована руководителем спортучреждения с грубым нарушением правил, без уведомления ДПС, на микроавтобусе, не соответствующем требованиям организованной перевозки детей.
Как сообщалось ранее, водитель легкового автомобиля, который, по версии ГИБДД, стал виновником ДТП, арестован, а водитель микроавтобуса и директор спортивной школы Волгограда помещены под домашний арест. Возбуждены дела по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.