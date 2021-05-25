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СК рассказал о расследовании ДТП на Ставрополье, в котором погибли дети
СК рассказал о расследовании ДТП на Ставрополье, в котором погибли дети - РИА Новости, 25.05.2021
СК рассказал о расследовании ДТП на Ставрополье, в котором погибли дети
После крупного ДТП с автобусом на Ставрополье, где погибли пять человек, следователи проверят обстоятельства организации выезда на соревнования и расходование... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T21:36
2021-05-25T21:36
дтп с микроавтобусом в ставропольском крае
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. После крупного ДТП с автобусом на Ставрополье, где погибли пять человек, следователи проверят обстоятельства организации выезда на соревнования и расходование денег, в том числе на организацию безопасной перевозки, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.В конце апреля на автодороге "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. Сообщалось, что в микроавтобусе ехала юношеская женская команда по баскетболу из волгоградской школы олимпийского резерва №2. По данным МВД, погибли пять человек, еще девять детей и двое взрослых пострадали.Она добавила, что поездка организована руководителем спортучреждения с грубым нарушением правил, без уведомления ДПС, на микроавтобусе, не соответствующем требованиям организованной перевозки детей.Как сообщалось ранее, водитель легкового автомобиля, который, по версии ГИБДД, стал виновником ДТП, арестован, а водитель микроавтобуса и директор спортивной школы Волгограда помещены под домашний арест. Возбуждены дела по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20210514/dtp-1732251408.html
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дтп с микроавтобусом в ставропольском крае, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, происшествия

СК рассказал о расследовании ДТП на Ставрополье, в котором погибли дети

21:36 25.05.2021
 
© Фото : ГУ МЧС ПО по Ставропольскому краюДТП на 535-м километре автодороги "Астрахань - Ставрополь"
ДТП на 535-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Фото : ГУ МЧС ПО по Ставропольскому краю
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. После крупного ДТП с автобусом на Ставрополье, где погибли пять человек, следователи проверят обстоятельства организации выезда на соревнования и расходование денег, в том числе на организацию безопасной перевозки, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В конце апреля на автодороге "Астрахань – Ставрополь" столкнулись три автомобиля, в том числе грузовик и автобус, который вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. Сообщалось, что в микроавтобусе ехала юношеская женская команда по баскетболу из волгоградской школы олимпийского резерва №2. По данным МВД, погибли пять человек, еще девять детей и двое взрослых пострадали.

"Следствием проверяются обстоятельства организации выезда спортсменов на соревнования, достаточность финансирования спортивной школы, расходование денежных средств, в том числе на организацию безопасной перевозки детей. По результатам следственных и иных мероприятий будет дана правовая оценка действиям (бездействию) всех лиц, допустивших нарушения", - сказала Петренко.

Она добавила, что поездка организована руководителем спортучреждения с грубым нарушением правил, без уведомления ДПС, на микроавтобусе, не соответствующем требованиям организованной перевозки детей.
ДТП в Ставропольском крае. Кадр видео
14 мая, 09:38
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Как сообщалось ранее, водитель легкового автомобиля, который, по версии ГИБДД, стал виновником ДТП, арестован, а водитель микроавтобуса и директор спортивной школы Волгограда помещены под домашний арест. Возбуждены дела по статьям о нарушении ПДД и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
 
ДТП с микроавтобусом в Ставропольском краеСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Ставропольский крайПроисшествия
 
 
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