Оппозиция Белоруссии ждет присоединения ЕС к санкциям США
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБывший министр культуры Белоруссии Павел Латушко на пресс-конференции членов Координационного совета оппозиции в Минске
МИНСК, 25 мая – РИА Новости. Один из лидеров белорусской оппозиции, руководитель Народного антикризисного управления и член президиума координационного совета оппозиции Павел Латушко заявил, что на фоне инцидента с самолетом Ryanair ЕС должен присоединиться к санкциям США против нефтехимии Белоруссии.
В воскресенье летевший из Афин в Вильнюс самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое, как выяснилось позже, оказалось ложным. Правозащитники Белоруссии сообщили, что основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич летел этим самолетом. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Протасевича сняли с рейса и арестовали. Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.
"ЕС должен присоединиться к санкциям США в отношении белорусских предприятий нефтехимической отрасли", - говорится в заявлении Латушко в его Telegram-канале. По мнению политика, крупные зарубежные компании, в частности Yara, Siemens, табачные компании, должны прекратить все сотрудничество с госпредприятиями Белоруссии, не дожидаясь принятия санкций.
Латушко заявил, что считает экстренную посадку самолета связанной с планами задержать Протасевича, и отметил, что нужен решительный ответ стран, международных институтов и компаний на это. По его мнению, такими шагами может быть исключение Белоруссии из Интерпола и Международной организации гражданской авиации, приостановка полетов всех мировых авиакомпаний над Белоруссией и наземного транзита.
Латушко также напомнил, что оппозиция выступает за отключение белорусских госбанков от международной системы SWIFT и международных платежных систем Visa и MasterCard, закрытие их корреспондентских счетов в иностранных банках. Он также отметил, что оппозиция добивается предъявления инвестиционными фондами гособлигаций Белоруссии к досрочному погашению, а также пересмотра кредитного рейтинга Белоруссии.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики, в том числе, использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в частности, о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. В том числе Минск добивается выдачи выехавшего после выборов в Польшу оппозиционера Латушко, он включен КГБ Белоруссии в перечень лиц, причастных к терроризму.
Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, уже принятых западными странами.
Ранее США заявили, что с 3 июня возобновляют санкции против белорусских предприятий из-за ситуации с правами человека в республике. Ограничения касаются девяти ранее включенных в санкционный список компаний нефтехимического сектора.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в августе прошлого года. Евросоюз не признал выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом. ЕС, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. Позднее эти санкции были расширены.