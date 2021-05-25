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Российский робот Promobot стал гидом в казахстанском музее
Российский робот Promobot стал гидом в казахстанском музее - РИА Новости, 25.05.2021
Российский робот Promobot стал гидом в казахстанском музее
Российский робот Promobot, созданный резидентом Сколково при финансовой поддержке МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП, принят на работу гидом в музей... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:58
2021-05-25T16:58
новости компаний - экономика
корпорация мсп
нур-султан
promobot
мсп банк
сколково
казахстан
технологии
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Российский робот Promobot, созданный резидентом Сколково при финансовой поддержке МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП, принят на работу гидом в музей монумента Байтерек, расположенный в городе столице Казахстана, сообщает пресс-служба банка.Робот отвечает на вопросы посетителей и говорит сразу на 5 языках: русском, английском, китайском, арабском и турецком. Робот рассказывает о монументе Байтерек, истории Казахстана и города Нур-Султан, помогает гостям построить туристический маршрут по городу.Робот призван привлечь туристов, улучшить качество их обслуживания и сократить количество контактов между людьми в постпандемийное время. Сейчас разработчики сфокусированы на создании казахской лингвобазы - первой в мире. После обучения робота казахскому языку, производитель планирует поставить в монумент ещё 8 роботов - для каждой зоны внутри достопримечательности. Ранее сообщалось, что стартап Promobot получал поддержку от МСП Банка в рамках программы поддержки стартап-проектов: компании был предоставлен кредит в размере 50 миллионов рублей под гарантию Корпорации МСП. Монумент Байтерек, название которого с казахского переводится как "тополь", считается одной из главный достопримечательностей столицы Казахстана. Монумент построен в 1997 году в честь переноса столицы из Алма-Аты в Акмолу (будущий город Астана, а затем — Нур-Султан). Монумент разделён на три зоны, по задумке "символизирующие три основы мироздания". Высота сооружения — 105 метров.
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нур-султан
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РИА Новости
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новости компаний - экономика, корпорация мсп, нур-султан, promobot, мсп банк, сколково, казахстан, технологии

Российский робот Promobot стал гидом в казахстанском музее

16:58 25.05.2021
 
© Фото : PromobotРобот Promobot
Робот Promobot - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© Фото : Promobot
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Российский робот Promobot, созданный резидентом Сколково при финансовой поддержке МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП, принят на работу гидом в музей монумента Байтерек, расположенный в городе столице Казахстана, сообщает пресс-служба банка.
Робот отвечает на вопросы посетителей и говорит сразу на 5 языках: русском, английском, китайском, арабском и турецком. Робот рассказывает о монументе Байтерек, истории Казахстана и города Нур-Султан, помогает гостям построить туристический маршрут по городу.
"Мы с радостью встречаем новости от компании "Промобот". Этот стартап создает совершенно новые рыночные ниши, меняя привычные для каждого из нас вещи и предлагая высокий уровень комфорта и безопасности. Важно, что это международная история, так как реализованный проект в Нур-Султане далеко не первый. Надеемся, что компания продолжит стремительное развитие, конечно же, с поддержкой Корпорации МСП и МСП Банка", – заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Робот призван привлечь туристов, улучшить качество их обслуживания и сократить количество контактов между людьми в постпандемийное время. Сейчас разработчики сфокусированы на создании казахской лингвобазы - первой в мире. После обучения робота казахскому языку, производитель планирует поставить в монумент ещё 8 роботов - для каждой зоны внутри достопримечательности.
Ранее сообщалось, что стартап Promobot получал поддержку от МСП Банка в рамках программы поддержки стартап-проектов: компании был предоставлен кредит в размере 50 миллионов рублей под гарантию Корпорации МСП.
Монумент Байтерек, название которого с казахского переводится как "тополь", считается одной из главный достопримечательностей столицы Казахстана. Монумент построен в 1997 году в честь переноса столицы из Алма-Аты в Акмолу (будущий город Астана, а затем — Нур-Султан). Монумент разделён на три зоны, по задумке "символизирующие три основы мироздания". Высота сооружения — 105 метров.
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Новости компаний - ЭкономикаКорпорация МСПНур-СултанPromobotМСП БанкСколковоКазахстанТехнологии
 
 
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