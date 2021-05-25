https://ria.ru/20210525/robogid-1733850845.html

Российский робот Promobot стал гидом в казахстанском музее

Российский робот Promobot стал гидом в казахстанском музее - РИА Новости, 25.05.2021

Российский робот Promobot стал гидом в казахстанском музее

Российский робот Promobot, созданный резидентом Сколково при финансовой поддержке МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП, принят на работу гидом в музей... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T16:58

2021-05-25T16:58

2021-05-25T16:58

новости компаний - экономика

корпорация мсп

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promobot

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технологии

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Российский робот Promobot, созданный резидентом Сколково при финансовой поддержке МСП Банка, дочернего банка Корпорации МСП, принят на работу гидом в музей монумента Байтерек, расположенный в городе столице Казахстана, сообщает пресс-служба банка.Робот отвечает на вопросы посетителей и говорит сразу на 5 языках: русском, английском, китайском, арабском и турецком. Робот рассказывает о монументе Байтерек, истории Казахстана и города Нур-Султан, помогает гостям построить туристический маршрут по городу.Робот призван привлечь туристов, улучшить качество их обслуживания и сократить количество контактов между людьми в постпандемийное время. Сейчас разработчики сфокусированы на создании казахской лингвобазы - первой в мире. После обучения робота казахскому языку, производитель планирует поставить в монумент ещё 8 роботов - для каждой зоны внутри достопримечательности. Ранее сообщалось, что стартап Promobot получал поддержку от МСП Банка в рамках программы поддержки стартап-проектов: компании был предоставлен кредит в размере 50 миллионов рублей под гарантию Корпорации МСП. Монумент Байтерек, название которого с казахского переводится как "тополь", считается одной из главный достопримечательностей столицы Казахстана. Монумент построен в 1997 году в честь переноса столицы из Алма-Аты в Акмолу (будущий город Астана, а затем — Нур-Султан). Монумент разделён на три зоны, по задумке "символизирующие три основы мироздания". Высота сооружения — 105 метров.

https://ria.ru/20210519/msp-1732918398.html

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новости компаний - экономика, корпорация мсп, нур-султан, promobot, мсп банк, сколково, казахстан, технологии