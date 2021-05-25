https://ria.ru/20210525/raspre-1733816203.html
История Раснера: экскурсовод стал жертвой мошенников
История Раснера: экскурсовод стал жертвой мошенников - РИА Новости, 25.05.2021
История Раснера: экскурсовод стал жертвой мошенников
Вячеслав Раснер — известный экскурсовод в Петербурге. История о бездомном, с любовью рассказывающем о Северной столице, три года назад сделала его звездой. К нему стали ходить группы туристов.
2021-05-25T13:56
2021-05-25T13:56
2021-05-25T17:07
пожилые
санкт-петербург
бездомные
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733815723_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_f2c74324e558ba1ba01044bc066c04e4.jpg
Сейчас времена бурной славы прошли. Раснер остается не только без экскурсантов, но и без средств к существованию, потому что в доверие к пожилому человеку втерлись мошенники. Он зовет их "названые сыновья" и добровольно-принудительно отдает все наличные и безналичные деньги.
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733815723_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_b7a148e571f6d43b37bae8b8b87430e2.jpg
История Раснера: экскурсовод стал жертвой мошенников
Вячеслав Раснер – известный экскурсовод в Петербурге. История о бездомном, с любовью рассказовавшем о северной столице, три года назад сделала из него звезду. К нему стали ходить толпы туристов. Сейчас времена бурной славы прошли. Раснер не только остается без экскурсантов, но и без средств на существование, потому что в доверие к пожилому человеку втерлись мошенники. Он зовет их "названые сыновья" и добровольно-принудительно отдает все наличные и безналичные деньги.
2021-05-25T13:56
true
PT3M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, пожилые, санкт-петербург, бездомные, видео
История Раснера: экскурсовод стал жертвой мошенников
Вячеслав Раснер — известный экскурсовод в Петербурге. История о бездомном, с любовью рассказывающем о Северной столице, три года назад сделала его звездой. К нему стали ходить группы туристов.
2021-05-25T13:56
true
PT3M45S
История Раснера: экскурсовод стал жертвой мошенников
13:56 25.05.2021 (обновлено: 17:07 25.05.2021)
Вячеслав Раснер — известный экскурсовод в Петербурге. История о бездомном, с любовью рассказывающем о Северной столице, три года назад сделала его звездой. К нему стали ходить группы туристов.