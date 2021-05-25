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История Раснера: экскурсовод стал жертвой мошенников

История Раснера: экскурсовод стал жертвой мошенников - РИА Новости, 25.05.2021

История Раснера: экскурсовод стал жертвой мошенников

Вячеслав Раснер — известный экскурсовод в Петербурге. История о бездомном, с любовью рассказывающем о Северной столице, три года назад сделала его звездой. К нему стали ходить группы туристов.

2021-05-25T13:56

2021-05-25T13:56

2021-05-25T17:07

пожилые

санкт-петербург

бездомные

видео

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Сейчас времена бурной славы прошли. Раснер остается не только без экскурсантов, но и без средств к существованию, потому что в доверие к пожилому человеку втерлись мошенники. Он зовет их "названые сыновья" и добровольно-принудительно отдает все наличные и безналичные деньги.

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

История Раснера: экскурсовод стал жертвой мошенников Вячеслав Раснер – известный экскурсовод в Петербурге. История о бездомном, с любовью рассказовавшем о северной столице, три года назад сделала из него звезду. К нему стали ходить толпы туристов. Сейчас времена бурной славы прошли. Раснер не только остается без экскурсантов, но и без средств на существование, потому что в доверие к пожилому человеку втерлись мошенники. Он зовет их "названые сыновья" и добровольно-принудительно отдает все наличные и безналичные деньги. 2021-05-25T13:56 true PT3M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, пожилые, санкт-петербург, бездомные, видео