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История Раснера: экскурсовод стал жертвой мошенников
История Раснера: экскурсовод стал жертвой мошенников - РИА Новости, 25.05.2021
История Раснера: экскурсовод стал жертвой мошенников
Вячеслав Раснер — известный экскурсовод в Петербурге. История о бездомном, с любовью рассказывающем о Северной столице, три года назад сделала его звездой. К нему стали ходить группы туристов.
2021-05-25T13:56
2021-05-25T17:07
пожилые
санкт-петербург
бездомные
видео
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Сейчас времена бурной славы прошли. Раснер остается не только без экскурсантов, но и без средств к существованию, потому что в доверие к пожилому человеку втерлись мошенники. Он зовет их "названые сыновья" и добровольно-принудительно отдает все наличные и безналичные деньги.
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4.7
96
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353
60
История Раснера: экскурсовод стал жертвой мошенников
Вячеслав Раснер – известный экскурсовод в Петербурге. История о бездомном, с любовью рассказовавшем о северной столице, три года назад сделала из него звезду. К нему стали ходить толпы туристов. Сейчас времена бурной славы прошли. Раснер не только остается без экскурсантов, но и без средств на существование, потому что в доверие к пожилому человеку втерлись мошенники. Он зовет их "названые сыновья" и добровольно-принудительно отдает все наличные и безналичные деньги.
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видео, пожилые, санкт-петербург, бездомные, видео
История Раснера: экскурсовод стал жертвой мошенников
Вячеслав Раснер — известный экскурсовод в Петербурге. История о бездомном, с любовью рассказывающем о Северной столице, три года назад сделала его звездой. К нему стали ходить группы туристов.
2021-05-25T13:56
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История Раснера: экскурсовод стал жертвой мошенников

13:56 25.05.2021 (обновлено: 17:07 25.05.2021)
 
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Вячеслав Раснер — известный экскурсовод в Петербурге. История о бездомном, с любовью рассказывающем о Северной столице, три года назад сделала его звездой. К нему стали ходить группы туристов.
Сейчас времена бурной славы прошли. Раснер остается не только без экскурсантов, но и без средств к существованию, потому что в доверие к пожилому человеку втерлись мошенники. Он зовет их "названые сыновья" и добровольно-принудительно отдает все наличные и безналичные деньги.
 
пожилыеСанкт-ПетербургбездомныеВидео
 
 
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