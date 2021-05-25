https://ria.ru/20210525/propaganda-1733798236.html

Полиция заподозрила Dolce & Gabbana в гей-пропаганде из-за рекламы

Полиция заподозрила Dolce & Gabbana в гей-пропаганде из-за рекламы - РИА Новости, 25.05.2021

Полиция заподозрила Dolce & Gabbana в гей-пропаганде из-за рекламы

Российская полиция возбудила административное дело о гей-пропаганде из-за рекламных роликов Dolce&Gabbana в Instagram, однако прокуратура не нашла оснований для РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T12:33

2021-05-25T12:33

2021-05-25T13:01

россия

dolce & gabbana

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Российская полиция возбудила административное дело о гей-пропаганде из-за рекламных роликов Dolce&Gabbana в Instagram, однако прокуратура не нашла оснований для расследования и выступила просто за запрет роликов в стране.Это следует из ответов МВД РФ и прокуратуры на запрос депутата Госдумы Михаила Романова (копии есть в распоряжении РИА Новости).По оценке полиции, реклама бренда может "причинить вред здоровью и развитию" детей, в связи с чем и возбуждено дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.Как сообщал РИА Новости Михаил Романов, он отправил запрос в полицию после того, как к нему обратился "возмущенный гражданин". Этот человек заметил, что в марте этого года D&G разметил два рекламных видео с двумя целующимися девушками и юношами под слоганом Love is love ("Любовь есть любовь"). Ролики можно было посмотреть без каких-либо ограничений по возрасту.Кроме обращения к депутату, возмущенный интернет-пользователь также написал заявление в подмосковную полицию о возбуждении уголовного дела по этому факту. Но, как следует из ответа ГУМВД по Московской области на запрос Романова (копия тоже есть в распоряжении РИА Новости), в возбуждении дела было отказано.При этом прокуратура Санкт-Петербурга оповестила слугу народа, что "оснований для административного расследования по статье 6.21 КоАП РФ в настоящее время не имеется", поскольку итальянский модный дом D&G "не имеет представительства в Российской Федерации".На каком этапе находится административное расследование сейчас, отменено оно или нет, данных пока нет.В то же время прокуратура попросила Октябрьский суд Петербурга запретить указанные ролики в России на основании мнения экспертов из Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Те пришли к выводу о "возможности причинения психологического вреда здоровью несовершеннолетних [этой] информацией".Октябрьский суд, как сообщалось ранее, оставил иск прокуратуры без движения до 7 июня. К этому времени надзорному ведомству нужно устранить нарушения, выявленные при подаче иска, а именно - указать административного ответчика.

https://ria.ru/20210302/zombiseksualy-1599460820.html

https://ria.ru/20210430/ssha-1730542809.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, dolce & gabbana, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия