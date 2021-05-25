Полиция заподозрила Dolce & Gabbana в гей-пропаганде из-за рекламы
12:33 25.05.2021 (обновлено: 13:01 25.05.2021)
© AFP PHOTO / LIONEL BONAVENTUREDolce&Gabbana в Париже
© AFP PHOTO / LIONEL BONAVENTURE
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Российская полиция возбудила административное дело о гей-пропаганде из-за рекламных роликов Dolce&Gabbana в Instagram, однако прокуратура не нашла оснований для расследования и выступила просто за запрет роликов в стране.
Это следует из ответов МВД РФ и прокуратуры на запрос депутата Госдумы Михаила Романова (копии есть в распоряжении РИА Новости).
"По сведениям о размещении на странице Dolce&Gabbana в Instagram доступных для детей материалов … уполномоченным должностным лицом ГУМВД России по Московской области 29 марта 2021 года возбуждено дело об административном правонарушении по статье 6.21 КоАП РФ", - говорится в ответе на запрос.
По оценке полиции, реклама бренда может "причинить вред здоровью и развитию" детей, в связи с чем и возбуждено дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Как сообщал РИА Новости Михаил Романов, он отправил запрос в полицию после того, как к нему обратился "возмущенный гражданин". Этот человек заметил, что в марте этого года D&G разметил два рекламных видео с двумя целующимися девушками и юношами под слоганом Love is love ("Любовь есть любовь"). Ролики можно было посмотреть без каких-либо ограничений по возрасту.
Кроме обращения к депутату, возмущенный интернет-пользователь также написал заявление в подмосковную полицию о возбуждении уголовного дела по этому факту. Но, как следует из ответа ГУМВД по Московской области на запрос Романова (копия тоже есть в распоряжении РИА Новости), в возбуждении дела было отказано.
При этом прокуратура Санкт-Петербурга оповестила слугу народа, что "оснований для административного расследования по статье 6.21 КоАП РФ в настоящее время не имеется", поскольку итальянский модный дом D&G "не имеет представительства в Российской Федерации".
На каком этапе находится административное расследование сейчас, отменено оно или нет, данных пока нет.
В то же время прокуратура попросила Октябрьский суд Петербурга запретить указанные ролики в России на основании мнения экспертов из Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Те пришли к выводу о "возможности причинения психологического вреда здоровью несовершеннолетних [этой] информацией".
Октябрьский суд, как сообщалось ранее, оставил иск прокуратуры без движения до 7 июня. К этому времени надзорному ведомству нужно устранить нарушения, выявленные при подаче иска, а именно - указать административного ответчика.
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