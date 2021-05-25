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"Цензурных слов нет". Украинцев разозлила перспектива остаться без пенсий
"Цензурных слов нет". Украинцев разозлила перспектива остаться без пенсий - РИА Новости, 25.05.2021
"Цензурных слов нет". Украинцев разозлила перспектива остаться без пенсий
Почти каждый третий украинец к 2045 году может остаться без пенсии, следует из прогноза старшего экономиста Всемирного банка Алексея Случинского,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T16:20
2021-05-25T16:20
2021-05-25T23:21
киев
ситуация на украине
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экономика
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Почти каждый третий украинец к 2045 году может остаться без пенсии, следует из прогноза старшего экономиста Всемирного банка Алексея Случинского, опубликованного на сайте Минсоцполитики страны."Если ничего не менять, будет падать не только уровень замещения пенсиями заработка, но и охват пенсионным обеспечением людей пенсионного возраста — до 70 процентов к 2045 году", — говорится в сообщении.Читателей украинских изданий возмутил прогноз, они резко высказались в соцсетях о руководстве страны."Ты платил налоги, а тебя твоя держава в очередной раз кинула. Возникает вопрос: может, лучше кинуть такую державу", — возмутился один из пользователей."А не воровать не пробовали?" — поинтересовались в фейсбуке."Что-то много счастливчиков останется. Я считал, что ее вообще отменят", — сыронизировал другой комментатор."Цензурных слов нет", — подытожили в постах.В январе глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев спрогнозировал резкое сокращение пенсий на Украине из-за демографического кризиса. По словам эксперта, к 2030 году размер выплат может снизиться в полтора раза.
https://ria.ru/20210221/ukraina-1598480147.html
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киев, ситуация на украине, всемирный банк, украина, в мире, экономика
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости.
Почти каждый третий украинец к 2045 году может остаться без пенсии, следует из прогноза старшего экономиста Всемирного банка
Алексея Случинского, опубликованного на сайте
Минсоцполитики страны.
"Если ничего не менять, будет падать не только уровень замещения пенсиями заработка, но и охват пенсионным обеспечением людей пенсионного возраста — до 70 процентов к 2045 году", — говорится в сообщении.
Читателей украинских изданий возмутил прогноз, они резко высказались в соцсетях о руководстве страны.
"Ты платил налоги, а тебя твоя держава в очередной раз кинула. Возникает вопрос: может, лучше кинуть такую державу", — возмутился один из пользователей.
"А не воровать не пробовали?" — поинтересовались в фейсбуке.
"Что-то много счастливчиков останется. Я считал, что ее вообще отменят", — сыронизировал другой комментатор.
"Цензурных слов нет", — подытожили в постах.
В январе глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев спрогнозировал резкое сокращение пенсий на Украине из-за демографического кризиса. По словам эксперта, к 2030 году размер выплат может снизиться в полтора раза.