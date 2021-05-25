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Украинский депутат "подготовился" к освобождению Кубани
Украинский депутат "подготовился" к освобождению Кубани - РИА Новости, 25.05.2021
Украинский депутат "подготовился" к освобождению Кубани
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, ранее назвавший Кубань "украинскими этническими землями", показал в инстаграме "подготовку к освобождению" региона. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:40
2021-05-25T17:40
2021-05-25T22:57
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, ранее назвавший Кубань "украинскими этническими землями", показал в инстаграме "подготовку к освобождению" региона.Политик опубликовал в аккаунте фотографию с тренировки. Помимо него, на снимке присутствует тренер по боксу Геда Мбат, а также манекен для отработки ударов."Готовимся освобождать Кубань", — написал Гончаренко в комментарии.Гончаренко — не единственный украинский политик, заявлявший о претензиях на российские регионы. Так, основатель Украинской добровольческой армии* Дмитрий Ярош грозился захватить Кубань, Воронеж и часть Ростовской области. Лидер нацбатальона "Азов" Андрей Билецкий говорил о необходимости "силой вернуть" Кубань и Кавказ. Бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол, в свою очередь, призывала готовиться к военной операции по захвату Крыма.В Москве неоднократно указывали на абсурдность этих заявлений. В Госдуме призывы к захвату территорий связывали с попытками отвлечь жителей Украины от внутренних проблем, а в Совфеде подобные высказывания назвали "маниакальным бредом".* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210505/ukraina-1731199284.html
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андрей билецкий, дмитрий ярош, госдума рф, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины, краснодарский край, украина, соцсети, в мире