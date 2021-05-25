https://ria.ru/20210525/plan-1733771445.html

Раскрыт секретный план Черчилля против СССР

Раскрыт секретный план Черчилля против СССР - РИА Новости, 25.05.2021

Раскрыт секретный план Черчилля против СССР

В мае 1945 года Великобритания разработала план военной операции против СССР, пишет The Telegraph со ссылкой на документ из Национального архива. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T10:10

2021-05-25T10:10

2021-05-25T10:10

красная армия (ркка)

великая отечественная война (1941-1945)

великобритания

европа

уинстон черчилль

ссср

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В мае 1945 года Великобритания разработала план военной операции против СССР, пишет The Telegraph со ссылкой на документ из Национального архива.Согласно досье (CAB 120/691), через несколько дней после взятия Берлина Красной армией Уинстон Черчилль поручил Объединенному штабу планирования спланировать операцию под кодовым названием "Немыслимое" (Operation "Unthinkable"). Предполагалось, что западные союзники в течение двух месяцев после капитуляции Германии должны вести масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление вглубь территорий, занятых СССР.Основной целью операции было навязать Советскому Союзу "волю США и Британской империи", отмечает СМИ. Организовать наступление поручили бывшему командующему Королевской артиллерией и бригадному генералу Джеффри Томпсону, который хотел начать ее 1 июля 1945 года.По данным издания, план военного вторжения предусматривал массированное наступление британских и американских дивизий на Берлин и за его пределы, чтобы отбросить Красную армию к рекам Одер и Нейсе. Решающее же столкновение собирались провести в сельской местности вокруг Шнайдемюля (ныне город Пила в Польше).Согласно плану Черчилля, это должно было быть танковое столкновение, которое по масштабу превзошло бы Курскую битву. Всего в операции "Немыслимое" хотели задействовать более 8000 человек, в том числе американские, британские, канадские и польские подразделения.Вместе с тем Томпсон считал, что для победы над советской армией потребуются дополнительные силы. Он предложил перевооружить вермахт и армию СС, таким образом добавив еще десять дивизий западным союзникам. Помимо этого, генерал выступал за ограничение экспорта каучука, алюминия, меди и взрывчатых веществ в СССР: это, по его мнению, ослабило бы страну.В свою очередь, главный военный советник премьер-министра Великобритании генерал Гастингс Исмей пришел в ужас, когда услышал предложение задействовать в операции вермахт и СС, заявив, что "такая политика "абсолютно невозможна для демократических стран". Он напомнил, что в течение нескольких лет правительство убеждало британскую общественность в том, какой удар приняли на себя русские и сколько страданий они понесли. По мнению Томпсона, нападение на СССР сразу после войны стало бы "катастрофой" для морального духа.Его поддержал фельдмаршал Алан Брук, подчеркнув, что шансы добиться быстрой победы в планируемом наступлении против Советского Союза ничтожно малы. В итоге несогласие нескольких британских военачальников поставило крест на операции "Немыслимое", о чем Черчилль часто сожалел, опасаясь начала третьей мировой. Он считал, что Красная армия станет непобедимой и начать наступление на Европу в любое время, добавили авторы материала.По данным The Telegraph, план с операцией "Немыслимое" до сих пор лежит в серой папке под названием "Россия: угроза западной цивилизации" со штампом "совершенно секретно".

https://ria.ru/20210509/mify-1731590698.html

https://ria.ru/20201217/dokumenty-1589630885.html

https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html

великобритания

европа

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берлин (город)

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красная армия (ркка), великая отечественная война (1941-1945), великобритания, европа, уинстон черчилль, ссср, сша, берлин (город), в мире