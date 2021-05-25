Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/plan-1733771445.html
Раскрыт секретный план Черчилля против СССР
Раскрыт секретный план Черчилля против СССР - РИА Новости, 25.05.2021
Раскрыт секретный план Черчилля против СССР
В мае 1945 года Великобритания разработала план военной операции против СССР, пишет The Telegraph со ссылкой на документ из Национального архива. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T10:10
2021-05-25T10:10
красная армия (ркка)
великая отечественная война (1941-1945)
великобритания
европа
уинстон черчилль
ссср
сша
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/104471/08/1044710840_0:359:2358:1685_1920x0_80_0_0_605bb12ba7428112f3361b9f384c4c32.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В мае 1945 года Великобритания разработала план военной операции против СССР, пишет The Telegraph со ссылкой на документ из Национального архива.Согласно досье (CAB 120/691), через несколько дней после взятия Берлина Красной армией Уинстон Черчилль поручил Объединенному штабу планирования спланировать операцию под кодовым названием "Немыслимое" (Operation "Unthinkable"). Предполагалось, что западные союзники в течение двух месяцев после капитуляции Германии должны вести масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление вглубь территорий, занятых СССР.Основной целью операции было навязать Советскому Союзу "волю США и Британской империи", отмечает СМИ. Организовать наступление поручили бывшему командующему Королевской артиллерией и бригадному генералу Джеффри Томпсону, который хотел начать ее 1 июля 1945 года.По данным издания, план военного вторжения предусматривал массированное наступление британских и американских дивизий на Берлин и за его пределы, чтобы отбросить Красную армию к рекам Одер и Нейсе. Решающее же столкновение собирались провести в сельской местности вокруг Шнайдемюля (ныне город Пила в Польше).Согласно плану Черчилля, это должно было быть танковое столкновение, которое по масштабу превзошло бы Курскую битву. Всего в операции "Немыслимое" хотели задействовать более 8000 человек, в том числе американские, британские, канадские и польские подразделения.Вместе с тем Томпсон считал, что для победы над советской армией потребуются дополнительные силы. Он предложил перевооружить вермахт и армию СС, таким образом добавив еще десять дивизий западным союзникам. Помимо этого, генерал выступал за ограничение экспорта каучука, алюминия, меди и взрывчатых веществ в СССР: это, по его мнению, ослабило бы страну.В свою очередь, главный военный советник премьер-министра Великобритании генерал Гастингс Исмей пришел в ужас, когда услышал предложение задействовать в операции вермахт и СС, заявив, что "такая политика "абсолютно невозможна для демократических стран". Он напомнил, что в течение нескольких лет правительство убеждало британскую общественность в том, какой удар приняли на себя русские и сколько страданий они понесли. По мнению Томпсона, нападение на СССР сразу после войны стало бы "катастрофой" для морального духа.Его поддержал фельдмаршал Алан Брук, подчеркнув, что шансы добиться быстрой победы в планируемом наступлении против Советского Союза ничтожно малы. В итоге несогласие нескольких британских военачальников поставило крест на операции "Немыслимое", о чем Черчилль часто сожалел, опасаясь начала третьей мировой. Он считал, что Красная армия станет непобедимой и начать наступление на Европу в любое время, добавили авторы материала.По данным The Telegraph, план с операцией "Немыслимое" до сих пор лежит в серой папке под названием "Россия: угроза западной цивилизации" со штампом "совершенно секретно".
https://ria.ru/20210509/mify-1731590698.html
https://ria.ru/20201217/dokumenty-1589630885.html
https://ria.ru/20210509/pobeda-1730682865.html
великобритания
европа
ссср
сша
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/104471/08/1044710840_0:138:2358:1907_1920x0_80_0_0_3430398d9e14b93eb6af2cc06860e6cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красная армия (ркка), великая отечественная война (1941-1945), великобритания, европа, уинстон черчилль, ссср, сша, берлин (город), в мире

Раскрыт секретный план Черчилля против СССР

10:10 25.05.2021
 
© AP Photo / British Official PhotoМаршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в Ливадийском дворце
Маршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в Ливадийском дворце - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / British Official Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В мае 1945 года Великобритания разработала план военной операции против СССР, пишет The Telegraph со ссылкой на документ из Национального архива.
Согласно досье (CAB 120/691), через несколько дней после взятия Берлина Красной армией Уинстон Черчилль поручил Объединенному штабу планирования спланировать операцию под кодовым названием "Немыслимое" (Operation "Unthinkable"). Предполагалось, что западные союзники в течение двух месяцев после капитуляции Германии должны вести масштабное наземное, воздушное и военно-морское наступление вглубь территорий, занятых СССР.
Высадка американских военных на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944 - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 16:25
Американский историк назвал пять мифов о Второй мировой войне
Основной целью операции было навязать Советскому Союзу "волю США и Британской империи", отмечает СМИ. Организовать наступление поручили бывшему командующему Королевской артиллерией и бригадному генералу Джеффри Томпсону, который хотел начать ее 1 июля 1945 года.
По данным издания, план военного вторжения предусматривал массированное наступление британских и американских дивизий на Берлин и за его пределы, чтобы отбросить Красную армию к рекам Одер и Нейсе. Решающее же столкновение собирались провести в сельской местности вокруг Шнайдемюля (ныне город Пила в Польше).
Согласно плану Черчилля, это должно было быть танковое столкновение, которое по масштабу превзошло бы Курскую битву. Всего в операции "Немыслимое" хотели задействовать более 8000 человек, в том числе американские, британские, канадские и польские подразделения.
Вместе с тем Томпсон считал, что для победы над советской армией потребуются дополнительные силы. Он предложил перевооружить вермахт и армию СС, таким образом добавив еще десять дивизий западным союзникам. Помимо этого, генерал выступал за ограничение экспорта каучука, алюминия, меди и взрывчатых веществ в СССР: это, по его мнению, ослабило бы страну.
Вторжение немецкой армии в Польшу - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря 2020, 10:5775 лет Великой Победы
СВР опубликовала рассекреченные документы по истории Второй мировой войны
В свою очередь, главный военный советник премьер-министра Великобритании генерал Гастингс Исмей пришел в ужас, когда услышал предложение задействовать в операции вермахт и СС, заявив, что "такая политика "абсолютно невозможна для демократических стран".
Он напомнил, что в течение нескольких лет правительство убеждало британскую общественность в том, какой удар приняли на себя русские и сколько страданий они понесли. По мнению Томпсона, нападение на СССР сразу после войны стало бы "катастрофой" для морального духа.
Его поддержал фельдмаршал Алан Брук, подчеркнув, что шансы добиться быстрой победы в планируемом наступлении против Советского Союза ничтожно малы.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 00:48День Победы-2021
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В итоге несогласие нескольких британских военачальников поставило крест на операции "Немыслимое", о чем Черчилль часто сожалел, опасаясь начала третьей мировой. Он считал, что Красная армия станет непобедимой и начать наступление на Европу в любое время, добавили авторы материала.
По данным The Telegraph, план с операцией "Немыслимое" до сих пор лежит в серой папке под названием "Россия: угроза западной цивилизации" со штампом "совершенно секретно".
 
Красная армия (РККА)Великая Отечественная война (1941-1945)ВеликобританияЕвропаУинстон ЧерчилльСССРСШАБерлин (город)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Депутат объяснил, почему "спокойно говорит" о зарплате в 400 тысяч рублей
10:42В МИД Китая прокомментировали инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
10:41МИД заявил о "вакцинных войнах" против России
10:39Польша хочет изучить черные ящики самолета, экстренно севшего в Минске
10:39США и ЕС заранее объявили выборы в Сирии нелегитимными, заявил Чуров
10:30В Хабаровском крае ищут живодеров, изувечивших домашнего кота
10:29В Рижской думе рассмотрят инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею
10:26Источник в МИД прокомментировал ситуацию с арестом руководства Мали
10:16Суд рассмотрит дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна
10:14СМИ назвали Женеву возможным местом первой встречи Путина и Байдена
10:10Раскрыт секретный план Черчилля против СССР
10:10Захарова рассказала, ждет ли Россия новые санкции ЕС из-за ЧП в Минске
10:05В России снизили цену на вакцину против коронавируса для животных
09:59Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией
09:58Политолог оценил вероятность высылки белорусских дипломатов из Евросоюза
09:51Singapore Airlines приостановила полеты над Белоруссией
09:49Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair истерикой
09:48В Норильске задержали исламиста, планировавшего теракт на День Победы
09:43Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19
09:38В Индии впервые с апреля выявили менее 200 тысяч новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния