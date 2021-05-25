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Макрон назвал инцидент с самолетом Ryanair в Минске недопустимым
Макрон назвал инцидент с самолетом Ryanair в Минске недопустимым - РИА Новости, 25.05.2021
Макрон назвал инцидент с самолетом Ryanair в Минске недопустимым
Саммит ЕС призывает к немедленному освобождению Романа Протасевича и Софии Сапеги, задержанных в Минске, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T17:45
2021-05-25T18:03
задержание основателя telegram-канала nexta
ryanair
эммануэль макрон
минск
белоруссия
в мире
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ПАРИЖ, 25 мая – РИА Новости. Саммит ЕС призывает к немедленному освобождению Романа Протасевича и Софии Сапеги, задержанных в Минске, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы призывали к немедленному освобождению оппозиционеров Романа Протасевича и Софии Сапеги", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.Французский лидер называл недопустимым инцидент с самолетом Ryanair в Минске.Он отметил, что саммит ЕС принял ряд мер в отношении БелоруссииЛетевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софии Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Лидеры ЕС призвали как можно скорее ввести дополнительные санкции по Белоруссии в рамках соответствующих режимов, а также к освобождению Протасевича, говорится в обнародованных выводах по итогам обсуждения инцидента на саммите Евросоюза. Участники саммита также поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза. В ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Белоруссией.
https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733824125.html
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задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, эммануэль макрон, минск, белоруссия, в мире

Макрон назвал инцидент с самолетом Ryanair в Минске недопустимым

17:45 25.05.2021 (обновлено: 18:03 25.05.2021)
 
© AP Photo / Pool/ Тhibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон выступает во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Елисейском дворце. 23 июня 2018
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Елисейском дворце. 23 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© AP Photo / Pool/ Тhibault Camus
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ПАРИЖ, 25 мая – РИА Новости. Саммит ЕС призывает к немедленному освобождению Романа Протасевича и Софии Сапеги, задержанных в Минске, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы призывали к немедленному освобождению оппозиционеров Романа Протасевича и Софии Сапеги", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.
Французский лидер называл недопустимым инцидент с самолетом Ryanair в Минске.
Он отметил, что саммит ЕС принял ряд мер в отношении Белоруссии
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
Вчера, 14:29
Минск опубликовал расшифровку переговоров пилота Ryanair с диспетчером
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софии Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.
Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 18:06
В Минске прокомментировали реакцию Запада на инцидент с самолетом Ryanair
Лидеры ЕС призвали как можно скорее ввести дополнительные санкции по Белоруссии в рамках соответствующих режимов, а также к освобождению Протасевича, говорится в обнародованных выводах по итогам обсуждения инцидента на саммите Евросоюза. Участники саммита также поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза. В ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Белоруссией.
 
Задержание основателя Telegram-канала NextaRyanairЭммануэль МакронМинскБелоруссияВ мире
 
 
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