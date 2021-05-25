https://ria.ru/20210525/makron-1733866884.html

Макрон назвал инцидент с самолетом Ryanair в Минске недопустимым

Макрон назвал инцидент с самолетом Ryanair в Минске недопустимым - РИА Новости, 25.05.2021

Макрон назвал инцидент с самолетом Ryanair в Минске недопустимым

Саммит ЕС призывает к немедленному освобождению Романа Протасевича и Софии Сапеги, задержанных в Минске, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T17:45

2021-05-25T17:45

2021-05-25T18:03

задержание основателя telegram-канала nexta

ryanair

эммануэль макрон

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152329/53/1523295356_0:295:5184:3211_1920x0_80_0_0_402fdd5116bc7ff27d89cb79a75113e1.jpg

ПАРИЖ, 25 мая – РИА Новости. Саммит ЕС призывает к немедленному освобождению Романа Протасевича и Софии Сапеги, задержанных в Минске, заявил президент Франции Эммануэль Макрон."Мы призывали к немедленному освобождению оппозиционеров Романа Протасевича и Софии Сапеги", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита в Брюсселе.Французский лидер называл недопустимым инцидент с самолетом Ryanair в Минске.Он отметил, что саммит ЕС принял ряд мер в отношении БелоруссииЛетевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Европейский гуманитарный университет сообщал о задержании россиянки Софии Сапеги, летевшей вместе с Протасевичем. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.Лидеры ЕС призвали как можно скорее ввести дополнительные санкции по Белоруссии в рамках соответствующих режимов, а также к освобождению Протасевича, говорится в обнародованных выводах по итогам обсуждения инцидента на саммите Евросоюза. Участники саммита также поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза. В ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Белоруссией.

https://ria.ru/20210525/rasshifrovka-1733824125.html

https://ria.ru/20210524/minsk-1733706301.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание основателя telegram-канала nexta, ryanair, эммануэль макрон, минск, белоруссия, в мире