https://ria.ru/20210525/luna-1733839391.html

Голубая "корона" может украсить красную Луну во время затмения

Голубая "корона" может украсить красную Луну во время затмения - РИА Новости, 25.05.2021

Голубая "корона" может украсить красную Луну во время затмения

Диск Луны во время полного затмения в среду может украсить голубая кайма от проходящего сквозь озон земной атмосферы солнечного света, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T15:44

2021-05-25T15:44

2021-05-25T15:44

россия

земля

дальний восток

институт космических исследований

российская академия наук

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Диск Луны во время полного затмения в среду может украсить голубая кайма от проходящего сквозь озон земной атмосферы солнечного света, рассказал РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников."Чем интересно это явление? На самом деле оно интересно своей непредсказуемостью в том плане, что неизвестно, как будет выглядеть Луна. В частности, завтра можно ожидать, что на вид Луны повлияет атмосферный озон, потому что Луна будет освещена лучами Солнца, которые будут проходить сквозь озоновый слой северного полушария Земли. Если это так, то верхний край Луны будет слегка голубоватым. Это будет диссонировать с красным цветом самой Луны. Есть вероятность, что эффект голубой каймы будет завтра хорошо виден, но, к сожалению, не нами", - сказал астроном.Увидеть полное затмение Луны смогут в России только жители Дальнего Востока, где в это время наступит ранний вечер. В европейской части России оно будет не видно, поскольку его пик придется на 14.19 мск.По словам Угольникова, бывали случаи, когда после серьезных извержений вулканов из-за пепла в атмосфере во время полных затмений Луны она становилась полностью невидимой."Лунное затмение мы можем предсказать на любое время вперед, но как будет выглядеть Луна - это каждый раз небольшая интрига", - рассказал астроном.Жители России смогут увидеть в среду сразу три астрономических явления: суперлуние, когда Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние и визуально станет больше, лунное затмение и полнолуние.

https://ria.ru/20210524/roskosmos-1733669464.html

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дальний восток

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россия, земля, дальний восток, институт космических исследований, российская академия наук