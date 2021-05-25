https://ria.ru/20210525/lgoty-1733846623.html

Воронежская облдума предложила новые льготы для жителей региона

Воронежская облдума предложила новые льготы для жителей региона - РИА Новости, 25.05.2021

Воронежская облдума предложила новые льготы для жителей региона

Депутаты Воронежской областной думы на встрече с губернатором предложили ввести в регионе новые льготы для поддержки пенсионеров, многодетных семей и молодых... РИА Новости, 25.05.2021

2021-05-25T16:23

2021-05-25T16:23

2021-05-25T16:55

воронежская область

владимир нетесов

александр гусев (государственный служащий)

лдпр

кпрф

воронежская областная дума

воронежская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы на встрече с губернатором предложили ввести в регионе новые льготы для поддержки пенсионеров, многодетных семей и молодых специалистов, сообщает заксобрание.В преддверии ежегодного отчета губернатора перед региональным парламентом депутатские фракции Воронежской областной думы – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" - обсудили с главой региона дальнейшую совместную работу. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов напомнил, что социально-экономическое развитие региона в прошлом году проходило в достаточно сложных условиях."Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции затронула все сферы жизни воронежцев, оказала влияние на деятельность как законодательной, так и исполнительной власти. Тем не менее, слаженная работа депутатов Воронежской облдумы и представителей правительства региона позволила пройти этот период спокойно, оказать необходимую поддержку жителям области во время пандемии", - отметил Нетёсов.Губернатор Александр Гусев поблагодарил депутатов за системную совместную работу. Он подчеркнул, что это во многом позволило снять напряжение, возникшее в социально-экономической жизни региона весной прошлого года, принимать правильные и своевременные решения в условиях неопределенности, вызванной пандемией.В ходе встречи парламентарии затронули ряд социально-значимых тем. В частности, депутаты отметили, что в регионе создана система мер, направленных на поддержку семей с детьми и стимулирование рождаемости. При этом от граждан поступает много просьб о повышении возрастного ценза старшего ребенка в многодетной семье до 23-24 лет при условии обучения его в вузе по очной форме. По словам губернатора, такая возможность в ближайшей перспективе будет изучена более конкретно и новация может быть внедрена уже в следующем году."Депутаты предложили главе региона предусмотреть меру поддержки в виде компенсации пенсионерам и многодетным семьям оплаты за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов, особенно, в сельских районах Воронежской области. Кроме того, парламентарии подняли темы, касающиеся льгот для "детей войны", молодых специалистов, расширение перечня категорий граждан, которые могут рассчитывать на денежную альтернативу предоставлению бесплатных земельных участков", - говорится в сообщении облдумы.

https://ria.ru/20210520/voronezh-1733181726.html

https://ria.ru/20210520/strelba-1733127140.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир нетесов, александр гусев (государственный служащий), лдпр, кпрф, воронежская областная дума, воронежская область, общество