Воронежская облдума предложила новые льготы для жителей региона
16:23 25.05.2021 (обновлено: 16:55 25.05.2021)
© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской облдумыДепутаты Воронежской областной думы на встрече с губернатором
© Фото : предоставлено пресс-службой Воронежской облдумы
ВОРОНЕЖ, 25 мая - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы на встрече с губернатором предложили ввести в регионе новые льготы для поддержки пенсионеров, многодетных семей и молодых специалистов, сообщает заксобрание.
В преддверии ежегодного отчета губернатора перед региональным парламентом депутатские фракции Воронежской областной думы – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия" - обсудили с главой региона дальнейшую совместную работу. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов напомнил, что социально-экономическое развитие региона в прошлом году проходило в достаточно сложных условиях.
"Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции затронула все сферы жизни воронежцев, оказала влияние на деятельность как законодательной, так и исполнительной власти. Тем не менее, слаженная работа депутатов Воронежской облдумы и представителей правительства региона позволила пройти этот период спокойно, оказать необходимую поддержку жителям области во время пандемии", - отметил Нетёсов.
Губернатор Александр Гусев поблагодарил депутатов за системную совместную работу. Он подчеркнул, что это во многом позволило снять напряжение, возникшее в социально-экономической жизни региона весной прошлого года, принимать правильные и своевременные решения в условиях неопределенности, вызванной пандемией.
В ходе встречи парламентарии затронули ряд социально-значимых тем. В частности, депутаты отметили, что в регионе создана система мер, направленных на поддержку семей с детьми и стимулирование рождаемости. При этом от граждан поступает много просьб о повышении возрастного ценза старшего ребенка в многодетной семье до 23-24 лет при условии обучения его в вузе по очной форме. По словам губернатора, такая возможность в ближайшей перспективе будет изучена более конкретно и новация может быть внедрена уже в следующем году.
"Депутаты предложили главе региона предусмотреть меру поддержки в виде компенсации пенсионерам и многодетным семьям оплаты за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов, особенно, в сельских районах Воронежской области. Кроме того, парламентарии подняли темы, касающиеся льгот для "детей войны", молодых специалистов, расширение перечня категорий граждан, которые могут рассчитывать на денежную альтернативу предоставлению бесплатных земельных участков", - говорится в сообщении облдумы.