Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210525/kurery-1733760672.html
Российский стартап придумал зимние электроролики для курьеров
Российский стартап придумал зимние электроролики для курьеров - РИА Новости, 25.05.2021
Российский стартап придумал зимние электроролики для курьеров
Российский стартап-разработчик электророликов для курьеров работает над зимней версией продукта, первый прототип планируется представить до конца 2021 года,... РИА Новости, 25.05.2021
2021-05-25T08:31
2021-05-25T08:31
яндекс
delivery club
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569412531_0:153:3368:2048_1920x0_80_0_0_f37ce41f23a20a9a1a351af3d7677966.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российский стартап-разработчик электророликов для курьеров работает над зимней версией продукта, первый прототип планируется представить до конца 2021 года, рассказал РИА Новости основатель компании-разработчика проекта "Ноги" Антон Николаев."Мы работаем над концепцией зимнего использования электророликов. У нас модульный дизайн, и в зимнем варианте можно будет заменять колеса на "гусеницу" с лыжами и использовать эти ролики зимой. Если снять лыжу, то можно будет ездить по земле, по дорогам и так далее. Это то, над чем мы сейчас работаем, и к концу года постараемся показать первый прототип", - сообщил Николаев в кулуарах форума Startup Village."Пока мы изучаем вопрос размера лыж, чтобы они могли удерживать вес человека. Первый прототип хотим представить к концу декабря, ближе к новому году", - добавил он."Проект электророликов в настоящее время проходит внутреннее тестирование и доработки, во второй половине года первые образцы будут предоставлены на апробирование в крупнейшие компании по быстрой доставке, такие как "Яндекс.Еда", Delivery Club, Dostavista и другие. Он будет представлен в июле на образовательном интенсиве "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде", - рассказал глава стартапа.Устройство представляет собой двухколесные мобильные электроплатформы, которые надеваются на обувь и перевозят человека со скоростью 20-35 километров в час, в зависимости от модели, без подзарядки можно проехать более 30 километров."Ноги" также переключаются из режима езды в режим ходьбы за счет блокировки колес через беспроводной пульт, тем самым позволяя подниматься по лестницам, заходить в здания, магазины и общественный транспорт без необходимости их снимать. Благодаря компактным размерам (схожи с размером ботинок) и малому весу (2,5 килограмма на платформу) их можно легко хранить дома или в офисе", - добавил Николаев.
https://ria.ru/20210429/startap-1730591867.html
https://ria.ru/20210412/startapy-1727896447.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569412531_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_34085f84910999e937277f6ce74a8773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яндекс, delivery club, технологии

Российский стартап придумал зимние электроролики для курьеров

08:31 25.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки еды на Красной площади в Москве
Курьер службы доставки еды на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российский стартап-разработчик электророликов для курьеров работает над зимней версией продукта, первый прототип планируется представить до конца 2021 года, рассказал РИА Новости основатель компании-разработчика проекта "Ноги" Антон Николаев.
"Мы работаем над концепцией зимнего использования электророликов. У нас модульный дизайн, и в зимнем варианте можно будет заменять колеса на "гусеницу" с лыжами и использовать эти ролики зимой. Если снять лыжу, то можно будет ездить по земле, по дорогам и так далее. Это то, над чем мы сейчас работаем, и к концу года постараемся показать первый прототип", - сообщил Николаев в кулуарах форума Startup Village.
Демо-день Сбер500 - РИА Новости, 1920, 29.04.2021
29 апреля, 22:52
Проигравших нет: акселератор Sber500 представил новые стартапы
"Пока мы изучаем вопрос размера лыж, чтобы они могли удерживать вес человека. Первый прототип хотим представить к концу декабря, ближе к новому году", - добавил он.
"Проект электророликов в настоящее время проходит внутреннее тестирование и доработки, во второй половине года первые образцы будут предоставлены на апробирование в крупнейшие компании по быстрой доставке, такие как "Яндекс.Еда", Delivery Club, Dostavista и другие. Он будет представлен в июле на образовательном интенсиве "Архипелаг 2121" в Великом Новгороде", - рассказал глава стартапа.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу со студентами и аспирантами авиакосмических вузов во время посещения МАИ - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 13:48
Мишустин предложил внедрять стартапы в систему высшего образования
Устройство представляет собой двухколесные мобильные электроплатформы, которые надеваются на обувь и перевозят человека со скоростью 20-35 километров в час, в зависимости от модели, без подзарядки можно проехать более 30 километров.
"Ноги" также переключаются из режима езды в режим ходьбы за счет блокировки колес через беспроводной пульт, тем самым позволяя подниматься по лестницам, заходить в здания, магазины и общественный транспорт без необходимости их снимать. Благодаря компактным размерам (схожи с размером ботинок) и малому весу (2,5 килограмма на платформу) их можно легко хранить дома или в офисе", - добавил Николаев.
 
ЯндексDelivery ClubТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42В МИД Китая прокомментировали инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии
10:41МИД заявил о "вакцинных войнах" против России
10:39Польша хочет изучить черные ящики самолета, экстренно севшего в Минске
10:39США и ЕС заранее объявили выборы в Сирии нелегитимными, заявил Чуров
10:30В Хабаровском крае ищут живодеров, изувечивших домашнего кота
10:29В Рижской думе рассмотрят инцидент с флагом Белоруссии на ЧМ по хоккею
10:26Источник в МИД прокомментировал ситуацию с арестом руководства Мали
10:16Суд рассмотрит дело о пропаганде наркотиков в песнях Моргенштерна
10:14СМИ назвали Женеву возможным местом первой встречи Путина и Байдена
10:10Раскрыт секретный план Черчилля против СССР
10:10Захарова рассказала, ждет ли Россия новые санкции ЕС из-за ЧП в Минске
10:05В России снизили цену на вакцину против коронавируса для животных
09:59Украина прекращает авиасообщение с Белоруссией
09:58Политолог оценил вероятность высылки белорусских дипломатов из Евросоюза
09:51Singapore Airlines приостановила полеты над Белоруссией
09:49Захарова назвала реакцию Запада на инцидент с севшим в Минске самолетом Ryanair истерикой
09:48В Норильске задержали исламиста, планировавшего теракт на День Победы
09:43Скворцова рассказала об осложнениях у переболевших COVID-19
09:38В Индии впервые с апреля выявили менее 200 тысяч новых случаев COVID-19
09:38Глава Минздрава Мурашко поставил перед медиками новую задачу
Лента новостейМолния